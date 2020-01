Guangdong e Macau trocaram ideias no combate ao branqueamento de capitais

A Autoridade Monetária de Macau (AMCM) e o Gabinete de Informação Financeira (GIF) organizaram, em Zhuhai, uma conferência sobre combate ao branqueamento de capitais entre as jurisdições de Guangdong e Macau em articulação com a sucursal de Cantão do Banco Popular da China. O evento contou com a participação de representantes das agências centrais do Banco Popular da China localizadas em Shenzhen e em Zhuhai, e teve como objectivo o aperfeiçoamento de mecanismos de cooperação e intercâmbio de informações em matéria de combate ao branqueamento de capitais.

De acordo com a informação veiculada pela Autoridade Monetária de Macau, a organização desta conferência teve por finalidade abordar o eventual estabelecimento de um mecanismo de cooperação no que respeita à comunicação dos riscos das actividades de branqueamento de capitais entre Guangdong e Macau, o estudo e a análise da possibilidade de criação de modelos para monitorização dos fundos suspeitos transfronteiriços, bem como a troca de ideias acerca da criação de um mecanismo de cooperação conjunto para prevenir e controlar os riscos de modo a reforçar as capacidades das duas jurisdições em relação à prevenção, ao alerta e ao acompanhamento das actividades criminais transfronteiriças de branqueamento de capitais.

Através do desenvolvimento integrado da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, da circulação crescente dos fundos transfronteiriços, da inovação dos produtos financeiros e da evolução verificada nas formas de pagamentos, a AMCM acredita que se verificam novos riscos no que respeita à supervisão financeira transfronteiriça, sendo, por isso, necessário o aprofundamento da cooperação e da comunicação entre as instituições congéneres de supervisão da Grande Baía, refere também o comunicado da AMCM.