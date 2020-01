Fatos com ‘airbag’ podem ser uma realidade na próxima edição do GPM

Os novos fatos com ‘airbag’ para os pilotos de motas poderão vir a ser utilizados na próxima edição do Grande Prémio de Macau. Segundo Stephan Carapiet, presidente da Federação Internacional de Motociclismo da Ásia, o processo “está em andamento”, mas depende da posição dos organizadores europeus. Caso avancem para a obrigatoriedade dos fatos noutras provas, o processo deverá seguir o mesmo caminho no Circuito da Guia.

A próxima edição do Grande Prémio de Macau (GPM) poderá vir a trazer novidades nas corridas de duas rodas, nomeadamente a nível da segurança. Em cima da mesa está a possibilidade, ou obrigatoriedade, de os pilotos passarem a usar fatos com ‘airbag’, uma medida, aliás, já em prática nas provas de MotoGP, Moto2 e Moto3.

“Já é obrigatório nas provas de MotoGP, mas os custos são muito elevados. Cada fato tem um custo de 4.500 euros, e ainda é preciso ter equipamento apropriado no ‘pitlane’ para fazer o ‘reset’ depois de activar. Para além disso, alguns destes fatos não são permitidos dentro de aviões. Existem algumas condicionantes, mas penso que pode ser feito”, disse Stephan Carapiet, presidente da Federação Internacional de Motociclismo da Ásia (FIM) ao PONTO FINAL.

À margem de um evento que decorreu no final da semana em Macau, que juntou a Assembleia-Geral da FIM Ásia e uma cerimónia de entrega de prémios da Associação Geral de Automóvel de Macau-China e da FIM Ásia, Stephan Carapiet referiu que o processo “está em andamento”, aguardando novidades nos próximos meses. “Estamos à espera que os organizadores europeus tornem estes fatos obrigatórios. Se o fizerem, então seguiremos as suas recomendações. Segundo os regulamentos, deverá ser anunciado nos próximos três meses”, acrescentou.

Segundo Stephan Carapiet, estes fatos contêm um cilindro com dióxido de carbono que se activa após um “impacto forte” quando o veículo segue a uma velocidade superior a 30 quilómetros por hora. “O cilindro activa-se e enche-se de ar de forma a proteger a zona do torso, como uma espécie de colete salva-vidas, em apenas 0,4 segundos”, explicou.

Questionado pelo PONTO FINAL a comentar as declarações do presidente da FIM, Jorge Viegas, que se mostrou muito crítico às pistas citadinas, como a de Macau, a nível de segurança, Stephan Carapiet começou por dizer que as provas do GPM são “tradicionais” e há muito precedem a FIM. “Este ano não houve mortos, no ano passado também não. Os acidentes são normais. Macau está consciente sobre esta questão da segurança, e termos estes fatos de ‘airbag’ seria um grande avanço”, considerou o presidente da FIM Ásia, que há mais de duas décadas tem estado envolvido no GPM.

Carapiet não poupa elogios à prova de Macau, afirmando que é única no mundo por juntar corridas de motas e carros num circuito citadino com pilotos “de classe mundial”. “Temos os futuros campeões de Fórmula 1, nas motas temos os campeões da Ilha de Man. É preciso uma determinada qualidade de piloto para competir em Macau, serem maduros, inteligentes e rápidos. Não sei como o conseguem fazer, nem parecem humanos, e fazem-no em grande nível”, afirmou.

Sobre a passagem por Macau, Stephan Carapiet adiantou uma outra novidade: a criação de uma plataforma digital de um campeonato de corridas de motos. “Descobrimos um promotor que está disposto a ajudar-nos e foi criada uma plataforma, e assim iremos lançar o primeiro campeonato continental da FIM em jogo para telemóvel. É um jogo de corridas de motas e motocross, e depois vamos ter um campeonato asiático onde os vencedores de vários países vão competir pelo título de campeão digital. Esta plataforma irá ser disponibilizada em diferentes continentes no mundo, e depois vamos ter um campeonato intercontinental”, disse o presidente da FIM Ásia.

A plataforma deverá estar disponível no primeiro semestre deste ano, enquanto que os campeonatos serão no segundo semestre.