Elsie Ao Iong prefere dar formação aos jovens médicos em vez de subsídios

Em resposta a uma interpelação oral de Chan Iek Lap, que questionava as políticas do Governo no que toca à formação de jovens médicos de Macau e relativamente às condições dos médicos em início de carreira, Elsie Ao Ieong afirmou que era preferível dar formação aos jovens, em vez de subsídios.

“É melhor aumentar a capacidade dos médicos jovens em vez de concedermos subsídios aos médicos, para assim eles vejam elevadas as suas capacidades para haver mais cidadãos a recorrer aos seus serviços”, disse a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura ontem na Assembleia Legislativa. A governante indicou ainda que, “nos últimos três anos, o Governo da RAEM investiu anualmente mais de 400 milhões de patacas do orçamento [no apoio dos médicos recém-formados] e os Serviços de Saúde também continuaram a optimizar os procedimentos dos pedidos de licença médica, apoiando e ajudando assim os médicos a entrarem no mercado médico privado”.

Além disso, “os Serviços de Saúde têm vindo, desde sempre, a reforçar a capacidade técnica e conhecimentos profissionais dos médicos, através da organização de diferentes seminários e palestras”, lembrou Elsie Ao Ieong.

Na interpelação oral, Chan Iek Lap afirmou que os estudantes de Medicina “não têm outra alternativa senão trabalhar como médicos em clínicas gerais privadas, com salários e regalias que não são os ideais”. “O que nos envergonha e frustra é que o salário mensal desses médicos, quer de medicina tradicional chinesa, quer de medicina ocidental, é inferior a dez mil patacas”, referiu o deputado, lembrando que a mediana do rendimento da população empregada de Macau é de 17 mil patacas. “Atendendo aos elevados preços e rendas dos prédios de Macau nos últimos anos, é absolutamente impossível para um jovem graduado em medicina conseguir abrir uma clínica para servir os residentes”, afirmou Chan Iek Lap.

A.V.