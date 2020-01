Governo ignorou parecer dos advogados por ser muito abrangente

Vai ficar na gaveta o parecer da Associação dos Advogados de Macau acerca da alteração à lei do combate à criminalidade informática, à espera que o Governo decida avançar para uma revisão global do diploma. A justificação, afirmou Ho Ion Sang, tem a ver com o facto de as opiniões dos advogados abrangerem todo o articulado e não se limitarem às alterações “pontuais” previstas pelo Governo.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Governo vai ignorar o parecer da Associação dos Advogados de Macau (AAM) relativamente à proposta de alteração à lei de combate à criminalidade informática, que está agora a ser discutida na especialidade pelos deputados da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL). Ho Ion Sang, o presidente da comissão, justificou dizendo que as opiniões dos advogados eram muito abrangentes e que o Governo apenas pretendia fazer “alterações pontuais”.

A comissão pediu um parecer à AAM sobre a alteração a esta proposta de lei e ontem os deputados da comissão deram a conhecer ao Governo as opiniões dos advogados. Contudo, os advogados analisaram a lei na globalidade e não apenas o articulado a ser alterado neste novo diploma. “A alteração desta proposta de lei não tem nada a ver com a alteração do regime criminal. Trata-se apenas de alterações pontuais da lei vigente, foi por isso que o Governo não ouviu a associação dos advogados, porque não tem a ver com a alteração de um regime criminal ou processual. São apenas pequenas alterações, alterações pontuais”, disse Ho Ion Sang.

O parecer dos advogados deverá ficar para quando o Governo decidir fazer uma revisão global da lei da criminalidade informática. “As opiniões dos advogados são muito abrangentes, abrangem todos os aspectos da lei e, de acordo com o Governo, no futuro, aquando da revisão global da lei, pode também tomar como referência o parecer dos advogados”, afirmou o presidente da comissão. “De acordo com o Governo, desta vez trata-se de uma revisão pontual da lei e não de uma revisão global”, frisou.

Esta proposta de alteração à lei da criminalidade informática prevê apenas quatro alterações ao texto em vigor: A criminalização da prática das estações simuladas de telecomunicações móveis que enviam mensagens com burlas, por exemplo; garantir uma melhor harmonia com a lei da cibersegurança; clarificação legislativa no sentido de permitir a extracção de dados informáticos; e agravar as penas para este tipo de crimes.

As novidades deste diploma não foram aprofundadas na reunião de ontem com os elementos do Governo. Ho Ion Sang disse apenas que os deputados pediram esclarecimentos sobre a lei agora vigente, nomeadamente à necessidade de um despacho de um juiz para que as autoridades acedam a dados informáticos. O deputado explicou: “Quando se procede à investigação de um crime informático, no processo de recolha de provas, quando for necessário aceder a um sistema informático para recolher provas, também é preciso despacho do juiz. Se se obtiver o consentimento do dono do computador, também podem aceder a esses sistemas ou dados”. No caso de a situação ser urgente, é necessário requerer o despacho 72 horas após o acesso das autoridades aos dados, caso contrário, a prova fica inválida.