Associação procura fundos para reabilitar escola em Timor-Leste

A Associação de Reabilitação do Edifício Escolar Reino Kelicai – Timor-Leste está à procura de apoios financeiros para conseguir reabilitar a Escola Secundária D. Carlos Filipe Ximenes Belo, em Timor-Leste. Ao PONTO FINAL, o bispo D. Ximenes Belo salientou a importância de reabilitar e preservar o edifício histórico e assim “perpetuar a cultura portuguesa em Timor”.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

O edifício escolar do reino de Kelicai, actualmente designado por Escola D. Carlos Filipe Ximenes Belo, foi construído em Timor-Leste em 1932 sob a administração do tenente Pinto Correia, um português natural da Madeira. Funcionou durante cerca de uma década até à invasão japonesa, em 1943, na qual os soldados ocuparam a vila de Kelicai durante três anos. A escola não mais funcionou, e a situação agravou-se com a invasão indonésia no início dos anos 80. “Fizeram daquilo um quartel e destruíram tudo, apenas ficaram as paredes”, começou por recordar o bispo D. Ximenes Belo em entrevista por telefone ao PONTO FINAL.

Em 2014, porém, as aulas recomeçaram, embora em condições muito precárias, cobrindo as salas com folhas de zinco, bambu e folhas de palmeira. “O Governo [timorense] decidiu que não havia boas condições. Queriam um novo edifício, mas até agora foram apenas promessas”, lamentou Ximenes Belo.

Foi então que, em Outubro de 2018, foi criada a Associação de Reabilitação do Edifício Escolar Reino Kelicai – Timor-Leste (AREESK-TL), que conta com Fernando Carvalho, um dos principais dinamizadores da iniciativa, como Presidente Executivo, e o bispo D. Ximenes Belo como Presidente da Assembleia-Geral. O objectivo passa por recolher 400 mil dólares americanos (cerca de 360 mil euros) para reabilitar o espaço destinado a albergar cerca de 200 alunos do ensino secundário, e que ali poderão aprender o português. “Tem como objectivo preservar e perpetuar a cultura portuguesa em Timor. É um pedido mesmo da população, é um edifício histórico e convém preservar e reabilitar para que as crianças possam aprender bem a língua, a história e a geografia de Portugal”, sublinhou Ximenes Belo, que foi agraciado com o Prémio Nobel da Paz em 1996.

O presidente da Assembleia-Geral da AREESK-TL recordou que os programas de ensino “são reconhecidos oficialmente”, e que a reabilitação da escola é também “para benefício do Estado”.

Segundo Fernando Carvalho, o valor angariado pela associação até agora ronda os 25 mil euros, um número bastante longe dos cerca de 360 mil euros necessários. Desta forma, o Presidente Executivo da AREESK-TL apela também a Macau, território rico em recursos financeiros, para que possa de alguma forma contribuir.

Ximenes Belo, por sua vez, tenta seguir o mesmo caminho. “Já falei com o Presidente da República, ministros, mas até agora não há nenhum subsídio da parte do Governo. Até em Portugal vamos batendo às portas… e pronto, vai-se recolhendo, pouco a pouco, mas não chega”, acrescentou o bispo timorense.

Ximenes Belo reiterou a importância de manter viva não só a língua portuguesa em Timor-Leste, como também toda a sua cultura, tradições e história. “Está na Constituição, mas depois não ensinamos português e começamos a falar dialectos, é uma contradição”, concluiu.