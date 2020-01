“As restrições que existem na China não ajudam os empreendedores que queiram pensar em grande”

A relação entre criatividade e o sistema político, a importância do individualismo na inovação, e o choque de modelos entre os Estados Unidos e a China, foram temas importantes da conversa com Sean Randolph, uma das figuras de proa dentro da Grande Baía de São Francisco. Ele que teme que a actual Guerra Comercial entre os dois países possa afectar a cooperação que existe. Já sobre se este conflito fará com que a China suba mais um patamar no desenvolvimento tecnológico, Randolph tem dúvidas que isso possa suceder, por existir tanto intercâmbio entre os dois lados. O afastamento, acredita, prejudicará ambos os países. O mesmo crê que menos restrições e mais abertura levariam Pequim a conseguir níveis mais rápidos de crescimento no sul do país.

Sean Randolph é o homem que comanda o Conselho do Instituto Económico da área da Grande Baía de São Francisco, organização que junta vários parceiros: desde o sector das empresas, ao Governo, passando pelas instituições de ensino superior. Em conjunto têm como objectivo dinamizar a economia da Califórnia, onde pontifica a icónica e dinâmica Silicon Valley. Randolph cedeu esta entrevista telefónica ao PONTO FINAL depois de, no final do ano passado, ter participado num intenso périplo de 15 dias pela China continental, onde esteve a partilhar as experiências da Grande Baía de São Francisco. O tema central, mas não único, foi o do projecto que se está a desenhar no sul da China.

Este especialista norte-americano defende que as experiências nos EUA e na China são muito diferentes. O modelo, a cultura, a filosofia, a dimensão (a Grande Baía chinesa é maior em vários os critérios de análise) fazem com que os projectos apenas sejam semelhantes no nome, e nos princípios que os fazem emergir: a vontade de alcançar a inovação e a tecnologia como dinamizadores.

Para Sean Randolph não há certo, nem errado, para levar um desafio destes à avante, no entanto, sempre vai dizendo que é em ambientes de maior liberdade que a criatividade mais se solta, e que esse, no seu entender, é um critério fundamental para o sucesso. Ainda assim, o director desta organização norte-americana deixa muitos elogios à China na forma como é capaz de pôr de pé planos a longo prazo, e não se desviar dos objectivos a que aponta.

Randolph acredita, no entanto, que mais do que se influenciarem mutuamente, as duas grandes baías vão seguir caminhos diferentes. Sobre Macau e sobre qual será o papel da RAEM, neste grande projecto, poucas palavras. Apenas refere que esse não é um tema que emerge nas conversas das conferências e contactos pessoais que foi tendo na China.

Há pouco tempo, durante duas semanas, veio à Grande Baía para ser orador em sete universidades, em agências governamentais e em grupos de reflexão chineses no Delta do Rio das Pérolas. Numa entrevista posterior disse ter ficado com a convicção de que a ideia destas iniciativas veio de Pequim. Porquê?

Esta é uma ideia do Governo, é uma política deles, e que é apoiada oficialmente. Acredito que estas iniciativas fazem parte do plano que têm, e que o convite foi feito por Pequim.

Quais foram as ideias que veio expor nas intervenções que veio fazer na Grande Baía da China?

Não estive apenas na zona da Grande Baía, andei por vários locais na China, a viagem foi uma loucura. Estive em Pequim também. Falámos de várias coisas, e não apenas sobre esse tópico, mas tentámos perceber como é que cada um dos projectos trabalha [a Grande Baía em São Francisco e a Grande Baía no sul da China], e como podem fazê-lo em conjunto para benefício dos dois países. Abordámos as questões que têm a ver com o comércio e o investimento. E depois pusemos o foco no modelo chinês e de como ele pode cooperar internacionalmente com outras regiões.

Gosta de explorar as ligações entre as áreas da Grande Baía da Califórnia e da Grande Baía no sul da China. O que as torna semelhantes e o que as separa?

Penso que a ideia da Grande Baía na China é baseada e inspirada naquilo que existe em São Francisco, pelo menos é o que tem sido dito. E que é construída com base em inovação. Penso que essa ideia é um modelo, mas que claro se adapta às circunstâncias únicas da China, e há outras áreas do país que podem beneficiar do mesmo tipo de projecto. As similaridades são a de que há muita inovação nos dois lados, tecnologia, e também muito capital. E, depois, também há muitas diferenças entre as jurisdições e políticas das zonas de Shenzhen, Macau, e da província de Guangdong. Ao contrário do que acontece em São Francisco, no sul da China um dos desafios é o de integrar todos estes sítios, culturalmente diferentes, dentro de uma unidade económica. Nos EUA temos 101 cidades, e há também algumas questões relacionadas com a cooperação.

