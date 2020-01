Acordo para entrega de infractores: Bloco de Esquerda quer ouvir Governo português 

O deputado do Bloco de Esquerda José Manuel Pureza disse ao PONTO FINAL que o seu partido vai requerer a presença no Parlamento português de responsáveis do Governo para ouvir explicações relativamente ao Acordo assinado entre Macau e Portugal relativo à entrega de infractores em fuga.

João Paulo Meneses

“Da nossa parte, tendo em conta quer o contexto (proximidade temática com o intenso debate em Hong Kong sobre prevalência dos direitos e liberdades individuais ou da razão de Estado e das lógicas policiais) quer os alertas lançados pela Ordem dos Advogados, entendemos que a apreciação parlamentar terá que ser acompanhada pela audição de entidades que esclareçam plenamente o alcance real do acordo. É o que faremos quando o Acordo chegar ao parlamento”, disse ao PONTO FINAL José Manuel Pureza, deputado e também vice-presidente da Assembleia da República.

Recorde-se que o Acordo, assinado em Lisboa, em 15 de Maio de 2019, já foi publicado em Boletim Oficial pelas autoridades de Macau, mas ainda não chegou ao Parlamento, onde tem de ser discutido e, eventualmente, aprovado. Aliás, o deputado do Bloco de Esquerda acrescenta que “o processo de ratificação por Portugal está ainda numa fase anterior à sua apreciação pelo parlamento. Tanto quanto julgo saber, não se registou ainda a decisão final ao nível governamental em Conselho de Ministros. Pode servir de justificação a realização de eleições legislativas em Outubro e todo o processo de mudança de Governo e de parlamento”.

Dois meses depois de rubricado em Portugal, o Acordo mereceu sérias críticas por parte da Ordem dos Advogados, que prometeu alertar os parlamentares para as “fundadas e preocupantes reservas, por violar princípios fundamentais e estruturantes do nosso Direito Constitucional e Penal”.

No entanto, José Manuel Pureza garantiu que a Ordem não contactou o Bloco nesse sentido. O mesmo confirmou o deputado do PSD José Cesário, que disse ainda desconhecer “formalmente, tal Acordo”. Também na Ordem dos Advogados houve eleições recentemente, desconhecendo-se o que pretende fazer, com este assunto, o novo bastonário, Menezes Leitão.

Governo está a atrasar?

O PONTO FINAL contactou diversas vezes, nas últimas semanas, o Ministério da Justiça, mas sem sucesso. A verdade é que passaram oito meses desde a assinatura em Lisboa e, sem publicação no Diário da República, o Acordo não tem validade. Já Macau foi muito mais rápida na tramitação, tendo a publicação em Boletim Oficial demorado menos de um mês.

Em Agosto do ano passado, o gabinete da secretária para a Administração e Justiça dizia ao PONTO FINAL que “de acordo com as disposições das convenções internacionais e do Acordo, as duas partes do Acordo devem concluir os requisitos internos nos termos de lei. Os requisitos internos por parte de Macau já são concluídos, aguardando agora que Portugal conclua os seus requisitos internos e efectue a comunicação, à qual se seguirá a entrada em vigor do documento 30 dias após a data de recepção.”

Por alguma razão que não é pública, o Ministério está a atrasar o envio do documento para a Assembleia da República. O argumento de que pelo meio houve eleições legislativas em Portugal deve ser considerado, mas o novo Governo está em funções há quase três meses, tal como o Parlamento que resultou das eleições.

Em Setembro, o presidente da Associação de Advogados de Macau considerou que o Acordo, não sendo inconstitucional, como defende a Ordem dos Advogados, “foi celebrado às escondidas”. “Eu penso que inconstitucional não será, mas que foi negociado nas costas das pessoas, quer dos portugueses, quer dos residentes de Macau, foi. E isso pode indiciar que não há uma transparência total e que talvez haja razões para não haver. Mas isso escapa-me”, afirmou então Jorge Neto Valente.

Neto Valente acrescentou ainda que “Portugal, segundo vi escrito na imprensa, não entregaria cidadãos portugueses que seriam procurados pelas autoridades de Macau. Mas quando vi o protocolo no Boletim Oficial [de Macau] vi que isso não era verdade. Foi poeira lançada para o ar para as pessoas não prestarem a devida atenção. Segundo o que está no protocolo são muito poucos os casos de recusa que Portugal pode invocar para não entregar a Macau os infractores em fuga”.