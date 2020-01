Taxa turística? “É o mesmo que tentar vazar o oceano com um copo”

Para a esmagadora maioria dos residentes de Macau, a possível introdução de uma taxa turística é vista com bons olhos. Porém, a medida que está em estudo por parte do Governo é vista com desconfiança por parte de Albano Martins e José Luís Sales Marques. Os economistas ouvidos pelo PONTO FINAL duvidam que a taxa possa vir a ser benéfica para Macau.

Foram divulgados pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST), na noite de quinta-feira, os resultados de um estudo de viabilidade à cobrança de uma taxa turística que mostram que 95% dos residentes de Macau são favoráveis a esta medida. Por outro lado, 80% dos operadores turísticos discorda. Albano Martins, José Luís Sales Marques e José Morgado dizem que já estavam à espera dos resultados, apesar de duvidarem dos efeitos práticos da implementação de uma taxa aos visitantes.

A hipótese de ser aplicada uma taxa turística a quem visita Macau começou a ser pensada em Abril do ano passado. Na altura, o então secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, indicou que a DST ia iniciar um estudo de viabilidade para a medida. Nove meses depois, os resultados do inquérito da DST foram revelados e, segundo os quais, 95% dos residentes mostra-se favorável à taxa turística. Por outro lado, 80% dos operadores turísticos rejeita a ideia. Também segundo este inquérito, os residentes sugeriram um valor entre as 100 e as 199 patacas como montante ideal para esta taxa.

O estudo do Governo indica ainda que “a cobrança de uma taxa turística acarretaria dificuldades de efectuação e formalidades administrativas complexas”, e que prejudicaria a integração de Macau no desenvolvimento da Grande Baía. Recorde-se que em 2019 Macau recebeu perto de 40 milhões de visitantes.

“MUITA GENTE EM MACAU RETIRA QUALIDADE DE VIDA”

Para Albano Martins, os resultados deste inquérito, feito a 14.900 pessoas, já eram expectáveis. Os 95% de aprovação da taxa turística por parte dos residentes explicam-se porque “muita gente em Macau retira qualidade de vida e aumenta a inflação”. Já a reprovação por parte dos operadores turísticos tem a ver com a eventual quebra nas receitas, indica Albano Martins.

Contudo, o director financeiro da Sociedade de Empreendimentos Nam Van não vê benefícios na medida. “A taxa, se fosse para fonte de receita, seria ridículo com os excedentes que há”. “Macau é um atraso em termos de assegurar que zonas públicas onde passam turistas ou o público sejam devidamente limpas – olhe-se para as passagens subterrâneas, os passeios, etc., tudo sujo! – Mas limpar isso não necessita de taxa turística, necessita apenas de imaginação e de sentido do que é público”, afirma.

“O Governo, antes de avançar com tal medida, deve pensar bem primeiro. Resolver o que pretende com uma taxa turística é o mesmo que tentar vazar o oceano com um copo”, diz, sugerindo que o Executivo deveria tornar outras áreas da cidade mais atractivas para que os turistas não se concentrem em determinadas zonas. “As zonas antigas podem ser um atractivo, mas tem de haver um esforço para alargar as zonas de atracção”. Segundo Albano Martins, a taxa turística não deverá fazer abrandar o número de visitantes: “Depende do valor da taxa, mas em princípio não”.

“UMA MENSAGEM MUITO ERRADA” E “UM DISPARATE”

José Luís Sales Marques é categoricamente contra a aplicação de uma taxa turística: “Eu acho absolutamente indesejável cobrarem taxas turísticas à entrada de Macau, acho que isto seria uma coisa horrível, traria custos administrativos inacreditáveis”. Para o economista, a integração de Macau na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau ficaria em risco: “Metade dos visitantes que entram em Macau são da área da Grande Baía. Isso pode prejudicar a integração de Macau do ponto de vista do turismo na Grande Baía”.

“Então vamos pôr uma taxa de turismo a um visitante de Zhuhai ou de Cantão, quando nós também fazemos parte dessa área? É uma contradição relativamente ao espírito de integração na área da Grande Baía. Politicamente, eu acho que é uma mensagem muito errada. Acho um disparate”, afirma o também presidente do Instituto de Estudos Europeus.

Na opinião de Sales Marques, 95% dos residentes mostram-se a favor da taxa porque “não fazem a mínima ideia de o que isso é”. “Os residentes eventualmente são induzidos em erro ao pensarem que isso pode diminuir o número de turistas”. Sales Marques afirma que, mesmo com a medida, “o número de turistas não vai diminuir nada, absolutamente”. Além disso, Macau, enquanto centro mundial de turismo e lazer, sairia prejudicado com esta medida. “Então um centro mundial de turismo e lazer vai penalizar os visitantes?”, questiona.

“Na generalidade, acho que a taxa turística é negativa, não é boa, não tem efeitos. Pode prejudicar a imagem internacional de Macau, dando uma mensagem errada, pode prejudicando a integração de Macau na área da Grande Baía e prejudicando a vinda dos visitantes que são na maioria da área da Grande Baía”, nota o economista.

Por seu lado, José Morgado diz não ver com maus olhos a aplicação de uma taxa turística em Macau “desde que isso venha a beneficiar a população”. Porém, diz o economista, “não acho que vá afectar muito Macau, mesmo que no final do ano não sejam 40 milhões, que sejam 35 ou 30 continuam a ser muitos”.

Mas poderá a taxa reduzir o número de visitantes? “Obviamente que vai sempre afectar porque é sempre uma condicionante. Se for para um país sabendo de antemão que tem custos acrescidos, obviamente que pode influenciar. Mas diria que quem mais tendencialmente vai sofrer com isto são os operadores turísticos, os agentes de viagens”, responde o antigo líder do Banco Espírito Santo do Oriente (BESOR).

Sobre a esmagadora maioria dos residentes que apoia a medida em estudo e sobre os operadores turísticos que enjeitam a proposta, Morgado diz compreender: “Eu compreendo as duas partes, compreendo os residentes e compreendo as empresas turísticas. Obviamente que os operadores turísticos não concordam porque vai diminuir o negócio. Para as pessoas, é de facto inconveniente, nomeadamente para as pessoas que residem”. “Eu, como residente, vejo as dificuldades que tenho em conduzir, em circular. As pessoas têm essa rejeição natural”, conclui.