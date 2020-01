DSAT vai começar a testar sensores para lugares de estacionamento

A partir da próxima semana, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) vai introduzir, a título experimental, sensores para lugares de estacionamento com parquímetro. Além disso, as autoridades vão lançar também um sistema onde os passageiros vão poder ver a taxa de ocupação dos autocarros.

André Vinagre

Ontem, na primeira reunião plenária do Conselho Consultivo do Trânsito de 2020, Lam Hin San, director dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), anunciou que o organismo vai lançar na próxima semana, a título experimental, sensores para lugares de estacionamento. O sistema, que vai ser da responsabilidade da empresa de parquímetros, custará oito milhões de patacas. Vai também ser lançado na próxima semana um sistema onde se pode ver a taxa de ocupação dos autocarros.

Durante a fase experimental, que começará antes do Ano Novo Chinês e cujo término ainda não está definido, a empresa de parquímetros de Macau ficará encarregue de colocar mil sensores de estacionamento na zona da Praia Grande e do NAPE. A DSAT vai pagar oito milhões de patacas pelo sistema, incluindo a reparação e manutenção. Os condutores poderão ver a disponibilidade dos lugares através de uma aplicação.

Questionado sobre se o sistema de sensores poderá servir também para a aplicação de multas, Lam Hin San respondeu que “o nosso objectivo é a deslocação dos cidadãos, porque podem através desse sistema conseguir mais facilmente esses lugares”. E acabou por dizer que “às vezes, se ocuparem esse lugar inadequadamente, o que pretendemos é aplicar multas a esses infractores para aumentar o efeito dissuasor e melhor distribuir os lugares”, explicou.

“Também na próxima semana, em princípio, nós vamos disponibilizar um sistema de contagem da taxa de ocupação dos autocarros”, disse Lam Hin San, explicando: “Os cidadãos poderão, através dessa aplicação móvel, saber e ter a ideia de quantas pessoas estão dentro dos autocarros, a sua taxa de ocupação”. Este sistema vai estar disponível em 100 autocarros a partir da próxima semana, depois disso serão introduzidos em outros 100 após o Ano Novo Chinês e, mais tarde, será colocado em outros 150 autocarros. “O sistema de contagem faz a cobertura a 20 linhas de autocarros, as linhas que são mais procuradas e mais frequentadas”, indicou o director da DSAT. “Esperamos poder dar continuidade a estas novas medidas de tecnologia para facilitar a deslocação dos cidadãos”, afirmou.

Aos jornalistas, Lam Hin San fez ainda um balanço de 2019 em termos de trânsito. Segundo a DSAT, houve um aumento do número de pessoas que frequentaram autocarros e registou-se também um aumento de 0,6% no número de veículos em circulação. Em 2019, em Macau, havia 240 mil veículos. Oito pessoas morreram em acidentes no ano passado, menos dois do que no ano anterior. Também se registou uma diminuição dos acidentes de viação.