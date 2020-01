Execução orçamental registou “melhorias ligeiras”, indica relatório

Na apresentação do “Relatório Intercalar da Execução Orçamental de 2019”, a Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas assinalou “melhorias ligeiras” na execução orçamental, mas aconselhou o reforço da fiscalização sobre a utilização do erário público, nomeadamente a inclusão de “projectos inviáveis” no Orçamento.

“Em termos de orçamento, tanto as receitas como as despesas têm vindo a subir, no entanto, é necessário, por isso, reforçar a nossa fiscalização sobre a utilização do erário público. Podemos verificar que houve uma maior eficiência no trabalho do Governo e também uma fiscalização dos próprios serviços em relação à execução orçamental”, começou por dizer Mak Soi Kun, presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas.

Segundo as conclusões do relatório intercalar, a taxa de execução orçamental registou “melhorias ligeiras” apesar de haver “situações de coordenação” que não foram de encontro às expectativas da comissão. “Os diversos serviços públicos devem dialogar melhor entre si, nomeadamente antes da elaboração do orçamento, e, por isso, os serviços devem ter um conhecimento prévio sobre a viabilidade, operacionalidade, dos diferentes projectos que são inscritos no orçamento anual. Se não for possível viabilizar determinado projecto, não deve estar incluído esse projecto no orçamento. Porque não deve acontecer que depois de inscrito um determinado projecto no orçamento, esse projecto se revele inviável e, por isso, possa afectar todo o processo de implementação ou de execução do orçamento”, referiu Mak Soi Kun.

Na opinião dos membros da comissão, o Governo tem de implementar um regime de avaliação de custos nos serviços públicos que permita uma melhor estimativa dos preços. “Quando se faz um orçamento, deve haver um plano de execução de projecto e, com base nesse plano, é que se elabora o orçamento. Para isso deve haver uma estimativa do preço, é por isso que nós sugerimos ou propomos ao Governo a opção do regime de avaliação de custos (QS) no futuro. E que esse regime venha a ser implementado de forma mais generalizada nos serviços públicos”, afirmou. E.S.