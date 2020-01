Sulu Sou preocupado com inacção da DSEJ no que toca aos alunos com necessidades educativas especiais

Numa interpelação escrita, o deputado diz que a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) tem procrastinado no que toca aos trabalhos legislativos referentes ao ensino especial. Sulu Sou questiona o número de vagas para alunos com necessidades especiais e quais os ajustes a serem feitos à lei relativamente aos materiais pedagógicos e à avaliação.

O deputado Sulu Sou vai hoje fazer chegar ao Governo uma interpelação escrita em que questiona a inacção da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) face ao ensino especial. Para o deputado, “é necessário fornecer aos alunos de educação especial uma série de modificações na aprendizagem”, destacando os materiais de ensino e os métodos de avaliação. Sulu Sou diz ainda que “o problema relativo ao número de vagas escolares tem sido um tema preocupante para os pais dos alunos”.

O democrata começa por lembrar que “o sistema de educação especial de Macau tem como objectivo nuclear garantir que os alunos com necessidades especiais recebam um apoio abrangente na aprendizagem” e cita o regime educativo para alunos com necessidades educativas especiais: “Ao aluno com necessidades educativas especiais são proporcionados currículos que lhe permitam o desenvolvimento pleno de capacidades e competências e o sucesso educativo”.

Sulu Sou diz que “a DSEJ tem procrastinado em vários trabalhos legislativos”. “Gostaria de perguntar às autoridades por que razão tem procrastinado no processo legislativo? Quais as dificuldades e os obstáculos que encontraram ao longo da legislação?”, pergunta. Sobre a revisão ao diploma em causa, o vice-presidente da Associação Novo Macau pergunta se o Executivo vai “realizar ajustes apropriados, particularmente nos três aspectos: o ensino, os materiais pedagógicos e a avaliação”.

Outra das questões do deputado prende-se com o número de vagas nas escolas. Segundo Sulu Sou, “há pais que têm percorrido dez escolas à procura de uma vaga para os filhos, sem sucesso”. “Apesar de todas as escolas fazerem tentativas de admitir mais estudantes e reduzir as turmas pequenas, estima-se que ainda faltam mais de 6.000 vagas escolares”, lê-se na interpelação. Sulu Sou recorda as palavras de Lou Pak Sang, director da DSEJ, que previa que o ano lectivo de 2020/2021 tivesse mais candidatos a vagas escolares, o que “agrava ainda mais a situação para os estudantes de educação inclusiva”.

Assim, Sulu Sou questiona: “Se o número de vagas do ensino não superior ficar cada vez mais apertado no futuro, tal como o previsto, sendo o próximo ano académico de 2020/2021 o mais rigoroso, gostaria de perguntar às autoridades se já fizeram alguma análise sobre o impacto que vai provocar ao número de vagas para a educação inclusiva? Como é que assegura que não vai acontecer a situação de os pais não conseguirem vagas escolares para os seus filhos?”. No seguimento, o parlamentar pergunta ainda quantas escolas privadas com educação especial existem actualmente em Macau e quais as medidas do Governo para incentivar mais escolas privadas a avançar com turmas de ensino especial.

