Agressora usou picador de gelo para atacar vítimas e acusou ex-namorado de envenenamento

A suspeita do homicídio de uma mulher na Areia Preta alegou ter sido vítima de uma tentativa de envenenamento. Dados recolhidos pela Polícia Judiciária (PJ) indicam premeditação no ataque que vitimou no domingo uma pessoa e fez dois feridos, um deles em estado muito grave. A agressora foi ontem entregue ao Ministério Público, indiciada pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e posse de armas proibidas.

Texto: Eduardo Santiago e Miguel Fan

A mulher que morreu no passado domingo num apartamento na Areia Preta estaria a tentar proteger o filho de cinco anos de um ataque com arma branca perpetrado pela ex-namorada do marido, revelou ontem a Polícia Judiciária (PJ), em conferência de imprensa. A agressora, do interior da China, que atacou várias pessoas com uma faca no passado domingo admitiu, às autoridades, que foi namorada do homem que procurava, e acusou-o de tentativa de envenenamento.

De acordo com a investigação das autoridades, uma mulher do interior da China chegou a Macau por volta das 16h00 no passado domingo e dirigiu-se a um supermercado para comprar uma faca, malagueta em pó e duas garrafas de vinho. Pelas 17h12 chegou ao edifício na Avenida Venceslau de Morais, onde fez um compasso de espera antes de se dirigir ao apartamento da vítima. Quando chegou à porta da casa perguntou pelo marido da vítima e acabou por entrar e sentar-se na sala com a mãe do marido da vítima e a própria vítima. O homem estava a trabalhar na altura do incidente. Em casa estavam duas crianças, um rapaz de cinco anos e uma rapariga com 10 anos.

Segundo apurou a PJ, inicialmente a agressora sentou-se na sala para conversar com as pessoas no apartamento, mas de repente tirou uma faca de uma mochila e atacou a criança de cinco anos. “De seguida atacou a mulher de 32 anos, que era a mãe da criança. Após o ataque, a vítima caiu no chão inanimada com três golpes no pescoço, dois ferimentos no peito e muitos ferimentos nos braços e nas pernas. Nesse momento, a avó das crianças interveio. A agressora reagiu e atacou a mulher de 62 anos com um picador de gelo. Durante esse período, a irmã mais velha do rapaz aproveitou para fugir do apartamento e pedir ajuda ao porteiro do prédio, que chamou de imediato a polícia”, revelou Lai Man Vai, Chefe de Divisão da Polícia Judiciária.

Ao chegar ao local, os agentes do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) depararam-se com um cenário macabro, com a vítima mortal a esvair-se em sangue no chão enquanto a avó das crianças lutava com a suspeita para lhe retirar uma das armas brancas que tinha na mão. Com a chegada da polícia, a suspeita largou uma faca no chão e foi imobilizada pelos agentes do CPSP. “Ao chegarem ao local, os agentes constataram que a sexagenária estava num confronto físico com a suspeita. A suspeita tinha uma faca na mão. Depois do aviso dos agentes, a suspeita largou a faca e foi imobilizada de imediato. Ao ser detida, os agentes descobriram que, para além da faca, a suspeita tinha em sua posse um canivete. O caso foi entregue à PJ para continuar com a investigação”, disse Cheong Heon Fan, porta voz do CPSP.

De acordo com os dados divulgados pela PJ, a agressora foi entregue ao Ministério Público ontem de manhã, sob acusação de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e posse de armas proibidas. “Em relação às informações da suspeita, podemos dizer que é do sexo feminino e que o seu apelido é Liu. É residente do interior da China, tem 33 anos e disse que está desempregada. Segundo os dados da investigação, a arguida disse que suspeitava que o homem, que é um amigo dela, tinha conspirado para matá-la. Antes já tinha dito ao médico que suspeitava que o homem a tinha tentado envenenar. No entanto, com o exame médico que fez, não foi registado qualquer problema. A arguida e o homem são amigos e foram namorados há cerca de dez anos. Quando namoraram, o homem ainda não era casado com a vítima. Eles mantinham contacto e viam-se de vez em quando”, explicou Lai Man Vai aos jornalistas.

Questionado sobre as duas garrafas de vinho e a malagueta em pó compradas pela suspeita antes do alegado homicídio, o porta-voz da PJ revelou que foram encontradas duas garrafas fora do apartamento. “Encontrámos essas duas garrafas na zona fora do apartamento. Ela não as bebeu. Quanto à malagueta em pó que tinha comprado, foi verificada uma porção pequena deitada num bolso do casaco da suspeita. Estima-se que ela ia usá-la para atacar”, disse.

Segundo as informações recolhidas pela PJ, a suspeita dirigiu-se ao apartamento com várias armas brancas em sua posse, nomeadamente um picador de gelo com que atacou uma das vítimas. “Para além da faca que ela deitou fora, foi descoberto que tinha mais uma faca. Entre os objectos que ela levava foi encontrado também um picador de gelo. E no local do incidente foi encontrado parte de um cabo de outro picador de gelo. No corpo da avó ferida foi encontrada uma lâmina de um picador de gelo”, afirmou Lai Man Vai, antes de revelar mais pormenores sobre as armas do crime.

“Foi encontrada uma faca nos bens que ela levava. E ela comprou uma outra para cometer o crime. Na altura em que os agentes da PJ a travaram, já tinha deitado essa faca para o chão. O comprimento inteiro [dessa faca] é de 30.5 centímetros. A lâmina da faca mede 20.5 centímetros. No local, verificámos que transportava um canivete e tinha uma faca na mão para atacar. Também foi encontrado um picador de gelo nos bens dela. Estima-se que a parte afiada do outro picador de gelo tenha sido golpeada para dentro do corpo da sexagenária”, acrescentou.