Mas há mais diferenças ou parecenças?

Penso que ambas, é muito difícil de dizer. A Grande Baía chinesa, claro, é muito maior se falarmos do ponto de vista económico. A população é incomparavelmente maior. Mas também não tem a mesma intensidade única de inovação que a área de São Francisco possui. Detém, ainda assim, outras mais-valias. Tem mais indústria, o que é uma dimensão particularmente interessante. Podemos dizer que têm desafios diferentes, mas que, por outro, lado têm objectivos comuns, o que trará muita necessidade de aprendizagem, cooperação mútua, e investimento. Mas claro há uma grande diferença de escala.

A existência deste projecto na China mudou alguma coisa na forma como a Grande Baía dos EUA está a construir o seu desenvolvimento?

Não, não acho que isso esteja a acontecer. Na China, as coisas estão a ser muito dirigidas pelo Governo, enquanto que aqui o motor é a economia privada com alguma, mas pouca, coordenação. Penso que nos EUA há muito pouco planeamento, para o bem e para o mal. Isso contrasta com o que acontece na China. Neste momento, o que acontece aqui não está a ser muito condicionado pelo que acontece na Grande Baía chinesa. Penso, no entanto, que por outro lado há algo que é interessante, a China é um país muito importante, a economia é tão grande, e a cultura local está relacionada com todas estas interacções à volta da inovação, tecnologia, assim como a manufactura. Nessa dimensão, o que está aí a acontecer é significante. Trata-se de um projecto gigantesco, que se se tornar um modelo no futuro da forma como as regiões podem efectivamente ligar-se umas às outras, então isso será bom. Vamos acompanhar como é que a ideia se desenvolve nos próximos anos, mas por enquanto vale apenas pelo que a ideia representa, e não tanto pelo que as empresas e as organizações já fizeram.

Acha que os EUA podem aprender alguma coisa com o modelo chinês e com o sucesso que, por exemplo, Shenzhen está a ter? A incorporação de mais ajuda pública é possível nos Estados Unidos?

Aqui há um debate que é feito constantemente sobre planear, e se o devíamos fazer. Nos Estados Unidos há mesmo muito pouca projecção do trabalho a longo prazo. Certamente não comparável com o que existe na China, e penso que nunca seremos dessa forma. Todavia, as pessoas que trabalham na China e que vêem o foco que o Governo põe ao longo de tantas décadas num certo objectivo, e como investem nele, ganham uma certa admiração sobre o quão comprometido se pode estar com uma ideia. Penso que aí há algo para aprender sobre os benefícios de olhar para as coisas no longo prazo, e de forma estratégica. E penso que, mais uma vez, no sector privado as coisas funcionam mais numa dimensão de oportunidade, e de ligar o sistema de inovação, os empreendedores, e o investimento a um nível global.

Nesse contexto de guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, essa troca de experiências foi prejudicada?

Penso que ainda se está para perceber o que vai acontecer. Como é que todo este conflito se desenvolve e que efeitos produzirá no longo prazo. Ainda não sabemos. Mas já percebemos que será mais difícil, haverá mais receio dos dois lados, o que tornará os investimentos mais complicados. Há as taxas aduaneiras que fazem com que tudo seja mais complicado. Penso que também, ao nível científico, essas trocas serão mais difíceis, mas também me parece que haverá mais barreiras do que no passado. Se houver uma evolução de uma maior cooperação e integração entre a Grande Baía de São Francisco e outras áreas económicas à escala mundial, como a do sul da China, terão de ser resolvidos os conflitos que agora estão à tona da água.

A actual guerra tecnológica com os EUA ajudará a acelerar as capacidades tecnológicas da China?

Não sei bem, mas penso que poderá evoluir em duas direcções muito diferentes. Por um lado, se o fluir da tecnologia dos Estados Unidos para a China, que é muito forte, se tornar mais restritivo, penso que isso terá um impacto negativo na China. Durante muitos anos, a China acelerou a inovação através da importação. Portanto, se por um lado pode diminuir o ritmo da inovação, por outro lado pode espoletar a necessidade de desenvolver esforços para terem a sua própria tecnologia. E aí emerge a questão de quão efectiva a China consegue ser a fazê-lo. A minha crença é de que há muita capacidade para alcançar a inovação nos dois lados, e temos uma longa história de inovar em conjunto. Há muitos cientistas chineses aqui em São Francisco— que dão muito boas contribuições para a nossa economia. E há também cooperação de muitos dos nossos investigadores com universidades na China. E há muitos artigos científicos que são escritos em co-autoria. Isso acontece entre os Estados Unidos e a China, mais do que com qualquer outro país. Há uma base muito forte de inovação histórica, que penso que ambos os lados perderão se falharmos em deixar com que esta relação continue.

