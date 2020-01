Governo prevê descida do número de visitantes para 2020

O Governo está à espera que o número de visitantes para 2020 registe uma queda na ordem dos 3% face aos 39,4 milhões de pessoas que visitaram Macau em 2019. Se se confirmarem as expectativas da Direcção dos Serviços de Turismo, Macau pode vir a receber este ano perto de 38,3 milhões de visitantes. Esta quebra acontece depois de quatro anos de subida do número de visitantes.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Após o recorde de 39,4 milhões de visitantes atingido no ano passado, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) admite que 2020 vá registar uma descida. Ontem, na conferência de imprensa que serviu para fazer o balanço de 2019 e projectar os trabalhos para 2020, Helena de Senna Fernandes, directora do organismo, adiantou que é esperada uma quebra de 3% para este ano, ou seja, Macau poderá receber perto de 38,3 milhões de visitantes. “Factores exteriores” e a “conjuntura mundial” foram as razões apontadas para o decréscimo.

Desde 2016 que o número de visitantes tem vindo a aumentar. Depois dos 30,7 milhões registados em 2015, no ano seguinte chegaram a Macau 30,9 milhões. Em 2017 o salto foi para 32,6, em 2018 para 35,8 milhões, até que em 2019 foi batido o recorde com 39,4 milhões de visitantes a chegarem a Macau.

“Segundo a nossa previsão para este ano, acho que vai haver uma diminuição do número de visitantes, um crescimento negativo em relação ao número de visitantes. Para 2020 prevê-se que este crescimento negativo seja cerca de 3%”, adiantou Helena de Senna Fernandes, acrescentando que o Executivo já está preparado para esse decréscimo.

Segundo a responsável da DST, essa previsão de decréscimo é explicada por factores externos. “Isto tem a ver com factores exteriores, com a conjuntura mundial. Também sabemos que temos a guerra comercial entre a China e os EUA, a que vamos prestar atenção”, referiu.

A tendência de quebra no número de visitantes começou a fazer-se sentir ainda no ano passado. Em Outubro de 2019, o número de visitantes comparativamente com o mesmo mês de 2018 aumentou na ordem dos 1,7%. Em Novembro do ano passado, face a 2018, a quantidade de visitantes caiu mais de 10%. Os números referentes a Dezembro ainda não foram divulgados. Sobre 2019, Helena de Senna Fernandes lembrou: “Registámos um aumento do número de visitantes de Janeiro a Abril, mas isto tinha a ver com a entrada em funcionamento da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, por isso, tivemos um aumento de visitantes até Outubro. Mas, em Novembro, mesmo com o Grande Prémio, já houve um crescimento negativo de 6%”.

Os protestos em Hong Kong podem também ter tido um papel na tendência de decréscimo. “Se calhar [os turistas] receberam notícias sobre a situação de Hong Kong, também foram lançados avisos de viagens para alertar sobre a situação de Hong Kong, e por isso registaram uma diminuição de turistas em Hong Kong, e isso também afecta Macau”, justificou. Outra explicação para a quebra dos visitantes pode também ter a ver com a pneumonia de Wuhan, que, para a directora dos DST, foi “uma influência negativa”.

Esta semana a DST vai realizar uma reunião com representantes do sector do turismo a nível internacional para reforçar a presença de Macau nos mercados internacionais e na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, explicou Senna Fernandes. A responsável disse também que algumas cidades da Grande Baía introduziram novos produtos turísticos para Macau “dar uma nova experiência de turismo” e “atrair mais visitantes”.

ANO NOVO CHINÊS TAMBÉM EM QUEDA

Helena de Senna Fernandes também falou sobre o período do Ano Novo Chinês, no final deste mês de Janeiro. O Governo também está a encarar esta época com pouco optimismo: “No ano passado, a situação no Ano Novo Chinês foi muito boa por causa do funcionamento da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, que atraiu muitos turistas. Mas este ano não estamos tão optimistas, se calhar vai haver uma diminuição de 6% em relação ao número de visitantes durante o Ano Novo Chinês”. Recorde-se que no período do Ano Novo Chinês de 2019, Macau recebeu 628,811 visitantes, um aumento de 26,1% face ao mesmo período de 2018.

Questionada sobre a taxa turística que está em estudo por parte do Governo, Helena de Senna Fernandes citou Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura: “Ontem [terça-feira], a nossa secretária já referiu que esta política é para ser ponderada”. Recorde-se que, no inquérito promovido pela DST, 95% dos residentes manifestaram-se a favor da medida, enquanto 80% dos operadores turísticos reprovaram.

PRIORIDADES PARA 2020: PLANO GERAL, GASTRONOMIA E MUSEU DO GRANDE PRÉMIO

Na conferência de imprensa, Helena de Senna Fernandes revelou os quatro pontos prioritários para os trabalhos deste ano. A primeira prioridade é a revisão do Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau e a promoção do desenvolvimento do turismo inteligente. Assim, a DST vai alargar o âmbito da aplicação do banco de megadados do turismo para permitir a partilha e utilização pela indústria turística, desenvolver um planeamento de viagens inteligentes para personalizar os roteiros de cada visitante e agregar os vários websites da DST numa só aplicação móvel.

Em segundo lugar, a DST quer, em 2020, continuar a desenvolver Macau enquanto “Cidade Criativa de Gastronomia” e reforçar a divulgação e promoção. Será organizado o Fórum Internacional de Gastronomia para “reforçar o intercâmbio cultural e cooperação com as cidades criativas” e “impulsionar a construção de uma base de dados sobre a gastronomia macaense”. Macau será ainda promovida como “local ideal de passagem de turistas internacionais que visitam a Grande Baía”.

Outra das prioridades para este ano é a criação de “um turismo de qualidade e elevação da qualidade da prestação de serviços do sector”. Helena de Senna Fernandes detalhou: O Governo vai colaborar na apreciação das leis da actividade dos estabelecimentos hoteleiros e na lei das actividades das agências de viagens e da profissão de guia turístico. Além disso, será implementado o Programa de Avaliação de Serviços Turísticos de Qualidade, oferecendo “acções de formação com acreditação internacional para a indústria” e realizando “programas de formação para funcionários governamentais de turismo dos países de língua portuguesa”.

O último ponto da lista de prioridades é a inauguração do Museu do Grande Prémio. Já no ano passado, Helena de Senna Fernandes tinha adiantado que a inauguração das novas instalações seria no primeiro semestre deste ano. Por outro lado, “dar-se-á continuidade ao apoio no desenvolvimento de produtos turísticos marítimos e explorar-se-á com o sector turístico a viabilidade da realização de passeios turísticos nas ilhas da Grande Baía”.

Na conferência de imprensa foi ainda detalhado o valor do orçamento da DST para este ano, que será de 374 milhões de patacas. O orçamento destinado ao Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA) é de 161 milhões e o Fundo de Turismo é 1,2 mil milhões de patacas.