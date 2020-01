Conselho Executivo concluiu proposta de lei sobre posto fronteiriço de Hengqin

O projecto de lei para a aplicação do Direito de Macau no posto fronteiriço de Hengqin está pronto para ir a discussão na Assembleia Legislativa. O anúncio foi feito ontem em conferência de imprensa por André Cheong, porta-voz do Conselho Executivo e secretário para a Administração e Justiça.

Eduardo Santiago

Eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A inauguração do novo posto fronteiriço de Hengqin está dependente da aprovação de uma lei que estabeleça “as normas fundamentais para a aplicação do Direito da RAEM nesta secção da Ilha da Montanha. A conclusão do projecto da proposta de lei foi ontem anunciada pelo porta-voz do Conselho Executivo e irá agora a discussão na Assembleia Legislativa.

“O conteúdo desta proposta de lei é relativamente simples. Antes tínhamos uma lei muito semelhante, que é a 3/2013. Esta lei tem a ver com as normas fundamentais para aplicação do Direito da RAEM no novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin. Por isso, a proposta de lei é muito semelhante e técnica à lei número 3/2013, daí que vá facilitar todo o processo de discussão na Assembleia Legislativa. Claro que ao nível de tempo não podemos prever porque isto depende da Assembleia Legislativa, mas creio que não vá demorar muito. Não vai ser mais do que seis meses, e eu acho que vai ser antes do [final do] primeiro semestre”, disse André Cheong em conferência de imprensa.

Questionado sobre as infra-estruturas do novo posto fronteiriço e o seu funcionamento, o porta-voz do Conselho Executivo garantiu que, depois da aprovação do projecto de lei na Assembleia Legislativa, a inauguração fica “dependente da cooperação e coordenação entre as duas partes”.

“A primeira parte tem a ver com a aplicação do Direito da RAEM nesta zona específica. Após decisão do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, a China delegou estes poderes para o exercício de jurisdição na zona do posto fronteiriço, ou seja, de produzir a lei de Macau. Por outro lado, depende da parte técnica. Já acabámos a parte das obras, o que resta é a parte de testes, e antes do seu funcionamento nós vamos também confirmar e verificar todas as instalações e fazer testes sobre a circulação de passageiros. Eu direi que esta é a parte que nós ainda não acabámos, também é preciso esperar pela aplicação da lei de Macau na zona do posto fronteiriço”, frisou o representante do Governo.

De acordo com a informação veiculada num comunicado do Conselho Executivo, “a proposta de lei sugere que se entenda por Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau e suas zonas contíguas a área delimitada, de acordo com as coordenadas e áreas determinadas por fases pelo Conselho de Estado, por planta cadastral publicada em despacho do Chefe do Executivo”.

No mesmo documento pode ler-se que “a proposta de lei estipula expressamente que a referida planta cadastral delimita as vias da RAEM para entrada ou saída legal da Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau, estipulando ainda que as zonas contíguas incluam as respectivas partes da Ponte Flor de Lótus e da ponte de acesso que liga a Universidade de Macau e o Posto Fronteiriço Hengqin, bem como o espaço reservado do Metro Ligeiro de Macau que se estende até ao Posto Fronteiriço Hengqin”.

Para efeitos da aplicação do Direito na Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau e suas zonas contíguas, a proposta de lei sugere que estas sejam consideradas como localizadas no território. Caso se prevejam diferentes disposições consoante as diferentes áreas territoriais, a Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau e suas zonas contíguas são consideradas como localizadas no território da Ilha da Taipa. “Após a aprovação pela Assembleia Legislativa da proposta de lei com a entrada em funcionamento do posto fronteiriço e as zonas contíguas, se houver um acidente de viação ou qualquer crime na ponte Flor de Lótus ou na parte de Macau, será aplicada a lei de Macau”, garantiu André Cheong.