Atrasos e derrapagens orçamentais: “De uma forma geral e global, está tudo ok”

Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, depois de ser interpelado por Zheng Anting acerca dos atrasos e derrapagens orçamentais das obras públicas, fez chegar aos deputados os detalhes sobre as 37 obras previstas com valor superior a 100 mil milhões de patacas. Segundo o documento, a média do valor excedido nos orçamentos originais ficou-se pelos 0,6% e relativamente aos prazos houve apenas um atraso de 3% face ao previsto inicialmente. “Acho que é aceitável, este resultado”, afirmou o governante, acrescentando: “De uma forma geral e global, está tudo ok”.

Sulu Sou começou por deixar elogios ao secretário pela forma como detalha as informações da sua tutela e pediu mesmo que os outros secretários fizessem o mesmo. Ainda assim, referiu que “há uma diferença entre os números e os sentimentos da população”. “Os cidadãos têm uma sensação diferente do que está demonstrado neste quadro”, concordou Ella Lei. Os deputados deram o exemplo do Metro Ligeiro, o Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, o Terminal Marítimo do Pac On e o novo Estabelecimento Prisional de Coloane. Agnes Lam deu exemplo das obras de reparação de uma passagem superior de peões que, segundo a própria, demoraram um ano.

Na interpelação oral, Zheng Anting tinha afirmado que “actualmente, os serviços públicos, antes de elaborarem um projecto de grandes infra-estruturas, não têm a consciência de proceder à estimativa global e científica das suas despesas” e que “a baixa eficiência na comunicação interdepartamental e nos procedimentos de apreciação e autorização dos projectos tem sido a principal causa dos sucessivos atrasos dos projectos das grandes infra-estruturas, resultando em desperdício do erário público”.

A.V.