Pneumonia de Wuhan chegou a Macau e já morreram pelo menos 17 pessoas na China

As autoridades locais confirmaram ontem o primeiro caso do novo tipo de pneumonia da China, de origem indeterminada. Uma mulher veio de Wuhan para jogar nos casinos, e ficou doente na RAEM. Mais dois amigos da paciente vão estar de quarentena durante os próximos 14 dias. Ao final da tarde, um homem também da capital da província de Hubei, que passava as Portas do Cerco com sintomas de febre foi levado para o Centro Hospitalar Conde de São Januário. Em Macau, estão até agora contabilizados 23 casos suspeitos: 18 não se confirmaram como sendo da nova estirpe de coronavírus, quatro ainda estão à espera dos resultados e há uma situação confirmada. Autoridades vão reforçar medidas de segurança.

João Carlos Malta*

joaomalta.pontofinal@gmail.com

A mulher de 52 anos, residente em Wuhan, apanhou o comboio rápido em direcção a Zhuhai, no passado dia 19. Às 23h00, entrou na RAEM pelas Portas do Cerco. Apanhou um shuttle e dirigiu-se para o Hotel Landmark, na Avenida da Amizade, onde ficou hospedada, e jogou no casino daquela unidade hoteleira durante dois dias. Foi a restaurantes na zona e passeou pelas imediações, até que, na terça-feira a tarde, começou a ter dores de garganta e a tossir. Dirigiu-se ao Hospital Conde de São Januário onde lhe fizeram os exames e já não saiu daquela unidade hospitalar. Após dois testes conclusivos e positivos, acabaria por ser confirmada como o primeiro caso de vírus detectado em Macau, que causa pneumonias virais.

“Classificámos a doente como sendo de alto risco. Fizemos a triagem, o resultado foi positivo. Fizemos um RX e vimos que apresentava sintomas de problemas com o sistema respiratório”, confirmou ontem o director dos Serviços de Saúde, na primeira conferência de imprensa do novo Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, Lei Chin Ion.

Até ao momento, as autoridades chinesas confirmam a existência de 17 mortos entre as mais de 550 pessoas infectadas por esta estirpe de pneumonia desconhecida. Fora da China, foram confirmados casos do novo coronavírus na Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, Tailândia, Taiwan e ontem em Hong Kong e em Macau. Entretanto, a Comissão Nacional de Saúde da China alertou que o novo tipo de coronavírus, uma espécie de vírus que causa infecções respiratórias em seres humanos e animais, “pode sofrer mutações e espalhar-se mais facilmente”. Ainda assim, comparada com o SARS de 2003, os especialistas consideram que esta nova estirpe é menos resistente e a propagação será menor.

Em Macau, estão até agora contabilizados 23 casos suspeitos: 18 não se confirmaram, quatro ainda estão à espera dos resultados e há uma situação confirmada. Ontem, ao final da tarde, numa conferência de imprensa em que se fez o ponto da situação da doente, Lei Wai Seng, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, explicou que quando esta entrou na sala de isolamento, onde esteve cerca de duas horas, tinha uma temperatura de 36,8ºC, ou seja, não tinha febre. Durante a manhã de ontem, alcançou os 38ºC e foram-lhe ministrados medicamentos para baixar a febre. As últimas informações clínicas é de que está estável, “não há corrimento nasal, nem há dificuldade respiratória”.

“Não há dor de cabeça, nem há dor abdominal e a temperatura é 37,2ºC”, afirmou Lei. “A tensão arterial é normal, estás sob observação na sala de isolamento”, acrescentou.

Lei Chin Ion afirmou ainda que o risco de contágio desta paciente é baixo, e justificou a ideia com o facto de os sintomas de pneumonia corresponderem a uma fase inicial e precoce da doença, e que por isso o nível de infecção não é alto.

Os amigos

Esta mulher esteve em contacto com várias pessoas. De acordo com as informações disponíveis, conviveu de forma mais directa e permanente com três amigos: duas mulheres e um homem. Esse grupo não tem manifestações óbvias da doença, mas os três foram isolados porque tiveram contacto próximo com a doente confirmada.

“Os três indivíduos foram transportados ao centro clínico de saúde pública e foi tirada uma amostra para teste laboratorial”, afirmou o mesmo médico. “Como não há sintomas, o resultado positivo não é muito provável porque os sintomas não são óbvios”, defendeu.

O período de incubação da doença faz com que os amigos da doente fiquem na sala de isolamento durante 14 dias. É o período mínimo que as autoridades têm para que, se estes não apresentarem nenhum sintoma, possam permitir a saída em segurança.

Dentro da comunidade, o caso poderá criar alguma apreensão entre as pessoas que podem ter-se cruzado com o primeiro caso confirmado da doença em Macau. “Iremos divulgar as horas a que o paciente utilizou o ‘shuttle bus’. As pessoas que também usaram este veículo estão preocupadas, e os trabalhadores das concessionárias podem fazer um exame nas urgências do hospital”, adiantou o director dos Serviços de Saúde.

