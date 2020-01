Ella Lei quer introdução do pagamento electrónico no sistema do Metro Ligeiro

Através de uma interpelação escrita, Ella Lei questionou o Governo sobre a implementação do pagamento electrónico no sistema do Metro Ligeiro. A deputada ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) apontou falhas ao modelo de pagamento implementado pelo Governo e considerou urgente a criação de formas de pagamento alternativas.

Eduardo Santiago*

Eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A poucas semanas de terminar o período de viagens gratuitas no Metro Ligeiro, Ella Lei desafiou o Governo a apresentar formas de pagamento de tarifas alternativas. A deputada com ligações à FAOM criticou a ausência de um cartão transversal para viagens do Metro Ligeiro e dos autocarros, e frisou a necessidade de implementar o pagamento electrónico para a entrada no sistema deste meio de transporte.

“Segundo a publicação do Governo, o preço dos bilhetes para viagem única varia entre seis e dez patacas. Actualmente, as opções de pagamento electrónico como o Macau Pass, que se disponibilizam para o transporte de autocarros, ainda não se aplicam ao Metro Ligeiro”, refere Ella Lei na interpelação escrita remetida ao Governo.

A deputada apontou que “os residentes precisam de comprar uma moeda (bilhete) plástica de utilização única por viagem para uso geral, ou um cartão electrónico pré-pago”, e assinalou que “é preciso adquirir um cartão pré-pago para usufruir dos descontos especiais”. “Muitos residentes consideram pouco prático o facto de não haver um cartão que dê para as viagens do Metro Ligeiro e dos autocarros, ou de eles não poderem pagar por meios digitais, estranhando a necessidade de pagar um valor extra para a obtenção do cartão destinado só ao uso do Metro Ligeiro”, apontou.

“Desde a entrada em funcionamento do Metro Ligeiro, os passageiros têm apenas as opções de comprar ou um bilhete de viagem única ou um cartão pré-pago, o que não é muito prático para os residentes. Quando é que vai permitir a utilização de outras alternativas de pagamento electrónico para os residentes poderem apanhar o metro directamente?”, perguntou Ella Lei.

Na opinião da deputada, as autoridades têm de desenvolver “o mais depressa possível” os meios de pagamento electrónico na compra dos bilhetes no sistema do Metro Ligeiro e deu como exemplo a seguir as “zonas vizinhas”. “Com a popularização do pagamento por meios digitais, nas zonas vizinhas já se disponibilizam ‘passes de transporte’ ou as relativas plataformas de pagamento electrónico aplicáveis a todos os tipos de transporte. Com um mesmo cartão na mão, os residentes já podem usufruir, dos descontos nas viagens de transporte público e dos relativos benefícios. No futuro, o Governo vai estudar essas medidas associadas aos meios de pagamento electrónico?”, questionou.

Ella Lei frisou também que a DSAT deve actualizar o sistema dos parques de estacionamento públicos, para que seja compatível com o sistema de pagamento electrónico de forma a facilitar os utilizadores. “Quanto ao desenvolvimento dos serviços de transporte públicos no futuro, o Governo deve considerar normalizar os meios de pagamento electrónico, para optimizar a acessibilidade da utilização dos transportes públicos e dos parques de estacionamento para os residentes”, escreveu.

“Para sincronizar com o desenvolvimento do mercado de pagamentos electrónicos e facilitar o uso para os utilizadores, é possível regularizar os descontos de bilhetes e da transferência de transporte para qualquer forma de pagamento electrónico no futuro?”, questionou a deputada na interpelação escrita remetida ao Governo.

*com Miguel Fan