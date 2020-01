“Não se justifica fazer corridas em circuitos tão perigosos [como o de Macau]”

O presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), Jorge Viegas, está na RAEM para participar nas reuniões direccionadas para a Ásia daquele organismo, que vão decorrer até quinta-feira. Num continente com “um desenvolvimento único” nesta modalidade, o português disse ser muito crítico de pistas citadinas como a de Macau, uma vez que a organização que preside tem tomado decisões que vão no sentido oposto. Sempre no caminho de uma maior segurança para os pilotos. No entanto, é contra proibicionismos. “Não vamos ser mais papistas do que o Papa”, disse.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

O presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), Jorge Viegas, não tem dúvidas: um circuito com as características do que existe em Macau não deveria poder ter corridas de competição. A questão da segurança é uma preocupação de todos na modalidade, e a existência de pistas como a da RAEM remam em sentido contrário. “Sou muito crítico em fazerem-se corridas em circuitos perigosos, por isso, Macau e a Ilha de Man não fazem parte de nenhum campeonato da Federação Internacional”, afirmou ao PONTO FINAL o homem que aos 61 anos é o primeiro português a assumir a presidência da entidade máxima do motociclismo mundial.

Viegas está na RAEM para dois dias de reuniões englobados na Assembleia-Geral da FIM Ásia, um encontro anual em que todas as federações asiáticas de 28 países vão decidir sobre os regulamentos e os calendários para 2020.

Nenhuma dessas decisões será sobre o Grande Prémio de Macau, competição da qual este organismo se põe à margem. “São provas toleradas pela Federação Internacional, mas não temos qualquer participação”, salientou o máximo responsável da modalidade, que defendeu que este tipo de circuitos só existe porque há uma tradição muito grande.

“[O Grande Prémio] Macau já existe há mais de 50 anos, e a Ilha de Man já existe há mais de 100. Já não se justifica fazer corridas em circuitos tão perigosos, o que aliás esteve bem à vista este ano, quando a corrida teve uma volta”, recordou.

Sem proibição

No entanto, Viegas põe de lado qualquer possibilidade de proibição de corridas em Macau. “Não somos nós que temos a capacidade de proibir”, esclareceu.

Logo de seguida, o presidente da FIM também defendeu a liberdade de escolha dos atletas. “Se os pilotos vêm correr a Macau é porque querem, ninguém os obriga. Eles estão cientes do perigo que é correrem nestes circuitos, mas a verdade é que continua a haver muita procura por estas corridas”, evidenciou.

“Por isso, acho que não temos de ser mais papistas do que o Papa”, concretizou. Mais à frente, Jorge Viegas reforçou ainda que “se os pilotos gostam de correr riscos e vêm de sua livre vontade, quem somos nós para impedir ou tentar impedir”.

O líder mundial da modalidade argumentou, no entanto, que por esta altura “já não se devia poder correr em circuitos perigosos”. Viegas disse que a federação que comanda faz um “enorme esforço para que nos circuitos que fazem parte do Campeonato do Mundo termos uma máxima segurança”. “E o que se tem visto é que os acidentes graves têm diminuído imenso”, defendeu.

Viegas, a este propósito, explicou que actualmente no Moto GP “vêem-se imensas quedas”, mas ninguém se magoa. “A segurança tem aumentado nos circuitos em si, de forma a termos a certeza de que um piloto, quando cai, não bate em nada. Esse é a grande melhoria nos últimos anos”, explicou.

O mesmo responsável acrescentou ainda que os fatos dos pilotos têm um ‘airbag’ incorporado, que os fazem parecer “aquele boneco da Michelin”. “Isso tem impedido imensas fatalidades e consequências graves de acidentes”, identificou.

Na opinião de Jorge Viegas, o mínimo que os pilotos que correm nestes circuitos devem fazer é serem obrigados “a usar um fato desses, e um capacete homologado por nós”. “Temos feito um esforço enorme para reforçar a segurança, mas isso não invalida que seja bastante mais perigoso correr nestes circuitos citadinos”, referiu.

Paulo Gonçalves, um legado

O mundo do motociclismo foi abalado, durante o fim-de-semana passado, com uma enorme tragédia: a morte do piloto Paulo Gonçalves, durante uma etapa do Dakar.

Jorge Viegas era amigo do atleta, e por isso mesmo “lamenta imenso” aquilo que considera ser uma fatalidade enorme. “Começou connosco muito novo. Sem dúvida, era o melhor representante português nos ralis”.

O azar perseguiu, na opinião de Viegas, o atleta luso porque “com toda a sua experiência, não se percebe como é que ele vai cair naquele sítio, quando nem sequer estava a lutar por um lugar na frente.”

Gonçalves foi obrigado a mudar o motor da sua mota no início da competição, teve uma penalização, e isso impedia-o de ter uma classificação entre os primeiros. “Mas o Paulo era assim, uma pessoa que nunca desistia e dava sempre o máximo”, defendeu.

Por isso também, o piloto vai deixar um grande vazio no motociclismo português e mundial, ele que chegou a ser campeão do mundo de ralis em 2013. “Além de tudo o mais era uma pessoa extraordinária. Tivemos todos muita pena do que aconteceu. Vamos ver se deixa um legado para os pilotos mais jovens”, augurou.

Ásia no topo da evolução

Sobre esta reunião da FIM na Ásia, Jorge Viegas defendeu que a modalidade está a ter um desenvolvimento ímpar neste continente, e há campeonatos asiáticos de todas as disciplinas.

“O número de motas a circular neste lado do mundo é incomparável com outros continentes. Há um grande apoio dos promotores, das marcas e dos patrocinadores. As coisas estão a correr muito bem nesta zona do mundo”, salientou.

Depois de votar o orçamento, aprovar contas, e das reuniões de rotina para preparar as competições no próximo ano, haverá na quinta-feira a “gala dos campeões”, onde serão distribuídos troféus a vencedores das diferentes competições.

Jorge Viegas está na liderança da FIM há um ano, restam-lhe mais três anos, mas nos primeiros 12 meses afirmou que já conseguiu levar a cabo muitos dos objectivos para ao mandato.

“O facto de termos conseguido renegociar os contratos com os promotores quase todos. Aproximar as federações nacionais da federação internacional, algo que não acontecia no passado, e tentar tornarmo-nos muito mais transparentes, mais abertos, sobretudo à comunicação social”, enumerou. “Temos aberto todos os eventos à comunicação social especializada, e isso tem trazido bons frutos”, rematou.