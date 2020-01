Deputados querem que o Fundo de Pensões explique os “prejuízos avultados” 

O presidente da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Chan Chak Mo, fala de resultados negativos de 1,2 mil milhões de patacas naquele organismo em 2018, a que se somaram mais 400 milhões de prejuízos nos investimentos feitos por aquela entidade no mesmo ano. Os deputados querem ainda ouvir mais cinco entidades públicas depois do Ano Novo Chinês, para perceber o andar da execução dos fundos que têm à sua disposição.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

Os deputados estão intrigados com os prejuízos avultados do Fundo de Pensões e querem explicações dos dirigentes daquele organismo público sobre as contas de 2018. Segundo o presidente da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Chan Chak Mo, esta entidade contabilizou perdas de 1,2 mil milhões de patacas, e mais de 400 milhões de patacas nos investimentos que efectuou, naquele ano. Este é apenas um dos seis fundos e entidades públicas que vão ser chamados depois do Ano Novo Chinês pela 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, para facultarem informações sobre as respectivas situações financeiras e orçamentais.

“Queremos que os representantes façam uma apresentação financeira do Fundo de Pensões. Os montantes dos prejuízos são avultados”, disse Chan Chak Mo, em declarações aos jornalistas, após a discussão dos deputados do projecto de resolução intitulado “Respeitante à Apreciação do Relatório sobre a Execução do Orçamento de 2018”. Os problemas com este Fundo não são novos, e já em 2015 a mesma entidade teve um resultado negativo de 800 milhões de patacas.

De acordo com o presidente da Comissão, Chan Chak Mo, os responsáveis que serão chamados a explicarem as contas são os do Fundo de Desenvolvimento de Apoio à Pesca; do Macau Investimento e Desenvolvimento SA; do Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização Fundo de Reparação Predial; do Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética; e do Fundo de Pensões.

A comissão, segundo o deputado, quer que o Governo faculte as demonstrações financeiras dos fluxos financeiros das empresas de capitais públicos, para que depois de obterem estas informações sejam chamados os representantes desses serviços públicos. Chan Chak Mo deu outros exemplos, como o caso da Macau Investimento e Desenvolvimento SA, que “tem grandes investimentos no Parque de Medicina Tradicional Chinesa”.

Média de execução é de 80%

O mesmo argumentou ainda que os fundos públicos normalmente não atingem 100% de execução, há muitos que se ficam pelos 50%. E mais uma vez ilustrou a ideia com um caso, o do Fundo da Reparação Predial, que “tem muito dinheiro, mas não realizou muitas despesas”. A média destes organismos em Macau, segundo Chan, é “normalmente de 80%”, e nos casos que têm uma taxa de execução orçamental baixa é preciso apurar as razões.

Há ainda, segundo Chan Chak Mo, razões que podem contribuir para este fenómeno. “Será que é pelo rigor das formalidades, ou a dificuldade de pedir subsídios?”, questionou, abordando o exemplo do Fundo para a Protecção Ambiental e de conservação energética. “Queremos saber da situação orçamental dos fundos. Por exemplo, se um fundo utilizou pouco dinheiro porque é que utilizou pouco, se utilizou muito, porque é que utilizou muito”, explicou aos órgãos de comunicação social.

Chan Chak Mo avançou que os deputados já se debruçaram sobre o relatório do Comissariado da Auditoria, e que agora estão a analisar o relatório do Governo sobre a execução orçamental de 2018. O presidente desta comissão deixou ainda em cima da mesa a possibilidade de chamar mais entidades públicas para darem informações sobre a respectiva situação financeira.