Agnes Lam questiona implementação e modo de funcionamento do sistema de reconhecimento facial

Numa interpelação escrita dirigida ao Governo, Agnes Lam levantou várias questões em relação ao sistema de reconhecimento facial, incluindo a falta de explicações por parte da Polícia Judiciária (PJ) perante o Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP) sobre este tipo de tecnologia relativamente ao tratamento de dados pessoais.

A deputada quer saber quais as justificações das autoridades para implementar este tipo de tecnologia, questionando ainda a possibilidade de se realizar uma consulta pública previamente. Agnes Lam pretende saber qual é o objectivo do reconhecimento facial testado em modo ‘background’ e se os resultados do teste planeado pelas autoridades serão publicados.

A deputada mostra-se preocupada com a implementação desta tecnologia sem um mecanismo de supervisão, referindo que ‘‘falta em Macau uma legislação de supervisão específica’’. Agnes Lam lança críticas à PJ por descartar a necessidade de declarar ao GPDP que tecnologia de reconhecimento facial é utilizada, algo que está presente na Lei da Protecção de Dados Pessoais, sustenta.

A deputada questionou também a necessidade real de implementar este tipo de tecnologia, criticando as autoridades por falharem na parte de detalhar o estado de segurança em Macau, alertando para eventuais violações de privacidade dos cidadãos através da recolha de informação detalhada e personalizada, incluindo os traços biológicos e movimentos quotidianos das pessoas.

Na interpelação, Agnes Lam questiona ainda o GPDP sobre as medidas que o organismo irá adoptar para proteger os direitos à privacidade dos cidadãos, caso as autoridades insistam na ‘‘execução imprudente’’ da tecnologia de reconhecimento facial mesmo sem consenso público.

