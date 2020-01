Comédia japonesa para celebrar Ano do Rato, na Cinemateca

Dois filmes japoneses e duas curtas de Macau integram programação especial da Cinemateca Paixão para os festejos do Ano Novo Lunar. “Que Alguém Me Acerte Outra Vez” e “Levem-me a Saitama” são duas comédias nipónicas em cartaz até 31 de Janeiro. As curtas locais são de entrada gratuita.

A Cinemateca Paixão organiza, até ao final do mês, uma programação especial de cinco filmes para assinalar as celebrações do Ano Novo Chinês. Para além das comédias japonesas “Que Alguém Me Acerte Outra Vez” e “Levem-me a Saitama”, o programa conta com duas curtas de Macau, “Cabras” e “Grandma’s Dangerous Project”, e encerra com “A Despedida”, de Lulu Wang.

Em destaque no cartaz está o oitavo filme de Koki Mitani, intitulado “Que Alguém Me Acerte Outra Vez”, onde o realizador japonês, de 59 anos, apresenta a história de um primeiro-ministro desprezado pelo povo, que perde a memória depois de ser atingido por uma pedra durante um discurso. Quando recupera os sentidos no dia seguinte, perdeu a memória e passa de um político impiedoso e faminto por dinheiro e poder a uma pessoa simples, honesta e banal. Perante a possibilidade de uma crise nacional, o estado mental do primeiro-ministro é mantido em segredo do Governo e da sua própria família. Com o auxílio dos assessores mais próximos, Keisuke Kuroda consegue manter o Executivo a funcionar e acaba mesmo por conseguir enfrentar as necessidades do Japão com um genuíno desejo de mudar a nação.

Apelidado pela Cinemateca de “mestre do riso e da emoção”, Koki Mitani é um dos argumentistas, produtores e realizadores mais consagrados na área da comédia no Japão. O filme conta com a participação do actor Kiichi Nakai no papel da personagem principal, e de Dean Fujioka no papel de um dos principais secretários do primeiro-ministro. Yuriko Ishida, faz o papel de mulher do primeiro-ministro.

Outra das propostas para a semana do Ano Novo Lunar é o filme “Levem-me a Saitama”, do realizador japonês Hideki Takeuchi, autor de “Thermae Romae” e “Nodame Cantabile”. Neste filme, o realizador nipónico baseia-se numa série de mangas do início da década de oitenta, da autoria de Mineo Maya, para apresentar a história original sobre a perseguição aos naturais de Saitama pelos seus vizinhos mais importantes de Tóquio.

A história começa quando um misterioso estudante chamado Rei Asami é transferido para uma prestigiosa escola em Tóquio, mas acaba por ser expulso por ter nascido em Saitama. Perante o preconceito, Rei Asami regressa a casa para se juntar ao movimento revolucionário e acabar com a discriminação contra os cidadãos de Saitama. De acordo com a Cinemateca, o filme de 2019 conta a “história gloriosa de amor e honra”, bem como de rebelião do povo de Saitama, com interpretações dos actores Fumi Nikaido, Gackt e Yusuke Iseya.

Duas curtas de Macau e uma comédia dos EUA

Para além das duas comédias japonesas em agenda, a programação da Cinemateca Paixão conta ainda com duas curtas-metragens produzidas em Macau no âmbito do programa “Discover Macao: Local Indies Revisited”, com a exibição de “Cabras” e “Grandma’s Dangerous Project”. Segundo a mesma nota da Cinemateca, as curtas-metragens de Macau são de entrada gratuita.

Em “Grandma’s Dangerous Projec”, o realizador Peeko Wong conta a história de três idosas que “têm uma ideia louca e perigosa” de planear um golpe que pode levá-las à prisão ou deixá-las sem “preocupações para o resto das suas miseráveis vidas”. No filme “Cabras”, de Mak Kit Wai, é contada a história de Fai, um carteiro, e de Bond, um estafeta; duas pessoas, duas motorizadas, dois estilos de condução e um encontro que mudará a vida de ambos.

Na programação especial da Cinemateca Paixão está ainda a comédia “A Despedida”, da realizadora Lulu Wang, que relata a história de uma família chinesa que tenta esconder o diagnóstico da avó com cancro pulmonar terminal.