Limpar a casa e embriagar o deus do fogão pode trazer boa sorte no Ano Novo Lunar

As celebrações do Ano Novo Lunar são o momento mais importante do calendário chinês e assinalam o princípio da Primavera. Sendo um ritual de renovação da natureza, a chegada do Novo Ano simboliza a reunião familiar e a purificação do lar. Durante duas semanas são queimados panchões, oferecem-se presentes aos deuses que protegem o lar e realizam-se as danças do Dragão e dos Leões pelas ruas das cidades. Em Macau, os casinos enchem-se com milhares de jogadores à procura da primeira sorte do ano.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O calendário chinês acompanha os ciclos da Lua e do Sol, com a primeira noite de Lua Nova a assinalar o primeiro dia do ano no final de Janeiro ou início de Fevereiro. Mais do que assinalar o fim do Inverno, o Ano Novo Chinês celebra o princípio da Primavera e tem uma ligação intrínseca à relação do homem com a natureza. Este ano, celebra-se o Ano do Rato, o primeiro animal do zodíaco chinês.

“O Ano Novo Chinês é a festa mais importante dos chineses e, na verdade, rege-se pelo calendário lunar, sendo que o primeiro dia do ano lunar é o primeiro dia do calendário de todo o ano, e é a partir daí que depois são contados os dias para todas as outras festividades”, começa por dizer o historiador Fernando Sales Lopes ao PONTO FINAL, sobre o momento mais importante do calendário chinês.

Com raízes na mítica figura do Imperador Amarelo, as origens dos ritos e tradições do Ano Novo Lunar não têm uma origem concreta, apesar das suas características rurais e folclóricas. “O Imperador Amarelo é um imperador mítico que não existiu, mas tudo é atribuído ao Imperador Amarelo. Todas as festas, as próprias alfaias, e tudo aquilo que a China tem e que o mundo tem é atribuído sempre à invenção, ao Imperador Amarelo. É difícil saber desde quando é que se festeja o fim de ano lunar. É uma festa de família, e a festa de família é uma festa que sempre houve desde que há gente, que há famílias. Como em todas estas culturas e civilizações, [as celebrações] nascem todas da ruralidade. E a ruralidade é sempre uma comunidade pequena, gregária, em que a família é muito importante, e muito mais no trabalho do campo em que a própria família é a mão-de-obra que é importante. Por conseguinte, o festejar do Ano Novo é a grande festa da família, da reunião de toda a família para festejar este ano que vem e agradecer o ano que passou, em termos de colheitas, em termos de todas essas situações”, refere Fernando Sales Lopes, mestre em relações interculturais.

Embebedar o deus do fogão

Durante duas semanas, as famílias reúnem-se para celebrar o encerramento de um ciclo e pedir sorte para o seguinte, sendo a tradição de embriagar o deus do fogão uma das mais simbólicas no arranque das celebrações do Ano Novo Lunar. “Duas semanas antes do ano novo há um jantar muito grande com a família, onde é venerado e é bem tratado o deus do fogão (Zao Jun), que é o deus da cozinha. É uma estatueta ou um papel com o caractere correspondente que se encontra na cozinha por detrás do fogão. Esta divindade é uma pequena divindade que está o ano inteiro na casa das pessoas e que, no fim do ano, ou seja, no fim desta refeição, vai lá acima ao Imperador de Jade para fazer o relatório de como é que essa família se portou durante o ano naquela casa, e por isso é costume dar-se muita aguardente e muito vinho à divindade para que esta fique bêbada e, quando chegar lá acima, não consiga dizer nada ao Imperador de Jade. E, ao não dizer nada, o relatório da família fica em branco”, explicou Fernando Sales Lopes.

Durante a semana de ausência de Zao Jun, as famílias podem fazer tudo o que desejarem, uma vez que não estão sob a vigilância do deus do fogão. Este período é assinalado na última semana do ano. “É nessa altura que sai tudo para a rua pois a divindade nessa noite vai ter com o Imperador de Jade, bêbado ou não bêbado, e volta depois na noite de ano novo. Portanto, isso é uma semana inteira de liberdade, em que os chineses podem fazer o que querem porque ninguém sabe, a divindade não está a ver para ir depois fazer relatórios lá acima”, disse.

