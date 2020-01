Metro Ligeiro: Governo garante concurso público para a linha de Seac Pai Van no primeiro semestre

Raimundo do Rosário deu ontem a garantia de que o concurso público para a execução da linha de Seac Pai Van do Metro Ligeiro vai ser aberto no primeiro semestre deste ano. O secretário para os Transportes e Obras Públicas desvalorizou os problemas registados desde que o metro começou a circular, a 10 de Dezembro: “É um meio de transporte novo, nem tudo é perfeito”.

André Vinagre

Na primeira sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL) de 2020 e na primeira com o Governo de Ho Iat Seng, Raimundo do Rosário, que transitou do Governo de Chui Sai On, foi inquirido sobre a evolução dos trabalhos do Metro Ligeiro. O secretário para os Transportes e Obras Públicas indicou que será aberto um concurso público para a linha de Seac Pai Van até Junho, e reiterou que a linha Leste começará a ser construída durante este mandato. Sobre os problemas registados durante o primeiro mês de funcionamento do Metro, o governante disse que são “problemas de pequena dimensão”.

Os deputados que instaram Raimundo do Rosário a dar respostas sobre os planos a médio e longo prazo do Metro Ligeiro foram Lei Chan U e Wong Kit Cheng. O deputado ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) questionou o Governo sobre os planos relativos à ligação entre a Taipa e a Barra e ao traçado de Seac Pai Van, enquanto a deputada da Associação Geral das Mulheres de Macau se focou na optimização das ligações entre o Metro e os outros transportes e no modelo de pagamento.

“Na primeira metade deste ano vamos abrir o concurso sobre a linha de Seac Pai Van”, afirmou Raimundo do Rosário. Quanto à ligação entre a Taipa e a Barra, que deverá custar mais 4,5 mil milhões de patacas e deverá estar pronta até 2023, Rosário explicou que a demora se deve à complexidade do projecto, que envolve duas obras: a estação e um centro modal. “O que está a atrasar é o centro modal da Barra”, afirmou. “Com a estação da Barra não há grande problema, é ok. O que está mal é o centro modal”, assumiu.

Já sobre a linha Leste, que vai ligar o Terminal Marítimo da Taipa à zona das Portas do Cerco, passando pela zona A dos Novos Aterros, Raimundo do Rosário assegurou que as obras vão começar ainda durante este mandato. O secretário deu, depois, mais detalhes: “A linha Leste começa no Pac On e vai passar o mar e chega à Zona A e vai ter oficina na Zona A. Vai haver uma zona verde perto da Zona A. O Metro Ligeiro vai passar nessa zona e vai fazer ligação à Areia Preta”.

Raimundo do Rosário desvalorizou as avarias, paragens e problemas registados no primeiro mês de funcionamento do Metro Ligeiro e até chamou Lam Hin San, director dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) a explicar que não se trataram de acidentes, mas sim de incidentes. “O Metro Ligeiro é um meio de transporte novo e se calhar exigimos muito e somos muito rigorosos”, disse Rosário, comparando: “Lembro-me de quando era estudante, às vezes não tinha boas notas em todas as disciplinas”. “Como é um meio novo, nem tudo é perfeito. Peço a compreensão de todos”, referiu, notando que é necessário tempo para formar melhor os funcionários do Metro.