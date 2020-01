Governo pondera tornar obrigatório o pagamento de rendas por transferência bancária

Com o objectivo de facilitar a apresentação de prova em casos de conflitos contratuais entre senhorios e inquilinos, o Executivo está a ponderar a obrigatoriedade dos pagamentos de rendas através de transferência bancária, adiantou ontem André Cheong. O secretário para a Administração e Justiça afirmou ainda que, no caso de infiltrações, 15% dos proprietários não abre a porta de casa para que as autoridades possam resolver a situação.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Ontem, naquela que foi a primeira vez de André Cheong na Assembleia Legislativa (AL) enquanto secretário para a Administração e Justiça, mais de uma hora foi dedicada à discussão de infiltrações nas habitações e aos “arrendatários trapaceiros”. O novo secretário avançou que o Governo está a ponderar tornar obrigatório o pagamento de rendas através de transferência bancária para facilitar a apresentação de prova em casos de conflitos contratuais. O governante adiantou ainda que, no caso das infiltrações, 15% dos proprietários não abre a porta de casa às autoridades oficiais e os problemas ficam por resolver.

A questão dos “arrendatários trapaceiros” foi levantada pelo deputado Mak Soi Kun. O parlamentar questionou se o Governo dispõe de medidas administrativas para reduzir a morosidade dos processos judiciais. A isto, André Cheong respondeu que “os conflitos contratuais caem no âmbito do sector privado” e “constituem um assunto particular”. “Quando se verificarem conflitos, de acordo com o regime, só através de processo judicial se pode resolver o problema”, indicou.

O secretário da tutela da Administração e Justiça admitiu que o Governo poderá vir a rever a legislação para minimizar os conflitos contratuais entre senhorios e inquilinos. O secretário sugeriu “uma cláusula definindo claramente que as rendas devem ser pagas através de contas bancárias em determinados prazos”. “Se for viável, então vamos alterar a lei, isto pode ser uma solução para este tipo de contrato, mas precisamos de consultar a população”, afirmou.

A deputada Agnes Lam focou-se no problema das infiltrações. Na sua interpelação oral, a professora universitária apontou três “grandes dificuldades” na resolução destas situações: “É difícil encontrar a fonte das infiltrações, é ainda mais difícil pedir a colaboração dos vizinhos para entrar nas fracções para fins de inspecção; e é ainda muito mais difícil haver a intervenção dos serviços competentes e a eficaz aplicação da lei e das sanções”.

André Cheong, que admitiu que também já teve problemas de infiltrações que não conseguiu resolver, adiantou que, na maioria dos casos, os proprietários colaboram com as autoridades, mas 15% dos casos ficam por resolver porque não há colaboração com as autoridades. O secretário afastou, no entanto, a possibilidade de os serviços oficiais poderem entrar nas habitações privadas com recurso a mandados judiciais. “Foi tida em conta a proposta de mandado judicial para os problemas de acesso ao local, mas, neste momento, não temos o regime para essa finalidade e, como isso tem a ver com a privacidade da população, o Governo vai ter de realizar estudos”, disse, acrescentando: “Temos de perceber que só podemos entrar numa fracção em situações muito específicas”, como, por exemplo, quando está em causa a saúde pública.

Os deputados ficaram surpreendidos pelo facto de 15% dos proprietários não permitirem o acesso às habitações. “Se há 15% que não se consegue resolver e se a pessoa tem a casa cheia de água, isso pode levar a cancro e pode afectar os bebés”, alertou Mak Sou Kun. Agnes Lam disse que a percentagem apresentada por André Cheong “é mais grave do que imaginávamos”. Au Kam San disse que os 15% de proprietários que não colaboram “é um problema grave” e concluiu: “Sobre as infiltrações, o Governo apresenta sempre números e os números são sempre muito bonitos, mas os residentes estão super revoltados porque sabem que demora muito a resolver a situação”.