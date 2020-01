Macau e China assinaram novo acordo de cooperação judiciária

O secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, e Yang Wanming, vice-presidente do Supremo Tribunal Popular, assinaram ontem, na sede do Governo, a alteração ao “Acordo sobre os Pedidos Mútuos de Citação ou Notificação de Actos Judiciais e de Produção de Provas em Matéria Civil e Comercial entre os Tribunais do Interior da China e os da Região Administrativa Especial de Macau”. O acordo em apreço foi assinado a 15 de Agosto de 2001, sendo que a referida alteração entra em vigor a 1 de Março de 2020.

Na cerimónia, André Cheong destacou que a assinatura desta alteração ao acordo é “uma medida significativa”, no sentido de concretizar “o espírito do discurso proferido pelo Presidente Xi Jinping aquando da sua visita à RAEM”, bem como elevar a eficácia da cooperação judiciária em matéria civil e comercial entre a RAEM e o interior da China e prestar contributo para a construção da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau. Yang Wanming, por sua vez, referiu que o aprofundamento contínuo da cooperação judiciária dos dois lados e a salvaguarda da igualdade e justiça da sociedade constituem missões históricas assumidas pela comunidade jurídica do interior da China e da RAEM. “Esta alteração é uma medida importante para aprofundar a cooperação judiciária através das tecnologias de informação, o que contribuirá para a redução de custos resultantes da cooperação judiciária em prol da salvaguarda e garantia dos direitos e interesses legítimos das parte”, afirmou o vice-presidente do Supremo Tribunal Popular.

Segundo o comunicado da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, os principais conteúdos da presente alteração do acordo incluem a transmissão por via electrónica de documentos relativos à cooperação judiciária através da criação da plataforma da rede para a cooperação judiciária entre o interior da China e Macau, a concessão de autorização a alguns Tribunais Populares de Nível Médio e de Base do Interior da China para solicitarem directamente ao Tribunal de Última Instância da RAEM a citação ou notificação de actos judiciais e a produção de provas, bem como a introdução da prestação de depoimento através de vídeo ou áudio, entre outros.

E.S.