O South China Morning Post publicou recentemente a lista das 80 empresas que mais crescem na região da Grande Baía da China, todas com crescimentos acima dos 100%, sendo que a campeã do crescimento apresenta um valor de mais de 14.000%. É possível manter crescimentos deste tamanho?

Não o será para sempre, mas pode acontecer durante algum tempo. A China, durante muito tempo, cresceu mais de 10% por ano, mas mesmo um país não pode crescer 10% para sempre, por isso tem diminuído. Isso acontece com todas as economias em que temos crescimentos muito rápidos até um certo ponto, que depois começam a abrandar. As empresas, as maiores, no sul da China, têm crescido de forma muito acelerada. Possuem um mercado muito grande, mas que também está protegido da competição. Elas competem umas com as outras, e isso tem-nas tornado mais fortes. Mas com o tempo, a tendência é que se a competição aumentar dentro do país, possam crescer fora, e isso pode começar no sudeste asiático. Essa poderá ser uma forma de acelerar o crescimento. Mas até ao momento, a verdade é que estas empresas não estão a ser bem-sucedidas fora da China. Há diferenças culturais, diferenças no modelo, e vão ter de aprender em como ter sucesso a nível global. A Huawei, claro, tem conseguido. As outras têm tido menos. Mas actuar num meio protegido é único da China, porque o resto do mundo funciona de forma diferente. Em conclusão, vejo algumas possibilidades de crescimento, mas não de forma indefinida.

Uma das diferenças apontadas entre os dois modelos é que o sucesso de Silicon Valley emerge do sector privado e que em Shenzhen decorre principalmente do apoio do Estado. Existe um certo e um errado nestes dois conceitos diferentes?

Não. Mais uma vez, a nossa experiência em Silicon Valley é a de que há uma enorme energia e criatividade, quase ilimitada, quando se deixa as pessoas irem para a frente com as suas ideias, experimentarem, e deixar que a informação flua de forma livre. E a interacção é aberta. Isso, aqui, acontece a uma escala global. Temos sido uma história de sucesso, mas em parte porque este é um ambiente muito aberto, e pessoas de todo o mundo podem vir para cá ser parte disto quase de forma instantânea. Sem convites. Há muita gente que vem da China, da Europa, de todos os lados. Acontece sem que haja apoio do Governo. Este sistema funciona para nós. A China é culturalmente diferente, há menos abertura e menos liberdade de movimento e de informação. Por outro lado, há muitos recursos que o Governo pode dirigir, e os empreendedores chineses já mostraram que podem ser muito competentes. São dois sistemas diferentes, o nosso funciona bem para nós, apesar de pensarmos muito, como já disse, na necessidade de pensar melhor a nível estratégico, algo em que a China é boa. Eu pessoalmente acredito que a China podia beneficiar e crescer, até de forma mais rápida, se fossem mais abertos ao exterior, houvesse mais competição, bem como se a informação circulasse de forma mais livre. Em conclusão, nós gostamos do nosso, mas respeitamos o que a China conseguiu.

Por que a China não produziu Steve Jobs ou Elon Musk? Acha que é necessária liberdade política para se poder ser criativo?

Bem, a China produz empreendedores fantásticos, como o Jack Ma (Alibaba), que é uma grande história, o Pony Ma, da Tencent, há várias histórias de sucesso. Eu apenas acho, da minha experiência aqui, que quão mais aberto é o ambiente em que se está, mais possibilidades existem disso acontecer. Uma das chaves da inovação é reduzir as barreiras institucionais tanto quanto possível das ideias, e das pessoas, é assim que a inovação acontece. Vem da criatividade de várias pessoas, e das ideias de muitos, que estejam juntos a mesmo tempo numa plataforma aberta. Penso que as restrições que existem na China não ajudam os empreendedores que queiram pensar em grande. Mas ainda assim, há empresas com grande sucesso que são lideradas por grandes empreendedores, isso já acontece.



Quão importante é o individualismo quando se trata de produzir grandes empreendedores e visionários da tecnologia?

Penso que é muito importante. Há muitas pessoas com ideias, com visão sobre o que eles querem alcançar, têm grandes objectivos, e são muito individualistas a maior parte do tempo. Podem ou não ser bons gestores, mas o que observo é que se é um ambiente em que os indivíduos podem mesmo florescer, e fazer crescer as suas ideais. Isso pode criar empreendedores. Penso que há muito individualismo quando grandes empresas são fundadas, e emergem grandes empreendedores. E isso acontece na China. Mas penso que as coisas são mais rápidas onde há liberdade.

Um projecto como a Grande Baía exige a livre circulação de pessoas e bens, desde o início? Isso não acontece nestas nove cidades da China, pensa que isto é algo que o Governo chinês deve e pode mudar?

