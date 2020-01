Ho Iat Seng nega instruções para cortes nas celebrações do Ano Novo lunar

O Chefe do Executivo explicou objectivos por detrás da criação do Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos, e revelou que o orçamento para 2020 deve contar com um reforço significativo para infra-estruturas. Ho Iat Seng negou ter dado instruções aos serviços públicos para cortarem nas despesas, mas frisou que não aceita desperdícios.

Ho Iat Seng afirmou na sexta-feira que o Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos tem por objectivo a “supervisão e gestão dos activos públicos”, tanto numa fase anterior como durante o processo de investimento, cabendo-lhe ainda a “promoção de trabalhos legislativos”, o que o diferencia do Comissariado da Auditoria, cujas competências incidem sobre as contas e a própria gestão da Administração.

O Chefe do Executivo acrescentou que a constituição do Gabinete envolveu “uma grande ponderação e uma análise conjunta” com o comissário da Auditoria, e que o mesmo já está a trabalhar na elaboração de um planeamento legislativo, para de seguida avançar “com a promoção das leis”. Ho Iat Seng destacou ainda a existência de cada vez mais investimento público, considerando necessária uma gestão do sistema de fundos.

Em declarações à margem de uma recepção de Ano Novo Chinês, oferecida pelo Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau, o Chefe do Executivo negou ter dado instruções aos serviços públicos para cortarem nas despesas das celebrações do Ano Novo Lunar, mas assumiu que exigiu controlo no desperdício de dinheiro.

“Eu não dei nenhuma instrução [para cortes], só disse para não haver desperdício. Não dei nenhuma instrução aos serviços. Mas eu, pessoalmente, acho que quando se fazem celebrações não há desperdício. As reservas são suficientes, mas apesar desta solidez devemos sempre acautelar o futuro. Por isso, os serviços devem poupar e acabar com o desperdício de dinheiro. A minha principal linha é não haver desperdício e isso é um objectivo que sempre defendemos”, afirmou Ho Iat Seng.

Questionado sobre o orçamento para 2020, Ho Iat Seng afirmou que deve haver um reforço significativo para infra-estruturas. “Será que o orçamento será inferior? Em termos de infra-estruturas vai ser um grande investimento. Espero que possamos apostar mais recursos”, disse.

Relativamente a um balanço do ano passado, Ho Iat Seng assinalou o que disse ser a estabilidade e a união na sociedade de Macau perante a “conjuntura de turbulência vivida nas regiões vizinhas”. “O que mais nos estimulou, nesse ano, foi a divulgação das ‘Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau’ e o lançamento pelo Governo Central de uma série de medidas de apoio a Macau, que vêm proporcionar oportunidades sem precedentes para a prosperidade e para o desenvolvimento adequado e diversificado da economia de Macau”, afirmou Ho Iat Seng, na recepção da Festa da Primavera oferecida pelo Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM.

“Nesse ano, o que mais nos satisfez foi verificar que em Macau, não obstante a conjuntura de turbulência vivida nas regiões vizinhas, todos os sectores da sociedade se mantiveram unidos e orientados pela tradição de excelência do amor à Pátria e a Macau, e salvaguardaram, por sua própria iniciativa, a linha inultrapassável ‘Não Caos’, na defesa conjunta da estabilidade da conjuntura geral”, acrescentou o Chefe do Executivo.