TurboJet: Lei Wai Nong avisa Pansy Ho que cortes de salários só com acordo com os trabalhadores  

Shun Tak confirmou cortes salariais aos funcionários da TurboJet e justificou que foi uma “decisão difícil”, mas que o fez “na esperança de manter as operações”. Os vencimentos de mais de 10 mil patacas por mês vão sofrer cortes salariais até 12% já a partir de Fevereiro.

Eduardo Santiago

João Carlos Malta

O secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, deixou um aviso claro à empresa Shun Tak, liderada por Pansy Ho, que as reduções de salários dos trabalhadores da TurboJet só poderão avançar se houver um acordo entre a administração e os trabalhadores da empresa. O governante apontou ainda a DSAL como entidade mediadora do conflito.

“Esta redução de salário tem de ser feita de acordo com a lei. Tem de haver acordo entre as duas partes, e depois o acordo tem de ser comunicado à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL)”, disse Lei Wai Nong, à margem da inauguração do Centro de Serviços Industriais e Comerciais Guangdong-Macau.

Lei disse ainda que qualquer empresa que chegue a acordo com os trabalhadores sobre uma redução salarial deve seguir o estipulado na Lei das Relações de Trabalho, ou seja, está obrigada a comunicar o facto à DSAL no prazo de dez dias, sob pena do acordo não produzir efeitos.

O mesmo secretário afirmou também que, em caso de problema, os trabalhadores devem pedir ajuda à DSAL, mas ressalvou que até agora estes serviços não receberam qualquer pedido de ajuda por parte dos funcionários da TurboJet.

O governante recusou-se a fazer especulações sobre um possível contágio desta situação de cortes salariais a outros sectores ligados à área do turismo, por este ser um caso isolado, e assegurou que “as políticas do Governo da RAEM irão dar resposta às alterações do mercado e na conjuntura externa”. O responsável disse ainda o Governo vai continuar a observar calmamente as mudanças, porém, lembrou que, no período mais favorável, se deve fazer uma preparação adequada para uma eventual crise.

Empresa confirma

Os cortes salariais dos funcionários da TurboJet foram confirmados ontem pela Shun Tak num comunicado divulgado pela Rádio Macau. A empresa de Hong Kong assumiu que foi obrigada a “tomar a decisão difícil” de reduzir os salários dos trabalhadores “na esperança de manter as operações e, simultaneamente, segurar o emprego dos trabalhadores”.

A Shun Tak justificou os cortes salariais dos trabalhadores com as “perdas que têm aumentado de forma continuada”, e assumiu que “a empresa tem enfrentado vários desafios”, nomeadamente, “nos últimos meses, devido ao ambiente socioeconómico sem precedentes”. Na nota enviada à Rádio Macau, a Shun Tak apontou também que “as visitas a Hong Kong têm caído a pique, gerando um grande impacto no negócio”.

Recorde-se que os trabalhadores da TurboJet com vencimentos de mais de 10 mil patacas por mês vão sofrer cortes salariais até 12% já a partir de Fevereiro. A empresa responsável pela ligação marítima entre Macau e Hong Kong há cinco décadas assumiu que os cortes salariais foram difíceis de evitar depois de uma “série de medidas de controlo de custos”.

A empresa liderada por Pansy Ho garantiu também à TDM que, após a divulgação do plano de redução de salários aos trabalhadores na semana passada, tem estado em contacto com funcionários e sindicatos “para alcançar um consenso sobre um acordo que alivie o impacto das medidas nos trabalhadores”.

De acordo com os últimos resultados financeiros da Shun Tak disponíveis, a TurboJet registou perdas de 70 milhões de dólares de Hong Kong no primeiro semestre de 2019, quando no período homólogo de 2018 obteve cerca de 186 milhões dólares de Hong Kong de lucro.

O relatório financeiro da Shun Tak assinala também que a ligação marítima entre Macau e Hong Kong “continuou a sofrer o impacto das mudanças de padrão nas viagens resultantes da abertura da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau”, tendo transportado um total de 4,6 milhões de passageiros entre Janeiro e Julho do ano passado, uma diminuição anual de 32%.

Apesar das quebras acentuadas da TurboJet, a Shun Tak, registou lucros de 3,4 mil milhões de dólares de Hong Kong no primeiro semestre de 2019.