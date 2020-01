Governo admite que pneumonia de Wuhan pode chegar a Macau e cria Centro de Coordenação para a doença 

O número de vítimas mortais do novo tipo de pneumonia na China subiu ontem para seis, com a morte de mais dois pacientes, enquanto o número total de infectados ascendeu a 291, revelaram as autoridades. O número de contagiados cresceu em 77. Em Macau, as autoridades não aumentam o nível de alerta, mas estão a reforçar várias medidas de precaução. O Ano Novo Chinês está à porta e são esperadas muitas centenas de milhares de turistas do interior da China.

O Governo anunciou ontem a criação de um Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus. Esta é a resposta das autoridades de Macau ao crescimento de casos de pneumonia viral com origem em Wuhan, na China interior. Este organismo será liderado pelo Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, e pela secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Iong, e vai acompanhar a evolução da epidemia para tomar medidas de emergência caso a situação se agrave e a doença chegue à RAEM.

A possibilidade de isso acontecer foi mesmo admitida, ontem, durante uma conferência de imprensa, pela secretária para os Assuntos Sociais e Cultura quando afirmou que “há a probabilidade de que a doença chegue a Macau”, e que, por isso: “temos de ser mais cautelosos, criando o centro de coordenação de contingência”.

A mesma responsável revelou que as medidas de prevenção vão ser reforçadas, mas, para já, as autoridades da RAEM não pensam em aumentar o nível de alerta — é de grau três, ou seja, moderado. Entretanto, ontem, ficou a saber-se que o número de mortes da pneumonia que terá começado num mercado de marisco em Wuhan subiu para seis, com a morte de mais dois pacientes. Já o número total de infectados ascendeu a 291, revelaram as autoridades. O número cresceu em 77.

Até ao momento, além de Wuhan, há casos detectados em vários pontos da China, na Tailândia, no Japão, na Coreia do Sul, e mais recentemente em Taiwan, que ontem confirmou o primeiro doente com a nova pneumonia. Taiwan está em alerta máximo para a doença, que tem semelhanças com a pneumonia atípica, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que entre 2002 e 2003 matou 650 pessoas na China continental e em Hong Kong, e está a examinar todos os passageiros oriundos de Wuhan.

Reforçar cuidados

As autoridades de Saúde de Macau têm já em mente a implementação de um conjunto de medidas de prevenção da doença. A partir de hoje, haverá um maior controlo no Aeroporto Internacional de Macau para todos os passageiros que chegam da China continental. No entanto, o rastreio individual, dentro dos aviões, continua a fazer-se somente nos voos que chegam de Wuhan. “Em relação aos passageiros de voos vindos de outros locais da China, a medição da temperatura é feita já no aeroporto”, explica o director do Centro de Controlo de Prevenção da Doença, Lam Chong.

A partir de agora será também pedido aos passageiros que chegam da China que assinem uma declaração de saúde. “Assim, se houver algum caso confirmado, podemos saber o lugar deste passageiro e temos os contactos”, argumentou Lam Chong. A não apresentação deste documento, ou a prestação de informações falsas, poderá levar a uma punição civil e penal.

Nos hospitais da cidade, haverá um reforço de pessoal e uma reformulação nas prioridades da gestão de serviço. O director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, afirmou que os chefes de serviço e médicos — com enfoque para os clínicos especializados em doenças respiratórias — vão ficar de prevenção, e muitos serão obrigados a cancelar as férias marcadas para o Ano Novo Chinês. O mesmo responsável referiu ainda que algumas cirurgias vão ser adiadas para assegurar que os recursos humanos são suficientes. Haverá adicionalmente um reforço do rastreio e a criação de espaços de isolamento.

Um outro foco de preocupação é as Portas do Cerco, local preferencial para a entrada e saída de pessoas no território. Neste local, não está previsto, para já, um reforço das actuais medidas de prevenção — que passam pelo controlo da temperatura corporal. As autoridades de saúde entendem que, para já, o que está a ser feito no terreno é suficiente. Lam Chong defendeu esta posição porque as autoridades de Wuhan não autorizam pessoas com febre a saírem da cidade, e que existe confiança no trabalho feito pelos serviços em Zhuhai.

O rol de medidas de prevenção alarga-se à Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, que apelou às concessionárias de jogo para que reforcem as medidas de prevenção e controlo de doenças transmissíveis nos casinos. Neste momento, as concessionárias de jogo efectuam a medição da temperatura corporal nas 405 entradas para o público e nas 47 entradas reservadas aos seus trabalhadores, nos casinos.

Calma…. ainda não há casos em Macau

O Governo continua a apelar à calma da população, ainda assim pede que os moradores assumam alguns cuidados, como o uso de máscara e um reforço da higiene pessoal. Até ao momento, houve 13 casos suspeitos em Macau, mas nenhum se confirmou ser a pneumonia viral com origem em Wuhan. Todos foram considerados portadores de estirpes sazonais desta doença. Sem casos confirmados, a secretária referiu que não há motivos para o Governo tomar medidas especiais para evitar a propagação de doenças, como restringir a entrada de visitantes, impedir viagens para o epicentro da doença, ou impedir o acesso a determinados espaços.

Por enquanto, e com a aproximação das festividades do Ano Novo Lunar, o Governo não vai colocar entraves a grandes concentrações de pessoas. “O Centro de Coordenação vai divulgar informações precisas e necessárias à população. Vamos aconselhar a população a deslocar-se ou não a determinados locais, no momento oportuno. Apelo a toda a população para que acompanhem de perto as notícias do centro de coordenação”. Todos os dias, as 17h00, haverá actualizações oficiais dos dados. “Os cidadãos não devem acreditar nas informações não confirmadas, que circulem nas redes sociais ou por outras vias”, pediu a secretária.

Os sintomas mais comuns desta doença são a febre alta — a temperatura corporal não desce —, tosse contínua, e sintomas muito semelhantes a uma pneumonia. E com o passar do tempo, em alguns casos, o paciente passa a não conseguir respirar normalmente. Num ponto de evolução mais grave, o doente poderá precisar de ajuda artificial para respirar.

Associação insta concessionárias a permitir uso de máscara nos casinos

Cloee Chao, presidente da Associação dos Direitos dos Trabalhadores do Jogo, exigiu às empresas de jogo que reforcem – tendo em conta a contingência do novo tipo de coronavírus e a chegada dos feriados do Ano Novo Lunar – as medidas de controlo e prevenção nos casinos, a fim de proteger a saúde dos funcionários. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, apesar de os casinos instalarem progressivamente sistemas de medição de temperatura e disponibilizarem álcool para assepsia nas respectivas entradas e saídas destinadas aos empregados e aos clientes, a presidente da associação revelou a recepção de queixas dos trabalhadores do jogo devido às preocupações com o contacto próximo com clientes, a maioria dos quais não usa máscaras mesmo com sintomas de tosse. Cloee Chao considera fundamental que as concessionárias de jogo permitam aos funcionários o uso de máscaras no trabalho, sugerindo ainda que as funcionárias grávidas sejam colocadas de forma temporária em áreas de serviço mais afastadas dos clientes.

