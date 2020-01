Foi dado o primeiro passo para a paz comercial EUA-China. Acordo é desfavorável à China, dizem analistas

Os Estados Unidos da América e a China assinaram quarta-feira a primeira fase do acordo para colocar o fim à guerra comercial. Os analistas ouvidos pelo PONTO FINAL acreditam que os termos do acordo beneficiam os norte-americanos. Larry So diz mesmo que, nestes moldes, a segunda fase do acordo fica em risco.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O primeiro passo para um acordo que leve à paz depois da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China está dado. O Presidente dos EUA, Donald Trump, e o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, assinaram na quarta-feira um acordo parcial, prometendo para 2021 uma segunda fase do tratado. Os norte-americanos retiram algumas das sanções económicas que impunham à China e os chineses comprometem-se a gastar 200 mil milhões de dólares em produtos americanos. Para Sonny Lo, os termos do acordo “parecem favorecer os EUA a curto prazo”. Larry So concorda e diz-se mesmo pessimista relativamente a um segundo acordo.

Com este acordo preliminar, os norte-americanos comprometem-se a suavizar as sanções económicas, ao passo que os chineses ficam obrigados a comprar cerca de 200 mil milhões de dólares americanos em mercadorias dos EUA, especialmente no sector agrícola e no sector das energias, ficando também obrigados a respeitar procedimentos de transferência forçada de tecnologia e de propriedade intelectual. Além disso, Pequim terá de evitar a manipulação da moeda.

“A China queria gastar menos dinheiro, e os EUA queriam ganhar mais”, indica Larry So ao PONTO FINAL, acrescentando que Pequim assinou o acordo porque “não quer ter mais tarifas nos seus produtos”. “Com este acordo, a China terá de gastar 200 mil milhões de dólares nos EUA. É muito dinheiro e isto não significa que estes produtos comprados pela China aos EUA sejam livres de impostos”, refere o politólogo, afirmando: “Consoante estes termos do acordo, a China ficou numa posição de desvantagem em relação aos EUA. Os termos são favoráveis aos EUA”.

Na opinião de Larry So, “se a China não tivesse assinado este acordo iria haver impostos adicionais e isso iria significar que a China ficaria numa posição ainda menos vantajosa”. “Tiveram receio de que os americanos pudessem aumentar ainda mais os impostos e que pudesse haver uma espécie de embargo em relação aos produtos tecnológicos, e a China precisa de comprar produtos altamente tecnológicos, não apenas dos EUA, mas também de países europeus”, lembra.

Sobre a segunda fase do acordo, que deverá ficar para 2021, o politólogo diz-se pessimista. “Acho que, se Donald Trump for a eleições, provavelmente durante o período de campanha ele vai usar tudo para tentar colocar pressão à China para assinar o segundo acordo, e esse acordo poderá desfalcar a China em mais milhares de milhões de dólares”, justifica.

UM ACORDO PREVISÍVEL

Sonny Lo tem opinião semelhante. O especialista em assuntos políticos de Macau e Hong Kong começa por dizer ao PONTO FINAL que este primeiro acordo “não é surpreendente, de maneira nenhuma”. Isto porque, explica, “Trump quer ser eleito para o segundo mandato, enquanto Xi Jinping quer mostrar-se como o líder de uma China em ascensão e com poder semelhante ao da superpotência EUA”.

Assim, o politólogo afirma: “Os termos do acordo parecem favorecer os EUA a curto prazo, mas, a longo prazo, os EUA vão perder porque muitas das empresas norte-americanas vão perceber que é difícil encontrar países substitutos para fabricar os seus produtos de maneira rentável e com qualidade suficiente para os seus consumidores”. Para Sonny Lo, a longo prazo a China poderá recuperar e adaptar-se às novas relações com os EUA, “dependendo menos do mercado americano e diversificando os seus mercados para outras partes do mundo”. No entender de Sonny Lo, o segundo acordo será possível porque “ambas as partes querem mostrar que é uma ‘win-win situation’”. “Mas, a longo prazo, os consumidores vão sair prejudicados”, aponta.

“Já estávamos à espera deste acordo há muito tempo”, indica Constantino Mousinho, director-geral adjunto do Millennium BCP Macau. Sobre os termos do acordo, destaca a reacção dos mercados: “É um acordo que podemos ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Mas é um princípio e isso é positivo, e os mercados reagiram bem. Alguma incerteza foi dissipada”.

Para Mousinho, “todos ganham”. “O Presidente Trump diz que foi um acordo excepcional, o Presidente Xi diz que foi um bom acordo. Em termos de semântica, há uma diferença. Se isso se traduz, de facto, em que um país foi mais beneficiado que outro, não sei”, comenta.

Acerca da segunda fase do acordo, o economista diz que “é uma grande incógnita” porque “há muitos factores de incerteza, como se Trump é reeleito ou não”. “Agora, assumindo que o acordo vai ser assinado para o ano e se for um bom acordo, a economia mundial só tem a beneficiar”, afirma, concluindo: “O mundo beneficia de qualquer acordo que seja bom para as duas partes, eles têm de trabalhar em conjunto para que se assine um acordo final, para que a incerteza se dissipe”.