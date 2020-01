Governo assegura que reconhecimento facial respeita a lei e não necessita de base de dados

O Governo tentou descansar o deputado Sulu Sou acerca dos testes ao sistema de reconhecimento facial, dizendo que não necessitará da criação de uma base de dados e reiterando que está dentro da lei. As autoridades explicaram ainda que a instalação de 4.200 câmaras de videovigilância até 2028 é “indispensável”.

André Vinagre

No hemiciclo, Sulu Sou voltou a insistir na questão da privacidade dos dados pessoais em oposição ao teste do sistema de reconhecimento facial que o Governo vai implementar este ano. Mui Sang Meng, responsável dos Serviços de Polícia Unitários (SPU), detalhou o funcionamento do sistema de reconhecimento facial e assegurou que não necessitará da criação de uma base de dados, como teme Sulu Sou. Sobre o plano de colocar 4.200 câmaras de videovigilância nas ruas de Macau até 2028, o Executivo diz que vai de encontro às necessidades do território.

As autoridades de segurança começaram por garantir, mais uma vez, que o recurso a esta tecnologia “está totalmente de acordo com o estipulado na legislação vigente”, será usado apenas “em situações de consulta de imagens do sistema” e “tem como objectivo substituir a operação manual dessa consulta, de forma a elevar a eficiência na resolução de casos”.

Na interpelação, Sulu Sou pediu que o Governo garantisse que não seriam criadas bases de dados de grande dimensão para “recolher as características biológicas e comportamentais dos residentes e turistas” e o Executivo assim o fez e adiantou que, como será utilizado o sistema em modo ‘background’, não é necessária a criação de uma base de dados de monitorização.

Mui Sang Meng explicou o modo ‘background’: Primeiro, a câmara de vigilância capta a imagem do espaço público, depois os dados são transferidos para o centro de dados e são eliminados após 60 dias. Apenas em caso necessário a polícia recorre ao sistema de reconhecimento facial, explicaram os elementos do Governo, acrescentando que, se o suspeito for localizado através desta tecnologia de comparação de imagens, a polícia vai então consultar manualmente as imagens, servindo como prova em audiência de julgamento. “Resumindo, o modo ‘background’ assume simplesmente a função de apoio, auxiliando o investigador a localizar o suspeito em determinadas câmaras, acelerando a procura do suspeito”, indicou o responsável.

Outro dos pontos que Sulu Sou chamou a atenção na sua intervenção tinha a ver com o plano do Governo de colocar 4.200 câmaras de videovigilância nos cerca de 30 quilómetros de Macau até ao ano de 2028. Este, segundo o Governo, “é um número padrão resultante da experiência, do estudo e da análise ‘in loco’ da Comissão Nacional de Redução de Desastres”.

“Considerando as características geográficas de Macau, o facto de a região estar rodeada pelo mar em três costas e possuir uma longa linha costeira, faz com que se torne vulnerável ao problema da imigração ilegal”, referiu o responsável dos SPU, acrescentando que “após avaliação preliminar, é indispensável a instalação de câmaras nas zonas costeiras e nas zonas dos novos aterros urbanos”. Assim, as 4.200 câmaras “vão encontro das necessidades” de Macau, acredita o Executivo.

Mui Sang Meng quis ainda deixar claro que o sistema “Olhos no Céu” tem tido como objectivo “apoiar a polícia no combate à criminalidade” e não pode “ser entendido como um sistema que serve para monitorizar a vida da população”.

Sulu Sou tem sido o deputado que mais tem criticado o teste do sistema de reconhecimento facial em 50 câmaras de videovigilância. O deputado tem pedido que o Governo suspenda o teste que começará a ser feito no início deste ano e até avançou com um projecto de lei para evitar que a tecnologia fosse testada em Macau. Contudo, o projecto de lei acabou por ser rejeitado por Kou Hoi In, presidente da Assembleia Legislativa.