Ip Sio Kai critica conservadorismo na captação de talentos no estrangeiro

Na Assembleia Legislativa, o deputado Ip Sio Kai pediu ao Governo para “acelerar o passo” no que toca à introdução de políticas de formação de talentos locais e de importação de quadros qualificados no estrangeiro. Para o parlamentar, Macau “é demasiado conservador” e “a sociedade fica de pé atrás em relação aos quadros qualificados estrangeiros”. Zheng Anting juntou-se e pediu a revisão do regime jurídico relativo à imigração.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na sessão plenária de ontem da Assembleia Legislativa (AL), Ip Sio Kai e Zheng Anting falaram sobre a captação de talentos no estrangeiro. Enquanto Ip Sio Kai lamentou o conservadorismo da sociedade de Macau no que respeita à captação de quadros qualificados no estrangeiro, Zheng Anting pediu que o novo Governo “proceda, quanto antes, à revisão do regime jurídico relativo à imigração” para resolver os problemas dos imigrantes técnicos especializados.

O deputado eleito pela via indirecta constatou: “Olhando para Macau, há muito que faltam quadros qualificados nos diversos sectores de actividade, o que constitui um obstáculo para o desenvolvimento”. Ip Sio Kai lembrou que, só no ano passado, mais de 100 cidades na China lançaram políticas de quadros qualificados com subsídios superiores a um milhão de patacas. “As regiões vizinhas, tais como Zhuhai, Cantão e Shenzhen, lançaram várias medidas para atrair talentos, por exemplo, disponibilizaram capital para a criação de negócios, planos de incentivo, direito a residência, facilidades de entrada e saída, estudos dos filhos e benefícios fiscais”, detalhou.

Para Ip Sio Kai, “Macau é demasiado conservador no que respeita à captação de quadros qualificados e de elites, e continuam a faltar políticas e medidas para o efeito”. O deputado lamentou ainda que a sociedade de Macau fique “de pé atrás em relação aos quadros qualificados estrangeiros, pois sempre que se fala da sua importação, pensa na importação de trabalhadores não-residentes, e tem a sensação de que os estrangeiros vêm até cá para partilhar dos seus lucros”. Esta é, segundo o deputado, “uma atitude que em nada contribui para o desenvolvimento a longo prazo da sociedade”. Ip Sio Kai instou ainda o Executivo a “acelerar o passo” no que toca à formação local e à introdução de talentos.

Zheng Anting começou por dizer que “o desenvolvimento é garantido por talentos, cuja formação decorre, por seu turno, do desenvolvimento”. Contudo, segundo o deputado, “a concretização da diversificação adequada da economia depende do apoio de quadros qualificados de diferentes especialidades e dos diversos sectores”.

O deputado eleito por sufrágio directo falou depois da imigração por fixação de residência dos técnicos especializados do IPIM que é “um dos meios importantes para atrair a vinda de quadros do exterior”. Segundo o deputado, muitos dos quadros qualificados escolhem viver em Zhuhai, onde os preços de habitação são menores, em comparação com Macau. Isto faz com que as autoridades indefiram alguns dos pedidos visto que o período de permanência em Macau é inferior a 180 dias num ano. Mas sem razão, já que, de acordo com Zheng Anting, a lei não estipula nenhum prazo semelhante.

“Espero que o novo Governo proceda, quanto antes, à revisão do regime jurídico relativo à imigração, colmatando as lacunas, e ao aperfeiçoamento da respectiva legislação”, concluiu.