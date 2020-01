“Luanda Leaks”: Angolanos em Macau querem que se apure a verdade sobre a “bomba atómica”

O presidente da Câmara de Comércio de Angola em Macau comentou, ao PONTO FINAL, as informações reveladas por um consórcio de jornalistas que detalharam a forma como, alegadamente, Isabel dos Santos montou uma teia de empresas e esquemas financeiros para criar a sua fortuna. Carlos Lobo pede à justiça angolana que apure a verdade e deixa elogios a João Lourenço, que “veio mudar as coisas para melhor”. Alexandre Correia da Silva diz que as notícias caíram como uma “bomba atómica”.

Na sequência das notícias divulgadas por um consórcio de jornalistas de investigação acerca da fortuna de Isabel dos Santos, empresária e filha do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos, a que foi dado o nome de “Luanda Leaks”, Carlos Lobo, presidente da Câmara de Comércio de Angola em Macau, considera: “Se há indícios, deve haver investigações e deve-se apurar a verdade”. Para Carlos Lobo, as centenas de milhões de dólares das empresas estatais que Isabel dos Santos transferiu para o estrangeiro tiveram “um impacto enorme na economia de Angola e na população em geral”. Ao PONTO FINAL, o responsável deixou elogios ao actual Presidente João Lourenço e frisou que a Câmara de Comércio só foi criada em 2017 por desconfiança relativamente ao regime de José Eduardo dos Santos. Alexandre Correia da Silva, presidente da Associação Angola Macau, rejeita que haja uma perseguição política, como Isabel dos Santos afirmou.

Este consórcio internacional de mais de 120 jornalistas de investigação analisou 715 mil ficheiros de entre 1980 e 2018 e, no domingo, trouxe a público alguns alegados esquemas financeiros que fizeram com que Isabel dos Santos se tornasse uma das mulheres mais ricas de África, com uma fortuna estimada pela Forbes em mais de dois mil milhões de dólares americanos.

A investigação indica que a filha do antigo Presidente de Angola canalizou centenas de milhões de dólares de dinheiro do Estado para uma teia de empresas com a ajuda de uma rede de entidades financeiras, advogados, contabilistas e governantes. Durante a investigação foram identificadas mais de 400 empresas a que Isabel dos Santos esteve ligada nas últimas três décadas, incluindo 155 sociedades portuguesas e 99 angolanas.

Nas informações agora reveladas pelos jornalistas, destaca-se um esquema de ocultação de dinheiro montado por Isabel dos Santos na petrolífera estatal angolana Sonangol, que lhe permitiu desviar mais de 100 milhões de dólares norte-americanos para o Dubai. Além disso, é referido que a conta da Sonangol no banco Eurobic Lisboa, banco cuja principal accionista é a própria Isabel dos Santos, ficou com saldo negativo depois de a empresária se ter demitido.

“SE HÁ INDÍCIOS, DEVEM HAVER INVESTIGAÇÕES”

“O que eu posso dizer é que espero, com alguma calma e cautela, o progredir normal dos processos judiciais. Isso é essencial, deixar os tribunais funcionar”, começa por dizer Carlos Lobo, sublinhando que a justiça não deve ser feita “na praça pública”, mas sim nos tribunais: “Eu concordo com muitas críticas que se fazem e com muitos indícios de que ela foi muito beneficiada pelo pai. As centenas de milhões de que se fala é provavelmente um valor até [estimado] por baixo. Mas a verdade é que, se há indícios, devem haver investigações e deve-se apurar a verdade”. Isto porque, “a ser verdade que houve essas transferências ilícitas, isso teve um impacto enorme na economia de Angola e na população em geral”. “Devem haver investigações no sentido de apurar a verdade”, frisa o também advogado.

