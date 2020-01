Licença de paternidade pode ser antecipada “desde que a gestante tenha mais de três meses de gravidez”

Os deputados da 3ª Comissão Permanente reuniram-se com o Governo, na sexta-feira, para analisar as alterações introduzidas na terceira versão da proposta de lei de revisão da lei laboral. Vong Hin Fai, presidente da comissão, assinalou alterações à definição do dia de descanso compensatório e da licença de paternidade, mas levantou questões sobre a entrada em vigor desta proposta de lei.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O Governo vai permitir aos trabalhadores gozar uma parte da licença de paternidade antes do parto “desde que a gestante tenha mais de três meses de gravidez”, revelou Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão Permanente, após uma reunião com representantes do Executivo para analisar a terceira versão da proposta de revisão da lei laboral.

De acordo com o presidente da comissão, uma das alterações introduzidas pelo Governo na proposta de lei de revisão laboral foi a possibilidade de os trabalhadores poderem antecipar a licença de paternidade. “Discutimos sobre o período de licença de maternidade e paternidade, porque sabemos que a licença de maternidade pode ser gozada antes do parto, e por isso, o Governo também introduziu as respectivas alterações à licença de paternidade”, referiu.

Vong Hin Fai explicou que a licença de paternidade vai poder ser “gozada consecutiva ou interpoladamente desde que a gestante tenha mais de três meses de gravidez até ao prazo de 30 dias após o nascimento da criança”. O presidente da comissão assinalou ainda que o Governo acrescentou a expressão “desde que a gestante tenha mais de três meses de gravidez” ao artigo 56 A da proposta de lei, e frisou que os trabalhadores não vão poder gozar antecipadamente a totalidade dos cinco úteis, mas apenas uma parte.

“Para gozar esta licença de paternidade, o trabalhador deve ainda apresentar junto do empregador alguns documentos comprovativos. Tem que apresentar documentos comprovativos para comprovar que tem a necessidade de cuidar da mulher grávida ainda antes do parto. E quanto ao gozo dessa licença de paternidade, só pode gozar parte desses cinco dias úteis de licença de paternidade com antecedência. Tem pelo menos de reservar, entre aspas, um dia para gozar depois do parto”, disse Vong Hin Fai.

Outra das alterações introduzidas pelo Governo na terceira versão da proposta de lei de revisão da lei laboral recaiu sobre a definição do dia de descanso compensatório. Os patrões são obrigados a chegar a um acordo com os trabalhadores para determinar o dia de compensação pelo trabalho na folga, mas, caso não haja consenso, cabe à entidade patronal definir esse dia. “O Governo introduziu alterações tendo em conta as normas previstas na lei vigente, ou seja, o dia de descanso compensatório a gozar pelo trabalhador é feito por acordo entre o empregador e o trabalhador. Na falta deste acordo, terá de ser o empregador a fixar tendo em conta as exigências de funcionamento da empresa, devendo o dia concreto de descanso compensatório ser marcado pelo empregador com uma antecedência mínima de três dias”, assinalou Vong Hin Fai.

Numa reunião que contou com a presença do secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, e da subdirectora da DSAL, Ng Wai Han, os deputados da 3ª Comissão Permanente pediram ainda esclarecimentos ao Governo sobre a data de entrada em vigor da revisão da lei laboral, e sobre de que forma será aplicada a quem está a gozar a licença de maternidade aquando da entrada em vigor da revisão da lei laboral.

“Alertámos o Governo para ter em conta o artigo 290, número 2 do Código Civil, porque o Código Civil prevê a fixação de um prazo mais longo. Por isso, chamámos a atenção do Governo para ver se há ou não uma clarificação desta norma nesta proposta de lei”, disse Vong Hin Fai.

O presidente da comissão justificou o alerta ao Governo com a possibilidade de haver injustiças aquando da entrada em vigor da nova lei laboral. “Se esta proposta de lei for aprovada na especialidade, no plenário, e for publicada já no Boletim Oficial no dia 1 de Março, então, de acordo com esta redação, a proposta de lei produz efeitos no dia 2 de Março. Se no dia 28 de Fevereiro uma trabalhadora fizer o parto, então tem de seguir o regime anterior, ou seja, só pode gozar uma licença de maternidade de 56 dias”.

Questionado sobre quantas reuniões faltam para que a proposta suba ao plenário, Vong Hin Fai assumiu que “já houve uma discussão suficiente”. “Já estamos com o terceiro texto de trabalho, reunimo-nos também para apresentar as nossas opiniões sobre este terceiro texto de trabalho, e agora vamos ter de aguardar pela versão final desta proposta de lei. E, depois disto, então vamos elaborar o parecer, depois submeter ao presidente para ir ao plenário”, afirmou.