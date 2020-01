Polícia Judiciária deteve suspeita de homicídio na Areia Preta

Uma mulher de 32 anos, de apelido Hao, morreu no domingo à noite a caminho do hospital na sequência de um ataque com arma branca à porta de sua casa. A Polícia Judiciária (PJ) deteve a suspeita, uma mulher do interior da China, após avaliação psiquiátrica, e o caso está sob investigação. Uma mulher de 62 anos e o filho da vítima estão internados no Hospital Conde de São Januário devido aos ferimentos.

A Polícia Judiciária deteve no domingo à noite uma mulher de 30 anos, do interior da China, por suspeita de homicídio de uma mulher de 32 anos no Edifício Pat Tat Sun Chuen, na zona da Areia Preta, confirmou a porta-voz da PJ ao PONTO FINAL. O incidente ocorreu por volta das 19h00 de domingo à porta de um apartamento no 5º andar do Bloco Tai Hong do Edifício Pat Tat Sun Chuen. Segundo a informação veiculada pela emissora de língua chinesa da Rádio Macau, a agressora deslocou-se ao local à procura do marido da vítima. Quando soube pela mãe do homem que este não se encontrava presente, entrou no apartamento e atacou os familiares do mesmo com uma arma branca.

Durante o confronto, a mulher de 62 anos tentou retirar a faca das mãos da agressora e deitá-la para fora do apartamento, mas, neste processo, acabou por sofrer golpes na zona abdominal. A mulher do indivíduo sofreu golpes no pescoço enquanto que um rapaz de cinco anos foi golpeado no ombro esquerdo, no peito e na cara. De acordo com a mesma estação, durante o incidente, a filha do homem conseguiu fugir do apartamento para pedir ajuda ao porteiro do edifício, tendo a polícia sido chamada ao local para imobilizar a agressora de 30 anos, natural do interior da China.

Depois de travar a agressora, a polícia levou-a para o Centro Hospitalar Conde de São Januário para avaliação psiquiátrica. A informação foi confirmada ontem por Lei Wai Seng, director clínico do hospital. “Após avaliação mental, a alegada atacante foi encaminhada para a Polícia Judiciária. Sobre esta mulher não sei se já tinha algum problema mental, mas após a avaliação dos nossos médicos, esta mulher foi encaminhada para a PJ e não merece isolamento”, referiu o responsável clínico do centro hospitalar.

Já em relação às vítimas, Lei Wai Seng confirmou que uma mulher de 62 anos entrou de urgência no hospital com ferimentos graves no peito e que a criança de cinco anos está fora de perigo depois de uma intervenção cirúrgica. “Após a cirurgia, a situação da mulher atacada no peito é muito grave, mas já está no internamento. Sobre o menino de cinco anos, após a cirurgia está internado no serviço de pediatria em estado estável”, disse o director clínico do Hospital Conde de São Januário, depois de confirmar a morte de uma mulher de 32 anos, mãe da criança, devido a ferimentos no pescoço.

De acordo com informações recolhidas pelo PONTO FINAL, a agressora foi detida pela Polícia Judiciária após exame psiquiátrico no Centro Hospitalar Conde de São Januário e o caso está a ser investigado como homicídio pelo Departamento de Investigação Criminal.

IAS E DSEJ lamentam episódio trágico

Em comunicados publicados ontem nas respectivas páginas de internet, o Instituto de Acção Social (IAS) e a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) manifestaram consternação face ao episódio de agressão que, a 19 de Janeiro, decorreu no Edifício Pat Tat Sun Chuen, na Areia Preta, e de que resultaram um morto e dois feridos. O IAS referiu que, após ter sido avisado sobre a suspeita de homicídio, avançou de imediato para o contacto com as autoridades responsáveis, incluindo o Corpo de Polícia de Segurança Pública, a DSEJ e o Centro Hospitalar Conde de São Januário, com o objectivo de prestar serviços de apoio como “acompanhamento emocional e psicológico” ou “procedimentos funerários’’. A DSEJ, por outro lado, mostrou-se preocupada com o bem-estar da criança envolvida, um menino de cinco anos, que foi ferido no mesmo episódio de violência, sublinhando que está a colaborar com os respectivos departamentos para ‘‘prestar ajuda aos alunos e à família que foram afectados física e psicologicamente’’. O IAS acrescentou, na mesma nota, que disponibilizou uma linha de apoio (nº de telefone: 2826 1126), para aconselhamento daqueles que foram afectados pelo incidente mortal e que necessitem de ajuda.