Limpar a casa e visitar o templo

No dia a seguir a esse jantar, as famílias visitam os templos para pedir boa sorte às divindades. “Aqui em Macau toda a gente vai para A-Má ou para Kun Iam, queimam uns pivetes e andam com um pivete gigante pela cidade. Depois há a questão de venerar o deus da riqueza, que é no segundo dia do Ano Novo Chinês, ondem pedem dinheiro. No segundo dia, as mulheres casadas também devem ir a casa da sua família sacrificar junto dos pais, pois antigamente seria a única possibilidade que tinham de ir a casa da família porque, em todo o resto do ano, a família dela era a família do marido, não tinha outra família”, relatou o historiador.

Em Macau, as famílias têm a tradição de sair de casa e deixar as luzes acesas para receber o deus da fortuna, explicou Elisabela Larrea, licenciada em Comunicação Intercultural e investigadora da cultura macaense. “Na minha família, celebramos o Ano Novo Chinês. A minha avó é chinesa, e seguimos o jantar de toda a família antes do final do ano. Fazemos um banquete onde comemos bem e celebramos. Antes disso, temos de limpar a casa de toda a sujidade. Depois do jantar, saímos de casa e vamos até ao Tap Siac para comprar flores para levar para casa. Durante este tempo, quando saímos de casa deixamos as luzes acesas, porque é uma tradição para receber o deus da fortuna em nossa casa. E por isso as luzes não devem estar desligadas em casa. Para além disso, deitamos fora todo o nosso lixo porque no primeiro dia do ano não devemos deitar nada fora”, afirmou.

No dia a seguir ao Ano Novo Chinês também não se deve varrer a casa porque “antes varria-se para deitar fora o lixo, mas no dia a seguir ao ano novo há o risco de varrer a boa sorte”. “Há uma série de coisas nesses dias todos que é o dia dos cães, o dia dos cereais, várias coisas daquelas que nós necessitamos para a vida, o dia do porco, o dia disto e daquilo. Há depois no último dia que é a festa da Primavera, creio que é no quinto dia, é o dia em que as pessoas voltam ao trabalho e os patrões devem dar Lai Sis”, explicou Fernando Sales Lopes.

Jogar no casino e rebentar panchões para afugentar o Nian

Segundo o historiador, a questão do rebentamento dos panchões é muito antiga e envolve uma lenda à volta de um animal mitológico chamado Nian. “Há uma lenda em volta disto, como há sempre, que é a lenda do Nian, que seria um animal esquisito, que ninguém sabe o que é, e que, na véspera do ano novo, entrava e dava cabo das searas, comia os animais, e ficava tudo sem nada, era uma tragédia. E tentaram muitas coisas para ver se o afugentavam. Nunca conseguiram afugentá-lo, até que há um dia em que um indivíduo qualquer começou a colocar pólvora numa cana de bambu. Entretanto aquilo começou a rebentar e esse tal animal começou a fugir com mulheres atrás dele com panos vermelhos”, contou o historiador, para quem o Niam “não é mais do que o ano novo”, que simboliza a “transição do ano”. “Esse animal representa o ano velho, que é preciso deitar fora, e o ano novo é o que vem a seguir”.

Outra característica das celebrações do Ano Novo em Macau é o jogo. Nesta altura do ano, os funcionários públicos têm autorização para entrar nos casinos e procurar a sorte do Ano Novo Lunar. “O jogo sempre existiu na China. O jogo sempre existiu em Macau. Hoje o jogo é de toda a gente, de todo o mundo, mas havia desde sempre o jogo na altura do Ano Novo, que é uma altura de sorte, uma altura de ver se a gente ganha algum dinheiro. O povo chinês gosta de jogar, aqui tem as características porque há sítio onde jogar”, afirmou Fernando Sales Lopes.