Ao final da tarde de ontem, a emissora em língua chinesa da Rádio Macau avançou que mais três pessoas que tiveram contacto com a mulher de 52 anos de Wuhan, foram transferidas para hospital. Aquele órgão de comunicação social avançou que o Corpo de Bombeiros disse ter transferido para o Centro Hospitalar Conde de São Januário, às 18h18, um homem e uma mulher que tiveram contacto próximo com a paciente do novo tipo de coronavírus. Mais tarde, às 18h27, os bombeiros transferiram, de um apartamento no 3º andar no Edifício Fai Seng, na Rua de Tomás Vieira, um outro homem que esteve em contacto próximo com a paciente.

Lei Wai Seng, médico adjunto do Centro Hospitalar Conde São Januário, sublinhou que a responsabilidade da direcção “é prevenir o contágio dentro do hospital”. Por isso, a partir da tarde de ontem foram implementadas medidas de prevenção: as horas de visita aos doentes internados vão ser limitadas a apenas um período, todo o pessoal médico tem de usar máscara, e, antes e depois de a usar, tem de lavar as mãos, as pessoas provenientes de Wuhan ou outras regiões de alto risco vão ser colocados em consultas separadas, e o pessoal terá de vestir roupas de protecção.

Um suspeito nas Portas do Cerco e um estudante de Wuhan

Antes, a mesma emissora em língua chinesa da Rádio Macau também noticiou que um homem de 67 anos, ao entrar em Macau por Zhuhai, foi detectado com sintomas de febre. O sexagenário foi de imediato transferido juntamente com outras quatro pessoas que o acompanhavam, as quais não tinham qualquer sintoma, para o Centro Hospitalar Conde de São Januário. Estão à espera dos resultados dos exames.

Segundo Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de prevenção e doenças infecciosas e vigilância da doença do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças dos Serviços de Saúde, desde o dia 1 de Janeiro até agora, foram registados dois casos suspeitos no posto fronteiriço das Portas do Cerco. Além deste caso, o de uma menina de cinco anos. Já foi confirmado que a menina não sofre do novo tipo de coronavírus.

Umas horas depois, um jovem residente em Macau — mas estudante em Wuhan — deu entrada no Centro Hospitalar Conde de São Januário, com dores de garganta, mas sem febre. Primeiro, dirigiu-se ao Centro de Saúde da Areia Preta e depois foi encaminhado para o hospital.

Algumas trancas nas portas

Depois de confirmado o primeiro caso, e de no dia anterior ter anunciado o novo Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, Macau continua a reforçar as medidas de segurança. Ainda assim, as autoridades vão resistindo a aumentar o nível de alerta de 3 — grau médio — argumentando que só agora se registou o primeiro caso, e que o mesmo foi importado. Para que o nível de alerta suba é necessário que haja transmissão dentro da comunidade.

O Hotel Landmark, em que esteve hospedada a mulher de Wuhan, diagnosticada com a pneumonia de origem desconhecida, foi já alvo de uma operação de limpeza. Os trabalhadores vão ser também alvo de sessões de esclarecimento.

Ao mesmo tempo, as autoridades estão a trabalhar para um reforço das medidas de prevenção nos postos fronteiriços, nos casinos e outros espaços públicos, como mercados e paragens de autocarro e paragens de táxis. Também as escolas e unidades do ensino superior vão adoptar medidas de prevenção.

Há agora mais pessoal nas zonas das fronteiras para medir a temperatura dos visitantes que chegam da China e obter as declarações de saúde, que passaram a ser obrigatórias. As autoridades passaram a desaconselhar as deslocações a Wuhan, apesar de não as desautorizarem. Desde ontem que estão proibidas as saídas em excursão da cidade chinesa.

As actividades do Ano Novo Lunar mantêm-se, mas com medidas para prevenir a propagação da doença. As autoridades admitem, ainda assim, a impossibilidade de controlar toda a gente que frequenta esses espaços. Vão ser realizadas testes de medição de temperatura, uma medida promovida também nos serviços públicos, tendo sido determinado o uso de máscaras para trabalhadores em atendimento ao público.

Para já, apenas as pessoas que apresentarem sinais de indisposição são aconselhadas a evitar locais com grande concentração de pessoas. “Incentivamos os cidadãos que não se sentirem bem a porem máscaras quando saírem ou participarem em diferentes actividades”, pediram as autoridades.

Actualmente, a RAEM dispõe de uma sala de isolamento com 60 camas, no Hospital Conde de São Januário. Num outro centro há mais 60 camas, mas pode em limite acolher 120 pacientes. Portanto, no total, há 180 camas disponíveis.

