Clínicas privadas vão continuar a ser impedidas de fornecer e armazenar vacinas

Song Pek Kei sugeriu que o Governo deveria confiar mais nos serviços de saúde privados no que toca ao fornecimento e armazenamento de vacinas. A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura rejeitou a ideia e afirmou que deveriam ser os organismos governamentais a assegurar a vacinação no território.

Elsie Ao Ieong confirmou ontem, perante os deputados na Assembleia Legislativa (AL), que os Serviços de Saúde de Macau vão continuar a assegurar o fornecimento e o armazenamento de vacinas no mercado. Assim, as clínicas privadas vão continuar impedidas de o fazer. A garantia da secretária para os Assuntos Sociais e Cultura surgiu em resposta a uma interpelação oral da deputada Song Pek Kei, que pediu ao Executivo que confiasse mais nos serviços de saúde privados.

Na interpelação, a deputada explicou: “Se os cidadãos quiserem recorrer a uma instituição particular, têm de ir comprar a vacina nas farmácias e transportá-la para o médico a administrar, o que constitui um enorme inconveniente para os cidadãos que têm de assumir os riscos e responsabilidades decorrentes desse transporte”. Para Song Pek Kei, isso faz com que os cidadãos optem sempre pelos serviços de saúde públicos, o que “restringe o desenvolvimento das instituições privadas e aumenta os encargos dos serviços de saúde públicos”.

Para a parlamentar, “as autoridades devem depositar mais confiança nas instituições de saúde privadas, pois só assim é que se vai promover, em conjunto, o aumento dos serviços de saúde de Macau e salvaguardar a saúde dos cidadãos”.

Elsie Ao Ieong explicou que as vacinas são produtos muito sensíveis à temperatura, e que uma “temperatura indevida em qualquer uma das etapas, quer na produção, no transporte, armazenamento e até aquando do uso, afecta a eficácia e segurança das mesmas”, e isso “dificilmente é detectado apenas através da sua aparência”. A secretária, que se estreou a responder aos deputados no hemiciclo, detalhou que um mau acondicionamento das vacinas pode fazer com que perca o efeito protectivo da vacina, representando “uma séria ameaça à saúde pública, destruindo a efectiva barreira imunitária de que Macau dispõe e aumentando o risco de surtos de doenças transmissíveis”.

“Temos de assegurar condições de armazenamento, padrões de armazenamento, temperatura, equipamentos, etc.”, disse Lei Chi Ion, director dos Serviços de Saúde, também presente na sessão plenária. Elsie Ao Ieong afirmou: “Não estou a imaginar que as clínicas privadas reúnam condições para o armazenamento”. Por causa dos perigos, “devem continuar a ser os Serviços de Saúde a regulamentar, segundo os padrões existentes, o fornecimento e o armazenamento de vacinas no mercado”, concluiu.