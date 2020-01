Prisão preventiva para arguida envolvida em caso de homicídio 

A mulher do interior da China suspeita de homicídio num apartamento na Areia Preta ficou em prisão preventiva por risco de fuga e “continuação da perturbação da ordem e tranquilidade pública”, anunciou ontem o Ministério Público, em comunicado. Recorde-se que, no domingo passado, uma mulher do interior da China causou alegadamente uma morte e dois feridos num apartamento na zona da Areia Preta. A polícia deteve-a no local e o caso foi encaminhado para o Ministério Público para efeitos de investigação.

Segundo o que foi apurado na investigação preliminar, a arguida dirigiu-se, naquele dia, a um apartamento na Zona Norte, sob o pretexto de procurar um homem. Depois de entrar no apartamento, atacou, com uma faca e um picador de gelo, os membros da família do ex-companheiro, e causou ferimentos graves a uma sexagenária e a uma criança de cinco anos, para além de ter alegadamente provocado a morte a uma mulher de 32 anos.

Após a investigação preliminar feita pelo Ministério Público, “a arguida foi indiciada da prática, na forma consumada, de um crime de homicídio qualificado e na forma tentada, de dois crimes de homicídio qualificado previstos pelo artigo 128.º, conjugado com o artigo 129.º, n.ºs 1 e 2, alíneas f) e g), bem como do crime de detenção de armas proibidas previsto pelo artigo 262.º, n.º 1 do Código Penal”.

Nos termos do disposto nos artigos acima referidos, o crime de homicídio qualificado é punido com pena de prisão de 15 a 25 anos, enquanto o crime de detenção de armas proibidas é punível com pena de prisão de 2 a 8 anos.

Realizado o primeiro interrogatório judicial à arguida, tendo em conta a gravidade dos factos, nomeadamente, “as circunstâncias perversas e consequências graves” que causaram a morte da ofendida na sequência de um violento ataque premeditado, foi-lhe decretada pelo juiz de Instrução Criminal, sob a promoção do delegado do Procurador, “a aplicação de medida de coacção de prisão preventiva, a fim de se evitar o perigo de fugir de Macau, da continuação da perturbação da ordem e tranquilidade pública”.

Ao abrigo do disposto no Código de Processo Penal, o respectivo inquérito será devolvido, oportunamente, ao Ministério Público, para continuação das diligências de investigação.

E.S.