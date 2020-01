Sulu Sou compara agentes secretos ao KGB, à Gestapo e à PIDE. Secretário diz que é uma comparação injusta

Durante o debate na generalidade da alteração à lei da Polícia Judiciária, que prevê o anonimato de agentes em “casos excepcionais”, Sulu Sou puxou de fotografias do KGB, da Gestapo e da PIDE para ilustrar os receios de que os agentes de Macau se transformem numa “polícia política”. Wong Sio Chak disse que estava tudo “de acordo com a lei”. Sobre a defesa do Estado, o secretário para a Segurança afirmou que, “se fosse uma situação simples, eu não tinha tantos cabelos brancos”.

Foi longa a troca de palavras entre Sulu Sou e Wong Sio Chak. Ontem, na sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL), a revisão à lei da Polícia Judiciária foi aprovada na generalidade, mas gerou um aceso debate entre o deputado e o secretário. Sulu Sou mostrou fotografias do KGB, serviços secretos da União Soviética, da Gestapo, da Alemanha nazi, e da PIDE, de Portugal. O secretário disse que era uma comparação injusta e que “está tudo definido na lei”. Sulu Sou alertou que uma das leis portuguesas que o Governo de Macau teve por base nesta alteração à lei da PJ já tinha sido revogada, mas Wong Sio Chak lembrou-o de que só foi revogada depois da apresentação da lei de Macau em Conselho Executivo e que, em Portugal, há agora uma outra “ainda mais rigorosa”. Em causa está o facto de a nova lei prever que, em “casos excepcionais”, a PJ possa vir a manter em segredo a identidade de agentes.

“Eu queria que me explicasse o seguinte: ao longo dos 20 anos, que ameaças constituíram perigo para o Estado? Não houve nenhum caso que tenha posto em perigo a segurança do Estado. Na proposta de lei, parece que Macau está quase em guerra”, disse Sulu Sou, comentando o diploma, acrescentando que está “a exceder os limites da lei”. “Parece que está a criar terror branco”, afirmou.

“Quanto aos agentes secretos, eu tenho algumas fotos [para ilustrar]”, disse, enquanto passava fotografias das polícias políticas referidas. Wong Sio Chak retorquiu: “Houve comparação com a polícia secreta da então União Soviética. Não, nós estamos a trabalhar de acordo com a lei, não estamos a fazer nada fora da lei”. “Esta é uma comparação injusta”, frisou. Sobre a falta de crimes contra a segurança do Estado, Wong Sio Chak afirmou que “é bom sinal”. Acerca da defesa do Estado, Wong Sio Chak referiu ainda que, “se fosse uma questão simples, eu não tinha tantos cabelos brancos”.

Na sua intervenção, Sulu Sou tinha também recordado que o Governo teve como referência a Lei Orgânica da Polícia Judiciária de Portugal, uma lei revogada em 2019. Wong Sio Chak confirmou, mas rebateu que a proposta de lei foi revogada após a elaboração da proposta do Governo de Macau em Conselho Executivo. Além disso, “a nova lei é mais rigorosa” no que toca ao anonimato de agentes da polícia, afirmou o governante. “Porque é que o senhor deputado não referiu esta parte?”, ironizou.

O secretário indicou ainda que o anonimato de alguns agentes da PJ tem como objectivo resguardar a investigação e o próprio agente. “No combate aos estupefacientes, muitas vezes as nossas operações caem no fracasso porque a nossa sociedade é pequena. Temos de recolher informações. Quando temos de recolher informações, muitas vezes as pessoas não querem dar porque sabem que a pessoa é polícia”, referiu, acrescentando que muitas vezes os agentes “correm perigo” fora do anonimato.

Durante o debate, Ella Lei e Ng Kuok Cheong juntaram-se ao vice-presidente da Associação Novo Macau para questionar a interconexão de dados a que a PJ vai ter acesso depois da aprovação da proposta de lei. Wong Sio Chak explicou que este “já é um direito concedido” à PJ “desde sempre”. “O que estamos agora a dar à PJ é [o facto de poder] aceder a esta informação. No passado tinham de emitir um ofício aos serviços de identificação por exemplo. Agora em todas as áreas pode haver interconexão de dados, então porque é que a PJ não pode?”. Além disso, o secretário garantiu que o Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais vai fiscalizar todo o processo.

Com a revisão da lei da PJ, Wong Sio Chak adiantou ainda que o quadro de agentes será aumentado em 250, um alargamento “muito limitado”. Questionado por Agnes Lam e por Sulu Sou se este alargamento não iria contra a indicação de Ho Iat Seng relativamente à reforma da Administração Pública, o secretário deu a garantia: “O alargamento do quadro vai ser autorizado pelo Chefe do Executivo e, depois da aprovação da lei, vai ser elaborado o regulamento administrativo [para o alargamento do quadro]. Só com a concordância do Chefe do Executivo é que isto pode ser implementado. Não podemos forçar o Chefe do Executivo a aprovar qualquer coisa”.

A proposta acabou por ser aprovada na generalidade, com os votos contra de Sulu Sou, Au Kam San e Ng Kuok Cheong. Também o novo regime das carreiras especiais da PJ foi aprovado apenas com o voto contra do deputado ligado à Novo Macau.