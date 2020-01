Agnes Lam quer desenvolvimento e uniformização das plataformas de pagamento digital 

Numa interpelação escrita que tinha sido entregue ao Governo no mês de Dezembro, a deputada Agnes Lam levantou questões sobre a hipótese de estabelecer uma plataforma universal de pagamento digital, o progresso de sincronizar as instalações bancárias na Grande Baía e o andamento da negociação entre as autoridades em desenvolver uma plataforma de pagamento electrónico a nível internacional.

Na opinião da deputada, Macau encontra-se numa posição ‘‘bastante atrasada’’ quanto ao sistema de pagamento digital ‘‘comparativamente às zonas vizinhas’’. Agnes Lam justificou a sua opinião dizendo que ‘‘actualmente existem em Macau numerosas plataformas de pagamento electrónico’’, mas ‘‘falta uma plataforma uniformizada’’. Frisou ainda que factores como a obrigatoriedade de afiliação bancária, a complexidade na utilização das aplicações de pagamento digital e a incompatibilidade entre as plataformas locais e as do interior da China, de Hong Kong e das zonas vizinhas, são responsáveis por ‘‘abrandar o ritmo do desenvolvimento geral de Macau.’’

Além de destacar a necessidade de o Governo disponibilizar um sistema de pagamento acessível aos turistas, a deputada propôs a criação de uma plataforma digital com base no Faster Payment System (FPS), uma infra-estrutura financeira de pagamento implementada em 2018 pela Autoridade Monetária de Hong Kong que permite transacções electrónicas instantâneas entre bancos em moedas diferentes, bem como depósitos entre instalações de pagamento digital. Na sua interpelação, a deputada questionou também as autoridades sobre o progresso, o planeamento e o horário na concretização de uma plataforma de pagamento electrónico entre Macau e a Grande Baía, referindo-se à resposta que o Governo tinha dado ao deputado Si Ka Lon anteriormente quando prometeu a negociação contínua com as autoridades do interior da China sobre os assuntos financeiros da população.

M.F.