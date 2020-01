DSEJ quer introduzir registo electrónico de presenças em cursos subsidiados pelo Governo

A quarta fase do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo deve começar em Abril com a introdução do registo electrónico de presenças. A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) quer apertar o controlo na atribuição de subsídios para combater casos de burla, depois de terem sido identificados 41 casos de infracções graves entre 2017 e 2019.

Eduardo Santiago

Eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O chefe do Departamento de Ensino da DSEJ, Kong Ngai, fez ontem um balanço da terceira fase do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo, e assumiu que a próxima fase irá começar em “finais de Abril ou Maio” após a conclusão de todos os cursos em Março. “Ainda há cursos a decorrer, portanto a maioria vai terminar em finais de Março. Quanto às modalidades de fiscalização e inscrição, são diferentes. Pretendemos que os cursos de última fase sejam concluídos para depois, o mais rápido em Abril, iniciar-se a quarta fase”, afirmou Kong Ngai em conferência de imprensa.

Questionado sobre os valores dos subsídios atribuídos pelo Governo aos residentes, Kong Ngai assinalou que não deverá haver aumentos. “Quanto ao valor do subsídio, segundo o relatório intercalar, os residentes têm várias opiniões, alguns dizem que precisam de um aumento. Na primeira fase foi 5000 patacas de subsídio, a segunda e terça fase foi de 6000 patacas, e alguns dizem que pode ser mantido esse valor na quarta fase”, frisou.

Em relação aos cursos promovidos pelo departamento governamental da Grande Baía na quarta fase do programa, Kong Ngai afirmou que as opções vão ser alargadas na “base dos pedidos individuais”.

“Acho que no futuro vão aumentar estes cursos realizados na Grande Baía, cursos que provavelmente não há em Macau, por isso os nossos residentes vão frequentar estes cursos nas cidades da Grande Baía. Ainda estamos a estudar a autorização ou não desses cursos, já temos apoios das instituições de ensino do interior da China e estas instituições irão ajudar a nossa fiscalização”, disse.

Uma das novidades da quarta fase do programa vai para a introdução do registo electrónico de presenças, uma medida que irá servir para combater casos de fraude registados no passado com atribuição indevida de subsídios. “Na nova fase iremos introduzir o registo electrónico de presença. A presença é feita com o BIR e depois os dados serão entregues à DSEJ. A maioria das instituições pode encaminhar esses dados dentro de sete dias”, referiu Kong Ngai.

“Estamos a estudar este registo electrónico e a aperfeiçoar o mecanismo de fiscalização. Vamos melhorar o sistema e aprender com as regiões da Grande Baía. Tal como no ano 2011, foi introduzida a inscrição online com o BIR, por isso, no futuro nós vamos introduzir este registo electrónico de presença”, acrescentou.

Na semana passada, recorde-se, a Polícia Judiciária deteve uma mulher de 51 anos por suspeitas de burla na ordem das 850 mil patacas. A detida era responsável por uma instituição de educação contínua que poderá ter lesado o Governo em centenas de milhares de patacas. “O caso da semana passada é de cerca de 850 mil patacas. Dos 41 casos, nem todos são casos de burla ou de falsificação. Ainda estão a ser averiguados, por isso não vou pormenorizar. Não posso divulgar qual é o valor de prejuízo. Nós estamos com atenção à quarta fase do programa”, frisou Kong Ngai.

Para combater os casos de fraude, a DSEJ pretende introduzir o registo electrónico de presenças em todas as instituições de ensino, uma medida que poderá ter custos. “Nós só fornecemos o leitor e as instituições precisam de comprar computadores ou impressoras. Esta é uma base que nós estamos a estudar. Quanto ao valor, antigamente, o subsídio total era de 850 milhões de patacas, e, se calhar, no futuro será aumentado este valor com o aumento do número de participações. Acho que este aumento não será muito significativo, será um pouco mais do que este montante”, garantiu Kong Ngai, acrescentando que o número de instituições deverá aumentar na quarta fase, de 480 actuais para mais de 500.