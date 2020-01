Taxa turística: “Há que ter em conta a nossa imagem”, diz Elsie Ao Ieong

Ho Ion Sang instou Elsie Ao Ieong a falar sobre a diminuição do número de turistas que chegaram a Macau incluídos em excursões e questionou qual o ponto de situação do estudo do Governo acerca da taxa turística. A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, que se estreou na Assembleia Legislativa, respondeu que “há que ter em conta a nossa imagem, toda a política da Grande Baía e outros factores que têm de ser muito bem ponderados para que seja adoptada a taxa turística”.

Recorde-se que o Governo divulgou na semana passada os resultados de um inquérito feito acerca da taxa turística, que mostrou que 95% dos residentes concordavam com a medida e que 80% dos operadores turísticos discordavam. “É uma medida que merece um estudo global”, afirmou Elsie Ao Ieong.

Para fazer face à quebra no número de excursionistas, a secretária elencou os planos da Direcção dos Serviços de Turismo (DST): “Lançamento de mais produtos turísticos da Grande Baía, o aproveitamento das redes de aeroportos internacionais da Grande Baía para captar mais fontes de turistas e a organização de grandes excursões e incentivos”. Além disso, referiu a governante, a DST está a promover as agências de viagens no exterior para a venda de produtos turísticos “multi-destinos” através do mercado do Sudeste Asiático.

A secretária explicou ainda que a diminuição de turistas que visitaram Macau em excursões no mês de Outubro do ano passado se deveu aos protestos de Hong Kong. A DST tem lançado “materiais informativos em papel, nas páginas electrónicas e através das aplicações para telemóveis”, para facilitar aos turistas a procura de informações sobre Macau.

“Este ano, a DST irá continuar a promover a venda de excursões turísticas às cidades da Grande Baía, organizar visitas com as agências de viagens colaboradoras às novas instalações e atracções turísticas de Guangdong e Macau, com o objectivo de actualizar os seus produtos de acordo com os interesses de turistas”, garantiu a secretária.

