Governo reforça medidas de prevenção contra novo tipo de pneumonia viral

Os Serviços de Saúde anunciaram ontem o reforço da prevenção contra um novo tipo de pneumonia com origem na China, no mesmo dia em que foi relatado um aumento acentuado do número de infectados com o vírus. O controlo destina-se sobretudo aos passageiros provenientes de Wuhan, capital da província de Hubei, com cerca de 11 milhões de pessoas e onde se registou ontem a terceira morte causada por este tipo de vírus, indicaram responsáveis do organismo, em conferência de imprensa.

“Todos os turistas que chegam de Wuhan ao território – por via aérea, marítima ou terrestre – passam a ser verificados individualmente”, através do controlo de temperatura e de uma declaração de saúde, esclareceu aos jornalistas o porta-voz dos Serviços de Saúde, Vítor Moutinho.

As medidas são conhecidas no mesmo dia em que a Coreia do Sul informou ter detectado o primeiro caso no país e depois de a China ter relatado um terceiro morto e um aumento acentuado no número de infectados com este novo tipo de pneumonia. As autoridades chinesas confirmaram 136 novos casos, elevando o número total de infectados com a nova pneumonia viral para 198, incluindo dois em Pequim e um em Shenzhen. As autoridades de Zhuhai confirmaram ontem que três pessoas, todas da mesma família, também estão infectadas com o vírus, noticiou o canal em língua inglesa da TDM.

Em Macau, não existe até ao momento qualquer caso confirmado, com as autoridades a contabilizarem apenas 13 casos suspeitos que estão a ser “alvo de investigação e rastreio”. Sobre o nível de alerta, as autoridades confirmaram que se mantém no nível 3, em vigor desde o dia 5 de Janeiro. A legislação de Macau define cinco níveis de alerta, sendo o primeiro “especialmente grave” e o quinto “normal”. O nível de alerta três é um grau de risco médio que exige um acompanhamento mais apertado.

Outras medidas anunciadas ontem têm a ver com o reforço da publicidade e da consciencialização nos postos fronteiriços. Os Serviços de Saúde adiantaram também que há 137 camas disponíveis para tratar casos suspeitos no hospital São Januário e 60 quartos disponíveis “para isolamento” em Coloane.

O Grupo de Trabalho Interdepartamental para a Pneumonia de Origem Desconhecida emitiu, na noite de ontem, um comunicado desmentindo que pessoas detectadas com febre em voos entre Wuhan e Macau estariam a ser reencaminhadas para o local de origem pelas autoridades da RAEM. “De acordo com os procedimentos dos Serviços de Saúde, se forem encontrados no voo passageiros com febre, estes e seus contactos próximos serão colocados numa área especial para uma investigação mais aprofundada em Macau”, refere um comunicado do organismo, acrescentando que os restantes passageiros “podem entrar imediatamente na RAEM sem que lhes seja exigido o regresso em mesmo voo”.