De recordar que, a 30 de Dezembro de 2019, o Tribunal Provincial de Luanda decretou o arresto preventivo de contas bancárias pessoais de Isabel dos Santos e do seu marido, Sindika Dokolo. “Essa ordem de arresto mostra uma coisa muito simples: Há indícios suficientes de que houve coisas mal feitas por parte do anterior Governo, e agora há que actuar e encontrar a verdade”, afirma Carlos Lobo. “Há críticas no sentido de que vários dos negócios dela vieram por apoio do pai. Mais uma vez, o que posso dizer em concreto é que ela tem sido uma empresária de sucesso, mas agora há que ter em conta as várias investigações”, acrescenta.

Isabel dos Santos rebateu as acusações dizendo que os documentos tornados públicos pelo consórcio de jornalistas são falsos e que se trata de um “ataque político”. Carlos Lobo discorda: “Eu acho que isto não é um ataque político, de forma alguma. Eu não acho que os tribunais de Angola estejam neste momento a ser utilizados para campanhas políticas”. Para o presidente da Câmara de Comércio, a investigação é sinal de que “o sistema está a funcionar”. “Está a haver uma credibilização do sistema”.

O presidente aproveita ainda para esclarecer o motivo para o organismo só ter sido criado em 2017: “A Câmara de Comércio de Angola em Macau só iniciou funções após a tomada de posse de João Lourenço. Eu nunca procurei fazer grandes promoções de Angola na altura do antigo Presidente porque eu tinha muitas dúvidas sobre o sistema e sobre como aquilo funcionava”. Carlos Lobo, que saiu de Angola aos dois anos de idade, refere que tinha preocupações na área da transparência e da utilização de fundos públicos. “Não me dava muita confiança promover negócios de Angola, havia um risco enorme de descredibilização da minha pessoa quando as coisas corressem mal, e a probabilidade de as coisas correrem mal eram grandes”, diz.

Sobre o actual Presidente, João Lourenço, Carlos Lobo diz que, “nestes últimos dois anos, tem feito um esforço enorme para credibilizar o sistema que era alvo de muitas críticas”. “João Lourenço veio mudar as coisas para melhor”, afirma.

O IMPACTO SOCIAL DE UMA “BOMBA ATÓMICA”

Alexandre Correia da Silva começa por deixar claro que os comentários acerca do caso são estritamente enquanto cidadão angolano e não como presidente da Associação Angola Macau. Também ele advogado, Alexandre Correia da Silva começa por enquadrar o Luanda Leaks mediaticamente: “O impacto social é muito grande, isto é uma bomba atómica, fazer chegar ao conhecimento das pessoas os mecanismos que a senhora Isabel dos Santos utilizava acima de tudo para o seu enriquecimento”. Ainda assim, lembra que a empresária “participou e colaborou e ajudou ao desenvolvimento económico de Angola”.

“Deve-se-lhe reconhecer a sua capacidade empresarial, é uma das maiores criadoras de emprego de Angola, mas que, ao mesmo tempo, se aproveitou da sua posição de filha do Presidente para o seu enriquecimento pessoal, e isso fê-lo de forma ilegal e de forma abusiva”, afirma. Tal como Carlos Lobo, pede que a justiça do país africano investigue os factos.

Também para o presidente da Associação Angola Macau não existe perseguição política a Isabel dos Santos. “A Isabel dos Santos tem de se defender, por isso ela invoca que a informação é falsa e, na perspectiva dela, pergunta: ‘Se a informação é falsa, porque é que me fazem isso? Só pode ser por perseguição política’”. “Eu penso que não, não há perseguição política nenhuma”, diz Alexandre Correia da Silva.

Sobre a Presidência de João Lourenço, que teve início em Setembro de 2017, Correia da Silva diz que é difícil fazer a comparação com a Presidência de José Eduardo dos Santos, que esteve no poder entre 1979 e 2017. “É muito difícil comparar dois anos de governação com 40 e tal anos de governação”. Porém, afirma que João Lourenço encontrou um país em crise económica e com uma “enorme corrupção”.