Penso que deve, mas não posso dizer que o possa fazer. A China mostrou ao longo de muitas décadas que tem a capacidade de criar zonas especiais com leis especiais. Na Grande Baia há uma combinação entre as fábricas de Cantão e os empreendedores de Shenzhen, e o sistema legal e financeiro de Hong Kong, o que é uma combinação muito forte. Há muito que a China pode fazer com esse potencial. Mas uma das coisas que vejo em São Francisco, é que as pessoas escolhem de vir cá, porque é um ambiente integrador, e onde há muitas oportunidades. O que se passa no sul da China, em contraste, é um fenómeno muito chinês, há muito poucos empreendedores que vêm de fora, tecnologia, ou investimentos que não sejam de lá e que escolham florescer naquele espaço. É um processo mais interno, do que um fenómeno global. E isso é uma interrogação que se levanta, conseguirá a China criar um ambiente distinto na zona da Grande Baía que encoraje os talentos a nível mundial a quererem ir para lá, e fazer com que a informação flua com maior rapidez. Penso que são coisas que podem ser feitas.

Na sua opinião, o que acontecerá a uma pequena cidade dependente dos casinos, como Macau, quando faz parte de um projecto que possui cidades tão poderosas quanto Shenzhen, Guangzhou ou Hong Kong?

Não tenho um grande conhecimento sobre esse tema para dizer a verdade. Tem sido noticiado que quando o presidente Xi esteve em Macau, ele tinha muitas coisas boas a dizer sobre o território, e de certeza que vai fornecer os recursos necessários para apoiar a cidade. Tal como Hong Kong tem o seu sistema legal independente, o que talvez possa ser uma oportunidade para criar algo muito distinto, talvez mesmo diferente de Hong Kong. A vantagem de estar na Grande Baía é a de poder integrar diferentes tipos de sistemas e recursos, que permita estar envolvido num projecto de grande escala e ser parte dele.

Mas que papel pode ser esse de Macau?

Nas conversas que tive na China sobre a Grande Baía, o papel de Macau não emerge como um tópico relevante. Não sei o que os líderes estão a pensar sobre qual é ou devia ser o papel de Macau. E eu também não tenho ideias claras sobre o assunto.

Alguns críticos argumentam que o projecto da Grande Baía, além dos fins económicos, também tem objectivos políticos, como a entrada de Hong Kong e de Macau na lógica do primeiro sistema. Acha que isso vai acontecer?

Penso que isso é verdade. Hong Kong e Macau, apesar de haver muitas ideias diferentes, podem mostrar o valor que trazem para este conceito regional. Em Hong Kong existe essa mobilidade e liberdade que podem ser atractivos em termos internacionais, pensando no resto da região. Por outro lado, há a ideia de que o projecto serve também para reduzir as diferenças entre os diversos locais, e torná-los mais próximos. E se para Hong Kong entrar neste modelo, a ideia é que se torne menos distintivo, então as suas mais-valias serão menos evidentes. Mas claro que há o risco de que a integração numa região maior contribua para uma atenuação das diferenças ao longo do tempo.

Qual o impacto dos motins de Hong Kong nesse projecto?

É difícil dizer qual o resultado das manifestações em Hong Kong. Sei que são descritas como motins na China, e que as pessoas que estão nas ruas são rotuladas de vândalos. Mas, por outro lado, quando temos tanta gente, durante tanto tempo, a manifestar-se, penso que é algo que no Ocidente não se descreve como motins. A questão para o futuro será em que é que isto vai resultar. Este momento histórico tem criado questões e dúvidas nas cabeças das pessoas sobre qual será o futuro de Hong Kong. Será um local onde as pessoas podem fazer negócios e expressar-se de forma livre, com um estado de direito ainda forte? Se for assim, e se Hong Kong passar por isto com esses valores intactos, pode ter um futuro forte. Sei que já há muita gente que prefere investir em Singapura do que em Hong Kong, mesmo antes dos protestos, porque sentem que Singapura será um território orientado para o mercado livre e com um sistema legal transparente. Sobre Hong Kong não há certezas.

Os Estados Unidos temem que, com este projecto, a China dê mais um passo para afastar os Estados Unidos da liderança em tecnologia e inovação no mundo?

Não penso que isso seja assunto. As pessoas, neste momento, nos Estados Unidos, não estão a olhar para a China em termos do que é a Grande Baía. É um conceito e uma ideia que pode ser significante, mas ainda não há nada até agora que o faça ver assim. Há uma base industrial forte, a tecnologia que podemos encontrar, os empreendedores, e a energia que podemos ver. Isso é o que é agora visível. Mas até agora esta relação é mais vista na dimensão EUA/China.