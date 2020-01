O ex-deputado europeu e professor catedrático da Universidade de Coimbra, Manuel Lopes Porto, está em Macau para uma série de conversas e palestras com os estudantes da UMAC. Ontem, antes de uma sessão com a chancela do Instituto Jean Monet, falou ao PONTO FINAL sobre a presença da China na Europa, a influência de Trump e Putin na União Europeia, e o recrudescimento da extrema-direita no continente europeu.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

Se há quem tema que o crescimento da China, ou programas como ‘Uma Faixa, Uma Rota’, possam ser o princípio de um imperialismo chinês— que por detrás da economia traga a vontade de apostar no domínio político — o professor catedrático da Universidade de Coimbra e ex-deputado europeu, Manuel Lopes Porto, não acredita que o futuro se vá coser com essas linhas. Numa conversa com o PONTO FINAL, antes de uma sessão com os alunos da UMAC sob o tema “A resposta da UE a 27 aos desafios mundiais”, o professor defendeu que: “Para a Europa, o melhor é que a China cresça”.

O mesmo Lopes Porto acrescentou que do seu ponto de vista, “o crescimento económico é a melhor forma de resolver problemas”. “À medida que a China for crescendo penso que a juventude quererá mais abertura. É a melhor solução”, enfatizou antes do seminário promovido pelo Instituto Jean Monet.

O especialista em Direito e Economia, que conta no currículo com uma passagem pela Universidade de Oxford, contrariou a ideia de que “o mal dos outros é o nosso bem, e o bem dos outros é o nosso mal”. “É o contrário. O crescimento chinês só nos cria mercado, e percebemos isso quando se chega a Xangai e a Pequim e vêem carros alemães e franceses. O bem dos outros, é o nosso bem”, concretizou.

Aos que lhe dizem que é ingénuo, o académico responde com os números que sustentam a sua ideia. “O ‘superavit’ da Europa é várias vezes superior ao chinês. É possível competir. Pode não ser directamente, mas é-o com outros”, argumentou.

A “ciumeira” russo-americana

A ideia de que a administração Trump e o presidente russo Vladimir Putin têm uma estratégia para destruturar e desintegrar a União Europeia, não é estranha a Lopes Porto. “Têm ciumeira da União Europeia, que não é um só país nem nunca o será”, começou por dizer, sublinhando que na Europa “não existe sequer uma federação. “

“O caso europeu é um êxito enorme em termos económicos”, referiu o professor que é um europeísta convicto.

O orador do seminário enquadrou que ele defende as livres trocas comerciais, há mais de 40 anos, e que, por isso, não pode opor-se mais à lógica proteccionista de Donald Trump. “Ele pratica uma táctica de impostos alfandegários sobre as importações. É um proteccionismo que não leva a nada, desde logo porque tem custos sociais enormes”, disse.

A ideia por detrás deste tipo de política, na visão de Lopes Porto, prejudica sempre o consumidor comum, sobretudo aquele que pertence às classes mais baixas, porque “quando se protege um bem com mais de 20% está a prejudicar-se os consumidores”.

“Há quem pague. Pensamos ‘ai que bom protegermos a indústria nacional’, mas à custa de quem? Do consumidor. E se são bens alimentares, é o consumidor pobre que paga”, repetiu.

O académico, que esteve como deputado do PSD no Parlamento Europeu durante uma década, explicou que a “história mostra que os melhores momentos são os de abertura do comércio, e os piores são os do proteccionismo”. Por isso, a conclusão só pode ser a de que Trump está a seguir a política errada. “Nós temos uma média de impostos alfandegários de 3,6%, e 36% do que é importado não paga nada. Há uma excepção negativa na Europa, que é na política agrícola. Os resultados estão à vista e os ingleses e os americanos nunca os mencionam. A zona euro tem um ‘superavit’ de mais 400 mil milhões de dólares, enquanto os EUA têm um défice de 400 mil milhões e o Reino Unido de 100 milhões”, mencionou.

Na opinião do convidado da UMAC, a Europa continua a marcar a actualidade, sendo o maior pólo económico do mundo, “2% acima dos Estados Unidos”, e tendo comercialmente “muito mais abertura ao exterior do que os outros países”. “É o maior polo de longe do investimento directo estrangeiro, incluindo o chinês”, resume.

O crescimento da extrema direita e a culpa da esquerda

Um outro tema que está na ordem do dia na Europa é o crescimento dos movimentos de extrema-direita, algo que para Manuel Lopes Porto é uma “coisa difícil de compreender”. O professor acredita que é um fenómeno para perceber globalmente e no qual há também responsabilidade das esquerdas.

“Há alguns regimes de esquerda espalhados pelo mundo e que não conseguem evitar esses movimentos. Se houver uma democracia, não há populismos, quando não funciona bem é que os há”, analisou. “É uma responsabilidade para quem tem o poder para evitar isso de acontecer”, adiantou.

Lopes Porto valorizou que Portugal se mantenha longe destes fenómenos, agora com a excepção do Chega, mas à qual o académico não dá muita importância. “É um sujeito, não é como em Itália. Poderá aumentar, mas não deve crescer assim muito. Choca-me o que está a acontecer na Itália, um país fundador, com uma tradição enorme e com figuras da União Europeia”, rematou.

Os erros do Brexit

Numa aula para um pouco mais de uma dezena de alunos da UMAC, e alguns convidados, o professor Manuel Lopes Porto começou por evidenciar aqueles que acha serem os argumentos falaciosos que levaram os ingleses a optarem por sair da União Europeia. “Parece-me que é sempre melhor estar dentro e tentar influenciar as regras do que ser apanhado por elas, sem nada poder fazer”, reflectiu. Depois, um por um, contra-argumentou os principais motivos que levaram alguns académicos britânicos, e depois a população, a querer deixar a União Europeia. A questão da imigração, e dos seus alegados riscos, Lopes Porto põe num patamar humanista. Para o académico não faz sentido que a qualidade de vida seja uma regalia apenas de alguns seres humanos, porque nasceram na Finlândia, ou um outro qualquer país com elevados padrões de qualidade. “Não posso aceitar que há pessoas que têm mais direitos por nascer na Europa, e não em África”, consubstancia. Outra questão invocada com regularidade foi a das políticas europeias definidas por Bruxelas irem, normalmente, contra as ideias liberais que os britânicos por tradição defendem. O catedrático da Universidade de Coimbra lembra que os alemães com estas regras conseguiram alcançar sucessivos ‘superavits’. A ideia de que fora da UE se pode ter uma política proteccionista proveitosa para os interesses do país foi também desmontada pelo professor. Este acredita que pôr taxas de 20% ou 30% em produtos apenas faz com que esses mesmos bens sejam pagos pelos cidadãos a preços mais caros. “É o consumidor final que paga essa política, e quanto mais pobre pior”, resumiu. Há ainda a questão da contribuição para o orçamento europeu, que os britânicos diziam que daria para pagar o sistema de saúde local. Nesta apresentação de cerca de uma hora, o académico referiu que um grande país não pode fazer contas de merceeiro quando olha para estas matérias. “Não se vai receber o que se põe, mas ganham-se oportunidade de mercado. Além disso, abrem-se às portas aos cidadãos para se iniciarem neste grande mercado”, definiu.