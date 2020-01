Sulu Sou pede revisão das condições laborais dos professores do ensino particular

O vice-presidente da Associação Novo Macau entende que é necessário aliviar o excesso de trabalho dos professores no ensino particular. Através de uma interpelação escrita, Sulu Sou exige uma revisão do regulamento que obriga docentes a trabalhar horas extras sem direito a remuneração.

Eduardo Santiago

Eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O deputado pró-democracia está preocupado com o “fenómeno do excesso de trabalho na área da educação” e criticou “a situação de os docentes trabalharem horas extras ou darem aulas extras” sem direito a remuneração. Numa interpelação escrita enviada ao Governo, o vice-presidente da Associação Novo Macau assinalou que ‘‘só há trabalhos extra, mas não há salários extra’’, e que as actuais condições de trabalho “agravam consideravelmente a pressão e a carga psicológica para os docentes”.

“Pedi muitas vezes ao Governo para levar uma atitude activa na reflexão sobre a execução da Lei n.º 3/2012 ‘Quadro geral do pessoal docente das escolas particulares do ensino não superior’, nomeadamente a optimização contínua do regime e o reforço em proteger a profissão dos docentes, com o intuito de melhorar a sua qualidade profissional e animar os professores”, pode ler-se na interpelação escrita de Sulu Sou.

Na opinião do deputado, o excesso de trabalho dos docentes é uma “situação generalizada”, e os regulamentos publicados pelo Governo nos últimos anos “agravam consideravelmente a pressão e a carga psicológica para os docentes”. Sulu Sou assinalou que há uma série de “trabalhos invisíveis” que “quase não estão regulados em termos de tempo” e que não fazem parte das funções do ensino, o que prejudica os docentes. “Dado que é difícil calcular precisamente as horas extra dos trabalhos não pedagógicos e não lectivos, surge um fenómeno de os docentes trabalharem depois fora das horas normais ou durante as folgas. Aliás, o constrangimento moral assumido pela profissão dos docentes ‘justifica’ as situações de ‘fazer horas extras gratuitamente’, e ‘só há trabalhos extra, mas não há salários extra’”, frisou.

“Apesar de o quadro particular reduzir o número das aulas regulares para os docentes, o custo disso passa a ser uma carga ainda maior e complexa de trabalhos não pedagógicos e não lectivos, sobretudo depois da chamada reforma das medidas implementada pelo Governo. Gostaria de perguntar às autoridades se concorda, após as observações e avaliações feitas durante anos, com o fenómeno do excesso de trabalho na área de educação, que já é das áreas mais afectadas pelo excesso de trabalho sem compensação?”, questionou.

Para Sulu Sou, a limitação vasta dos trabalhos não pedagógicos e não lectivos no “quadro particular” torna-se a origem do excesso de trabalho para os professores. “Gostaria de perguntar ao Governo se considera reavaliar os relativos regulamentos, ao mesmo tempo que dá grande apoio às escolas para contratar funcionários não pedagógicos com o objectivo de aliviar a carga dos docentes em assumir funções não pedagógicas e não lectivas?”, perguntou.

A terminar, o deputado pró-democracia exigiu medidas ao Executivo para resolver o problema das horas extra não remuneradas. “Gostaria de perguntar às autoridades se considera concretizar, de forma aleatória, uma avaliação estatística sobre a situação de os docentes trabalharem horas extra ou darem aulas extra, e reforçar a punição para as escolas que não cumpram o regime de compensação?”, concluiu.