DST visita Hengqin para fomentar turismo conjunto

Uma delegação de Macau visitou ontem a ilha de Hengqin a fim de conhecer os produtos turísticos para o lançamento de mais pacotes turísticos conjuntos e assim impulsionar a construção do projecto da Grande Baía.

Quarenta representantes da Direcção dos Serviços de Turismo de Macau conheceram “os produtos turísticos e projectos relacionados de Hengqin, com vista ao lançamento de mais produtos turísticos de Macau-Hengqin, para promover a cooperação e a promoção de itinerários multidestinos entre Macau e Zhuhai”, indicaram as autoridades de Macau em comunicado.

O objectivo último, frisou o Governo de Macau, é o incentivo à “construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau como um destino turístico”. Nessa estratégia, no final de Dezembro, abriu um novo posto fronteiriço em Hengkin, que reforça a ligação do território à área chinesa envolvente.

O Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong e Macau, o Museu Científico e Criativo da Medicina Tradicional Chinesa e o Lionsgate Entertainment World, “um projecto que combina alta tecnologia com histórias de fantasia de filmes para criar uma experiência imersiva de entretenimento interactivo”, foram alguns dos locais visitados por parte das autoridades do antigo território administrado por Portugal.

Esta visita acontece depois de o Governo de Macau ter projectado uma descida de 3% do número de visitantes para o ano corrente e um dia depois de dados preliminares divulgados pelo Executivo apontarem que Macau recebeu em 2019 mais de 39,4 de milhões de visitantes, um aumento de 10,1% em relação ao ano anterior, num novo recorde para a cidade. Durante a conferência de imprensa anual da Direcção dos Serviços de Turismo de Macau foi destacado “um aumento tanto do número total de visitantes, como da Grande China, a par com os visitantes que não pernoitaram e os que pernoitaram”, de acordo com os dados preliminares.

A esmagadora maioria dos visitantes é proveniente da China continental: mais de 27 milhões de visitantes, o que corresponde a um aumento de aumento de 10,5% em relação a 2018.