Ho Iat Seng garante “liberdade de imprensa de acordo com a lei”

Num almoço com responsáveis dos órgãos de comunicação social de língua chinesa, o Chefe do Executivo prometeu manter uma ligação estreita com o sector e apresentou garantidas de “liberdade de imprensa de acordo com a lei”. Ho Iat Seng disse ainda que o Governo irá apoiar os profissionais da comunicação social nos trabalhos de cobertura noticiosa e na formação profissional.

Eduardo Santiago

Eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, afirmou ontem que o Governo irá “manter uma ligação estreita” e uma “interacção positiva com o sector da comunicação social” no apoio aos trabalhos de cobertura noticiosa e na formação profissional, bem como na garantia da liberdade de imprensa “de acordo com a lei”.

Num almoço com representantes de órgãos de comunicação social de língua chinesa, Ho Iat Seng assinalou que o ano de 2020 representa o começo do V Governo e que parte com a expectativa de que os órgãos de comunicação social de língua chinesa de Macau continuem a desenvolver a tradição de “amar a Pátria e a Macau”. “O ano de 2020 representa também o começo do V Governo e assim espero que os órgãos de comunicação social de língua chinesa de Macau possam continuar a desenvolver a tradição de ‘amar a Pátria e a Macau’, a desempenhar a função de ponte entre o Governo e a população, a supervisionar a administração e a reflectir sobre a situação social e a opinião pública”, disse Ho Iat Seng.

“O Governo da Região Administrativa Especial de Macau irá, como sempre, manter uma ligação estreita e uma interacção positiva com o sector da comunicação social, a apoiar nos trabalhos de cobertura noticiosa e na formação profissional, bem como, a garantir a liberdade de imprensa de acordo com a lei”, frisou o Chefe do Executivo.

No discurso proferido, o Chefe do Executivo assinalou a visita do Presidente Xi Jinping a Macau para participar na cerimónia comemorativa do 20.º Aniversário do Retorno de Macau à Pátria e presidir à cerimónia de tomada de posse do V Governo da RAEM. Ho Iat Seng afirmou que as reportagens e a divulgação de notícias, através de diferentes meios de comunicação social, “permitiram aos residentes de Macau estarem próximos de mais informações precisas”, em qualquer altura ou lugar, o que “aumentou o sentido de participação e de presença da população”.

“Graças à cobertura noticiosa abrangente e integrada da prosperidade da Pátria, do desenvolvimento estável de Macau e da aplicação bem-sucedida do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’, o fruto do desenvolvimento alcançado nos últimos 20 anos, a tradição de amar a Pátria e a Macau da sociedade de Macau e o sentimento de felicidade, identidade e pertença dos residentes são claramente visíveis em todo o mundo”, disse.

O Chefe do Executivo acrescentou que com o rápido desenvolvimento da comunicação social e a inovação constante das novas tecnologias, o sector, tal como o progresso da RAEM, vivem numa era onde “coexistem tanto oportunidades, como desafios”.

“Durante a estadia em Macau, o Presidente Xi Jinping apresentou quatro expectativas em relação ao desenvolvimento de Macau, ou seja, continuar a avançar e a acompanhar o ritmo desta época nova, continuar a inovar e a explorar, servir os cidadãos e manter a tolerância e a integração sociais. Acredito que isso também tenha um significado inspirador para os profissionais da comunicação social”, referiu.

Ho Iat Seng salientou ainda que numa fase de transição de Multi para Omnimedia, as formas, os canais e as plataformas de divulgação e de recepção de informações evoluem constantemente, e que por isso, a equipa governativa do V Governo da RAEM tem como objectivo construir um Governo orientado para “servir a população”, que não só “acompanhará os tempos”, como também “continuará a inovar e a melhorar a eficácia da sua acção”.

A terminar, o Chefe do Executivo afirmou que no processo de construção da ‘Uma Faixa, Uma Rota’ e da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, ambas as partes irão trabalhar para dar a conhecer a história de Macau e escrever o capítulo sobre a aplicação bem-sucedida do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’.