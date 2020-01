Macau está a criar “pequena cidade” conquistada ao mar para 100 mil habitantes 

O Governo descreveu ontem como “uma pequena cidade” a zona A dos novos aterros, a maior das cinco áreas conquistadas ao mar e onde prevê que vivam no futuro pelo menos 100 mil pessoas. Além de 32 mil fracções habitacionais – 28 mil destinadas a habitação pública – a zona A, uma ilha artificial de 138 hectares, vai abrigar equipamentos escolares, nomeadamente o novo polo da Escola Portuguesa de Macau (EPM), e espaços de lazer.

“A zona A é uma pequena cidade, onde irão viver menos 100 mil habitantes, segundo as previsões do Governo”, disse o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, num plenário dedicado exclusivamente a interpelações dos deputados. De acordo com o Executivo, os cinco novos aterros vão receber, ao todo, cerca de 162 mil pessoas.

A zona A está ligada ao terminal da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, e prevê-se que, através de uma ligação subaquática, esteja ligada à zona B, no sul da península. Das novas fracções de habitação previstas para a zona A, 28 mil serão de habitação pública e quatro mil destinadas ao mercado privado. “Estamos a envidar esforços para a construção de mais de 30 mil habitações” reafirmou o secretário, que renovou o mandato a 20 de Dezembro, quando foi empossado o novo Governo da região, sem avançar datas.

Confrontado por alguns deputados, Raimundo do Rosário salientou que o projecto é de “difícil calendarização”. O “plano urbanístico de novos aterros”, aprovado por Macau em 2008 e ratificado por Pequim em 2009, ainda em desenvolvimento, previa cinco novos terrenos para a região, num total de 350 hectares.