*com Miguel Fan

Hong Kong detecta primeiros casos suspeitos de infecção pelo coronavírus

Um homem de Wuhan, que na terça-feira à noite chegou a Hong Kong, teve um resultado positivo ao ser testado para o novo coronavírus que infectou centenas de pessoas na Ásia e provocou a morte de pelo menos nove. O anúncio foi feito ontem pela secretária para a Saúde de Hong Kong, Sophia Chan, o que, a confirmar-se, será o primeiro caso positivo deste vírus no território. Segundo avançou a responsável da saúde à estação RTHK, as autoridades estão a aguardar os resultados dos testes de confirmação final, que deverão estar prontos hoje. Sophia Chan admitiu, no entanto, que o homem é “altamente suspeito” de ter contraído o vírus.

O homem, de 39 anos, chegou a Hong Kong com a família na noite de terça-feira, depois de ter apanhado um comboio de Wuhan para Shenzhen Norte, e depois outro para West Kowloon. As autoridades criaram uma linha directa para atender pessoas que tenham estado no mesmo comboio ou que pensem que estiveram em contacto próximo com o suspeito.

As pessoas sentadas nas duas filas do comboio mais próximas do assento do doente serão enviadas para quarentena para observação médica. Segundo referiu à estação a secretária, os inspectores de saúde notaram, na estação ferroviária, que ele estava com febre e levaram-no ao hospital Queen Elizabeth para fazer exames, tendo depois sido transferido para o Hospital Princess Margaret, onde permanece estável.

A sua família passou a noite num hotel, em Tsim Sha Tsui, antes de voar para Manila, ontem de manhã, já que nenhum apresenta qualquer sintoma do vírus. Sophia Chan afirmou que o paciente garantiu que não tinha estado no mercado de Wuhan, considerado o epicentro do surto, nem em qualquer hospital, e que não tinha encontrado animais selvagens ou pássaros nem qualquer pessoa com sintomas de dificuldades respiratórias.

Um outro caso foi também diagnosticado ontem em Hong Kong. Segundo o South China Morning Post, um homem, de 56 anos de idade, acusou positivo ao ser testado para o novo coronavírus, tendo sido igualmente transferido para o Hospital Princess Margaret.

A secretária para a Saúde acrescentou ainda que as verificações de temperatura corporal que são actualmente feitas nas passagens de fronteira serão mantidas, podendo ainda ser tomadas medidas preventivas adicionais no futuro. Segundo referiu, o Governo vai realizar uma reunião de emergência para discutir a situação e pretende manter o público informado.

Governo português alerta viajantes

O Governo liderado por António Costa alertou ontem os portugueses que viagem para a China e zonas próximas que se informem sobre a evolução do novo vírus e recomendou a turistas e residentes que se registem ou inscrevam no consulado. “Aos viajantes, em especial aos que se desloquem à China e regiões limítrofes, recomenda-se que estejam devidamente informados sobre a evolução da situação e permaneçam atentos aos comunicados publicados nos portais da Direcção-Geral da Saúde, do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças e da Organização Mundial de Saúde”, avisa o Ministério dos Negócios Estrangeiros através do portal das comunidades portuguesas. O Governo aconselha ainda os viajantes “a efectuar o registo das suas viagens na aplicação Registo Viajante” e os residentes a tratar da “sua inscrição consular ou respectiva actualização”. A informação no portal indica que as autoridades de saúde chinesas e a Organização Mundial de Saúde confirmaram a existência de um surto de pneumonia, causada por um novo coronavírus. Embora o portal inclua avisos para outras doenças da região asiática, a secretaria de Estado das Comunidades lembra que, em geral, “as condições sanitárias fora das grandes cidades e outras zonas mais desenvolvidas são por vezes rudimentares”. Por isso, os portugueses são aconselhados a não consumir refeições de rua e a não beber água da torneira. O ministério lembra que a representação diplomática de Portugal na China é assegurada pela embaixada de Portugal em Pequim e avança que, em caso de urgência, deve ser contactado o número +86 186 1208 7488.

Coreia do Norte fecha fronteiras para evitar propagação de vírus

A Coreia do Norte vai encerrar temporariamente as fronteiras para se proteger do novo coronavírus detectado na China, informou ontem uma agência de viagens chinesa especializada em excursões ao país. Os chineses representam a esmagadora maioria dos turistas que chegam à Coreia do Norte, tendo o número de visitantes aumentado no ano passado devido à aproximação diplomática entre os dois países. Contudo, com efeitos desde ontem, Pyongyang “fechará temporariamente as fronteiras a todos os turistas estrangeiros como medida de prevenção contra o coronavírus”, lê-se num comunicado da agência de viagens Young Pioneer Tours. Citada pela agência de notícias France-Presse (AFP), a agência norte-coreana de viagens Koryo Tours disse ter sido “informada de que a medida [encerramento das fronteiras] está a ser considerada”, mas ainda não confirmou a decisão. Outros surtos já levaram Pyongyang a fechar as fronteiras: em Outubro de 2014, o regime aplicou a mesma medida para se proteger do vírus Ébola, apesar de não ter sido detectado nenhum caso na Ásia. Já durante o surto SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave), que entre 2002 e 2003 matou 650 pessoas na China continental e em Hong Kong, suspendera excursões ao estrangeiro.