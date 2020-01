“Encontros e Desencontros” sobre a identidade macaense na Fundação Rui Cunha

A historiadora Beatriz Basto da Silva foi convidada pelo Centro de Reflexão, Estudos e Difusão do Direito de Macau e pela Associação dos Antigos Alunos da Escola Comercial Pedro Nolasco para falar sobre a identidade macaense, naquela que será a primeira edição de 2020 dos “Serões com História” na Fundação Rui Cunha. A oradora irá partilhar “eventos e factos curiosos sobre a história de Macau” numa iniciativa intitulada “Encontros e Desencontros”.

A Fundação Rui Cunha acolhe hoje, pelas 18h30, a primeira sessão de 2020 dos “Serões com História” com o título “Encontros e Desencontros”, protagonizada pela historiadora Beatriz Basto da Silva.

Durante esta sessão, a oradora vai debruçar-se sobre os contributos étnicos e culturais no contexto da população de Macau, e aprofundar um pouco sobre as raízes da identidade macaense.

Cumprindo o formato habitual destes Serões com Histórias, Beatriz Basto da Silva irá partilhar eventos e factos curiosos de forma a promover a troca de ideias com o público presente. A moderar a sessão estará José Basto da Silva, filho da historiadora.

“O tópico foi proposto pela minha mãe e penso que ela irá centrar-se num livro que escreveu há uns anos sobre a imigração dos cules. O tema chama-se ‘Encontros e Desencontros’, e eu sei que ela se vai basear-se na história da imigração dos cules e outras imigrações que existiram, assim como nas influências que tiveram na evolução e transformação da identidade macaense”, afirmou José Basto da Silva ao PONTO FINAL.

Outro dos aspectos que vai ser abordado pela historiadora vai para o facto de haver muitas famílias macaenses oriundas da América do Sul. “Ela de certeza que vai falar sobre este aspecto, há muitas famílias macaenses que são oriundas da América do Sul, que surgiram dos chineses de famílias pobres, ou que procuravam oportunidades de negócio, de enriquecer, crescer, na América. Alguns foram para a América do Norte e construíram inclusive os caminhos-de-ferro. Os chineses que existiam nas histórias de ‘cowboys’ não foram só para a América do Norte, foram também para a América do Sul, e muitos deles, mais tarde, regressaram a Macau com as suas famílias mistas, e por isso é que agora vê-se em Macau muitas famílias que são descendentes de sul-americanos”, disse José Basto da Silva.

De acordo com o moderador, a influência dos japoneses no papel da identidade macaense será outra das curiosidades que será abordada pela historiadora. “Para além da América do Sul, que outras geografias poderão ter influenciado a identidade macaense, com certeza que derivaram da rota dos descobrimentos de Portugal, os países africanos, Índia, Malásia, Tailândia, até chegarem a Macau, também houve aqui uma influência pouco falada que foi dos japoneses, que durante a perseguição aos cristãos nos séculos XVII e XVIII fugiram para Macau e por cá se estabeleceram, também acabaram por ter um papel na identidade macaense. Eu vou tentar explorar essa vertente”, assinalou José Basto da Silva.

Questionado sobre a preservação da história de Macau e da identidade macaense, José Basto da Silva considerou ser o primeiro passo para a protecção de uma cultura que é singular em todo o mundo.

“Acho que é importante manter a história de Macau para as gerações futuras. A minha mãe foi professora de História e escreveu uma colectânea sobre a cronologia de Macau, que foi uma obra que demorou décadas a ser feita, e que foi reeditada há poucos anos. Ela foi também a primeira directora do arquivo histórico de Macau, acho que a questão da história é fundamental. Se queremos perceber donde vimos e para onde vamos, temos de conhecer as nossas raízes, e cada vez mais somos poucos, e as pessoas que sabem histórias pouco a pouco vão desaparecendo. São poucos os materiais, infelizmente, mas foram bons, tivemos bons escritores, bons historiadores, mas de facto, uma pessoa quanto mais conhece, mais se interessa, e eu acho que a nossa cultura é singular em todo o mundo”, frisou.

Beatriz Basto da Silva foi professora de História do Ensino Secundário, tendo também sido nomeada para ensinar a cadeira de História de Macau no Centro de Formação de Magistrados. Pertenceu, a convite do Governo de Macau, à Comissão Territorial para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, foi deputada da V Legislatura da Assembleia Legislativa de Macau e integrou o Conselho de Gestão da Fundação Macau.