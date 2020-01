Serviços de Saúde não excluem que gripe de Wuhan se possa transmitir entre humanos

A maior parte dos casos detectados têm como fonte mais provável os animais, mas das 41 situações confirmadas há duas delas em que existe a possibilidade de que a contaminação tenha ocorrido entre duas pessoas. Com base nesta amostra e no histórico da gripe aviária o risco de transmissão humana é baixo, explicam os especialistas em Macau. O Governo da RAEM vai, entretanto, reforçar o controlo nas fronteiras durante as festividades do Ano Lunar.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

Os Serviços de Saúde, através das informações que vêm do interior da China, não podem excluir, para já, que a estirpe da gripe — que tem proveniência em Wuhan — não se possa transmitir entre humanos. Ainda assim, o universo dos casos conhecidos mostra que a vasta maioria ocorre entre seres humanos e animais. Há, no entanto, dois casos, pelo menos, em que as dúvidas subsistem. “A possibilidade de transmissão entre humanos não pode ser excluída”, disse ontem em conferência de imprensa o chefe de Prevenção e Controlo de Doença dos Serviços de Saúde, Lam Chong.

Até ao momento, estão confirmados 41 casos da gripe que tem o epicentro num mercado grossista, sendo que sete evoluíram para situações graves. Deste grupo de pacientes com um quadro clinico mais complicado, seis tiveram alta e um morreu. Lam Chong diz que o universo de pessoas afectadas tem entre 20 e 69 anos, sendo que os pacientes que inspiraram mais cuidados “têm mais 40 anos”.

Um dos últimos casos desta doença foi diagnosticado num aeroporto na Tailândia, a uma mulher de 61 anos, que apresentava sintomas de pneumonia. Tinha febre, mas recuperou e pôde ter alta depois do vírus passar para negativo. A família não tem sinais da doença.

A maioria dos doentes têm sintomas ligeiros, sendo que 70% dos casos reportados têm origem em trabalhadores do mercado de Wuhan, maioritariamente pessoal ligado à limpeza em duas zonas daquele espaço comercial.

Os especialistas não estão a afastar a transmissão entre humanos, porque nos casos relatados houve dois em que essa possibilidade está em aberto: um numa família que trabalha numa loja, que teve um intervalo reduzido entre a manifestação dos sintomas em cada um deles; e um segundo caso de um casal em que o homem trabalha no mercado de Wuhan, mas a mulher “não sai de casa”. “Nunca esteve no mercado de Wuhan”, adiantou Chong.

Apesar da possibilidade de transmissão entre humanos não poder ser excluída, o que se depreende da amostra que existe e da experiência com o H5N1, a gripe aviária, é que a existir transmissão entre pessoas, a mesma tem efeitos muito limitados. A forma mais normal de contágio é entre animais e seres humanos. “Através dos dados de observação, os especialistas chegam a esta conclusão”, disse Lam Chong.

Ano Novo chinês, o perigo aumenta

Numa altura em que se aproxima o Ano Lunar chinês, um período em que a circulação de pessoas é maior, o Governo da RAEM diz estar a tomar medidas de prevenção mais musculadas para impedir que a doença se propague no território. Nesse sentido, há já um aumento da fiscalização nos postos fronteiriços e um reforço dos recursos humanos para medir a temperatura corporal dos que entram em Macau.

Haverá ainda um incremento da colaboração com as instituições para dar a formação aos trabalhadores não residentes e assim aumentar a sensibilização para a doença, “para os que estiverem no seu país de origem aumentarem os cuidados”.

A atenção também vai estar centrada nos residentes que trabalhem ou estudem fora do território. Neste momento, apesar do alarme criado o Executivo, que lançou o grau três de alerta de risco para este caso (numa escala que vai até cinco), não avançou com um apelo para que quem vive em Macau não visite Wuhan.

O mesmo especialista, Lam Chong, avisa ainda todos para reforçarem as medidas de prevenção com um reforço da higiene pessoal, sendo que as autoridades de saúde em Macau apostaram na divulgação das medidas e recomendações junto dos postos fronteiriços, e realizaram palestras temáticas para as empresas ligadas ao sector da saúde e empresas de turismo.

“Aumentámos a divulgação junto da população. Realizámos várias acções de divulgação para a sociedade”, defendeu o chefe de Prevenção e Controlo de Doença dos Serviços de Saúde.

Neste momento, o período de incubação e a forma de transmissão desta gripe são ainda pouco claros, sendo que a febre, os problemas respiratórios e intestinais são os sintomas mais comuns. Segundo Lam Chong há a possibilidade deste vírus afectar outros mamíferos como os porcos, os gatos, os cães ou morcegos.