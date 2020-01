Na procura de uma identidade, entre “imaginação e realidade”

Inaugura-se na Casa Garden, esta quarta-feira, a primeira exposição internacional do artista indonésio Nyoman Suarnata, “Eksploring of Identity, Between Imagination and Reality”. Com um percurso artístico caracterizado pela vontade de experimentar novos caminhos, o jovem balinês incorpora elementos da arte e da cultura da sua região na exploração da própria identidade.

A exposição “Eksploring of Identity, Between Imagination and Reality” inaugura-se amanhã na Galeria Principal da Casa Garden, pelas 18h30, com mais de trinta obras do artista balinês Nyoman Suarnata. Entre deuses raquíticos que lutam por galões de água e animais de consumo deformados para obedecer à gula humana, os quadros de Nyoman Suarnata não obedecem a um conceito geral, e servem eles próprios de veículo para as emoções momentâneas do artista.

“Cada uma das minhas obras depende de um conceito. Não consigo falar de um conceito geral porque estou sempre focado num conceito único em cada quadro que produzo. Não tenho um conceito único na minha carreira. Cada obra é um conceito, é a minha experiência individual, e é isso que coloco nos quadros. Só consigo passar uma mensagem individual em cada quadro”, afirmou Nyoman Suarnata ao PONTO FINAL, sobre o seu processo criativo.

Apesar de reconhecer que a mensagem presente nas telas não irá mudar comportamentos generalizados, Nyoman Suarnata acredita na arte como meio privilegiado para comunicar emoções. Através de um uso combinado de técnica mista, de pintura a óleo, a acrílico, recortes de papel e outros suportes, Nyoman Suarnata coloca muitas vezes a figura humana e os animais numa posição central. As obras mais recentes têm como pano de fundo diversos tipos de animais utilizados para consumo, com características ou traços desfigurados, caricaturais ou mesmo surreais.

“Os animais são encarados como produtos alimentares. Uma das mensagens tem a ver com a forma como a humanidade trata os animais. Mata-os simplesmente para [os converter em] comida. A vaca tem um forte simbolismo no hinduísmo. É sagrada, e não a devemos comer. Os meus trabalhos carregam uma crítica em relação à exportação de animais e de carne. Não propriamente sobre as vacas, mas de outros animais, como baleias, porcos e galinhas. Parem de matar animais, não se deve. Esta é a mensagem”, frisou o artista.

Para além de analisar de forma espontânea a temática dos problemas de alimentação, Nyoman Suarnata recorre à arte e à cultura tradicionais da sua região para reformular uma interpretação pessoal da sociedade em que está inserido. Exemplo disso é um dos quadros de Suarnata, onde duas figuras mitológicas lutam por água. “A luta pela água. Há um problema de água na minha aldeia, mas não só lá, há em todo o mundo. A minha aldeia é um local com água, mas os resorts e hotéis à volta começaram a desviá-la e, por vezes, não tenho água em casa. O Governo vendeu a água. Há um excesso de hotéis que compram água para os turistas. A água é desviada ou vendida para os resorts de luxo turísticos e, por vezes, ficamos sem água na torneira”, lamentou.

Para além das composições mistas, a exposição conta ainda com desenhos a lápis de carvão e algumas esculturas. “A escolha dos materiais tem a ver com a questão da procura de uma identidade. Estou sempre a experimentar os materiais, o conceito. Por vezes desenho a carvão, outras vezes faço esculturas. Gosto de explorar através do material para experimentar. Nunca tentei pintar da forma tradicional, penso que tenho de construir um carácter individual, não como os pintores tradicionais de Bali. Quero diferenciar-me dos outros artistas com o meu estilo. Continuo a explorar, penso que tenho de melhorar sempre. O estilo vai variando, quando me perguntam que tipo de quadro vou pintar amanhã digo que não sei, vai depender”, assumiu.

Fundação Oriente promove primeira internacionalização

Com o objectivo de fomentar a continuidade das ligações históricas e culturais entre Portugal e os países asiáticos, a Delegação de Macau da Fundação Oriente convidou o artista balinês Nyoman Suarnata para realizar uma mostra individual. “É a primeira exposição internacional dele, no sentido em que é fora do país de onde ele é originário. Ele nunca expôs fora da Indonésia. Já conhecia o seu trabalho, inclusive tenho uma obra dele. Foi-me apresentado pelo Francisco Galvão e achámos o trabalho dele bastante interessante. Do lado da Fundação Oriente há um propósito de apoiar os artistas não só de Macau e da China continental, mas também daqui desta zona da Ásia”, afirmou Ana Paula Cleto, delegada em Macau da Fundação Oriente.

“Há um compromisso com todos os problemas sociais e do dia-a-dia que ele traz para as suas pinturas. Não é algo meramente estético, mas há ali muita informação sobre as suas posições em relação à sociedade actual”, acrescentou Ana Paula Cleto.