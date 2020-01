Associação de jornalistas portugueses e ingleses não comenta apelo de Ho à imprensa chinesa para “amar a pátria”

O Chefe do Executivo Ho Iat Seng disse esperar que os órgãos de comunicação social de língua chinesa de Macau possam continuar a desenvolver a tradição de “amar a Pátria e a Macau”. É legitimo fazê-lo? O presidente da AIPIM, que representa os profissionais portugueses e ingleses do sector no território, afirmou que não tem comentários a fazer. Algo em que foi seguido por outros líderes de meios de comunicação social. Carlos Morais José, director do Hoje Macau, pensa que o patriotismo pode ser “algo perigoso”, mas entende as declarações dentro do contexto que se vive em termos regionais e nacionais. A ex-jornalista e deputada, Agnes Lam, não atribui grande significado às palavras que considera de circunstância.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

O presidente da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM), José Carlos Matias, afirmou ao PONTO FINAL que aquela organização não comenta as declarações de proferidas pelo Chefe de Executivo, Ho Iat Seng, durante um encontro com jornalistas em que apelou a que os órgãos de comunicação social de língua chinesa de Macau possam continuar a desenvolver a tradição de “amar a Pátria e a Macau”.

Já o director do jornal Hoje Macau, Carlos Morais José, sobre esta matéria começa por enunciar o momento tenso das relações externas, que se vive actualmente, para enquadrar as declarações do Chefe do Executivo. “Há o contexto do conflito entre os EUA e a China”, refere. Mas, logo de seguida, defende que “em Macau não me parece que haja uma razão para sublinhar algo que é evidente no seio da população”.

Morais José enfatiza ainda que o “patriotismo ou o ‘patrioteirismo’ é sempre algo de perigoso”. Porquê? “Porque é geralmente cavalgado por medíocres que encontram aí justificação para acções menos próprias, muitas vezes é um trampolim para a xenofobia”, responde, algo que assinala que acontece tanto na China, como nos Estados Unidos da América. “Quando se começa a agitar bandeirinhas, como os judeus diziam, o melhor é fazermos as malas”, acrescenta.

O mesmo director do diário de língua portuguesa quis ainda esclarecer que “como jornalista faço o meu trabalho com profissionalismo e rigor, na defesa dos interesses da população de Macau”. Mas adverte que “os jornalistas não devem embarcar em campanhas orquestradas que servem para denegrir a República Popular da China”, como argumenta ter visto em alguns jornais. “Ou seja, não devem agir como activistas, mas como jornalistas. Como tal sabemos muito bem que a produção de perguntas e a construção de factos surgem eivadas de ideologias, o que devia ser alheio ao exercício da nossa profissão. Tanto num sentido, como no outro”, sublinha.

Carlos Morais José explica também que apesar de pensar que o patriotismo é perigoso, compreende “este que é feito aqui agora”. “Por um lado, pelo que se passa em Hong Kong com um grupo de infiltrados anti-China que agitam bandeirinhas de países como os EUA, que estão em conflito aberto com a RPC. E compreendo que o Governo Central tenha tido essa preocupação, tal como compreendo que o Governo de Macau siga os tiques do Governo Central”, declara.

O jornalista termina, fazendo uma pergunta de retórica: “Se isso me vai afectar na minha profissão? Podem ter a certeza de que não”, lembrando que também na época da administração portuguesa, quem estava no poder dizia “que eu tinha de ser patriota”.

Tanto o administrador do Jornal Tribuna de Macau, José Rocha Diniz, como o director do PONTO FINAL, Ricardo Pinto, não se quiseram pronunciar sobre este assunto.

Sem importância e sem pressão

A ex-jornalista da TDM e agora deputada Agnes Lam reage ao apelo de Ho com algo que é uma idiossincrasia local. “Isso é uma coisa que ele diz no início de todos os discursos”, afirmou ao PONTO FINAL. E avança ainda que esta não é sequer uma particularidade deste líder. Desde Edmund Ho, primeiro Chefe do Executivo depois da transição, que este tipo de ideia é utilizada.

A professora de jornalismo da UMAC pensa que “é uma conversa de circunstância”. “Ele diz sempre a mesma coisa, onde quer que vá. ‘Amar o país, e Macau. É uma frase feita”, reflecte. A mesma esclarece que esta é a ideologia dominante nos meios de comunicação da China Continental e, geralmente, os dirigentes políticos expressam-se desta forma. “A diferença existe desde os anos 50, e acho que não desaparecerá”, evidencia.

No entanto, Agnes Lam alerta para que “ao falar com jornalistas, Ho devia ter mais cuidado, porque algumas pessoas não se sentem confortáveis”. Para a académica, os jornalistas “não têm de mostrar se amam ou não o país porque são neutros, mas como político, ou Chefe do Executivo, ele onde quer que vá diz coisas como essa”.

Lam não acredita que este tipo de discurso tenha um efeito sobre os jornalistas e o trabalho que produzem. “Os media de cá estão habituados a estas palavras, mas talvez alguns jornalistas mais novos possam não gostar”, reflecte.

A mesma docente não vê segundos sentidos nas palavras de Ho. “Penso que não há uma razão particular para o fazer. Ele não quererá pressionar os jornalistas, nem o rumo que as suas reportagens devem tomar”, assegura.

Agnes, não considera, por tudo isto, que as declarações e Ho sejam relevantes. “Não me parece que queira expressar uma ideia nova. Não está a mudar o tom, nem quer controlar os media. Não me parece que seja um problema”, remata.

O PONTO FINAL tentou falar com o director do Macau Post Daily, Harald Bruning, do Macau Daily Times, Paulo Coutinho, e o director de informação da TDM, João Francisco Pinto, mas até ao fecho dessa edição não foi possível fazê-lo.